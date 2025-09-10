Eurostat: Σε επίπεδα Γαλλίας οι διεθνείς διανυκτερεύσεις στα καταλύματα της Ελλάδας το β’ τρίμηνο

Σε επίπεδα... Γαλλίας διαμορφώθηκε το σύνολο των διανυκτερεύσεων διεθνών ταξιδιωτών σε τουριστικά καταλύματα στην Ελλάδα κατά το β΄τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει η Eurostat.

Ειδικότερα, η χώρα μας κατά το τρίμηνο Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος 2025 κατέγραψε 40,1 εκατ. διανυκτερεύσεις διεθνών ταξιδιωτών σε τουριστικά καταλύματα, αυξημένες κατά 2,5% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, και η Γαλλία 40 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση 12%. Η τελευταία οφείλει τις συνολικά 124 εκατ. διανυκτερεύσεις που σημείωσε το β' τρίμηνο της χρονιάς, στον τουρισμό εσωτερικού ο οποίος συνέβαλε με 84 εκατ. διανυκτερεύσεις.

Η πιο δυναμική χώρα σε επίπεδο ανάπτυξης διεθνών διανυκτερεύσεων εντός ΕΕ ήταν η Σλοβενία όπου σημειώνθηκε αύξηση 17,7% (3,45 εκατ.), και ακολούθησε η Πολωνία (+16,3% σε 5 εκατ. διανυκτερεύσεις) και η Φινλανδία (+15,5%, σε 1,3 εκατ.).

Πάνω από 4 στις 10 διανυκτερεύσεις κατά την περίοδο αυτή (168,6 εκατ. από τα 407,9 εκατ.) καταγράφηκαν στην Ισπανία (91,4 εκατ., +2,5%) και στην Ιταλία (77,2 εκατ., +5,9%).

Αντίθετα, καθοδική πορεία ακολούθησε ο αριθμός διανυκτερεύσεων διεθνών ταξιδιωτών στη Γερμανία (-3,2%, σε 21,7 εκατ.) και τη Σουηδία (-1,5%, σε 4 εκατ.), ωστόσο και στις δύο χώρες τα «κενά» αυτά αντισταθμίστηκαν από αύξηση στον εσωτερικό τουρισμό οδηγώντας σε θετική τελική επίδοση τριμήνου (+3,3% και +2,9% αντίστοιχα).

Συνολικά για την ΕΕ, ο διεθνής τουρισμός (+21,2 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις, +5,5%) συνέβαλε ελαφρώς περισσότερο στη συνολική ανάπτυξη, κατά 5,1%, από τον εγχώριο τουρισμό (+18,9 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις, +4,7%).

+2,4% το σύνολο των διανυκτερεύσεων στην Ελλάδα - Μεγαλύτερη η αύξηση στα βραχείας διαμονής από τα ξενοδοχεία

Αναφορικά με το σύνολο των διανυκτερεύσεων σε τουριστικά καταλύματα (εσωτερικός και διεθνής τουρισμός), η Ελλάδα κατέγραψε 46 εκατ. διανυκτερεύσεις, αυξημένες κατά 2,4% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, αφού η άνοδος των διανυκτερεύσεων που πραγματοποίησαν οι Έλληνες ανήλθε σε +1,7%, στα 5,9 εκατ. Αναλυτικότερα, ανά μήνα, το σύνολο των διανυκτερεύσεων στα τουριστικά καταλύματα της χώρας ανήλθε σε 7 εκατ. τον Απρίλιο, 15,3 εκατ. το Μάιο και 23,6 εκατ. τον Ιούνιο, ενδεικτικό της εποχικότητας του Ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Η μεγαλύτερη αύξηση διανυκτερεύσεων (+3,5%) παρατηρείται σε καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα βραχείας διαμονής οι οποίες ανήλθαν σε 8,7 εκατ. Ακολούθησαν τα ξενοδοχεία και συναφή καταλύματα με αύξηση 2,1% (36,7 εκατ.) και τα κάμπινγκ με +2% (521.000).

Κατά το β’ τρίμηνο, διψήφια αύξηση καταγράφηκε στη Σλοβενία ​​(+14,2%), ακολουθούμενη από τη Μάλτα (+9,9%), τη Σλοβακία (+9,3%) και την Αυστρία (+9,0%). Σε απόλυτους αριθμούς, οι μεγαλύτερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στη Γαλλία (+8,7 εκατ. διανυκτερεύσεις), την Ιταλία (+5,8 εκατ.), την Ισπανία (+5,6 εκατ.) και τη Γερμανία (4 εκατ.).

18 εκατ. περισσότερες διανυκτερεύσεις στα Ευρωπαϊκά ξενοδοχεία

Στην ΕΕ καταγράφηκαν 826,1 εκατ. διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα, που αντιστοιχούν σε 40,2 εκατ. περισσότερες διανυκτερεύσεις (+5,1%) από εκείνες που πραγματοποιήθηκαν το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Η σημαντική αύξηση σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και οι αυξήσεις που καταγράφονται σε όλες τις χώρες της ΕΕ για τις οποίες υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία, μπορούν εν μέρει να συνδεθούν με το Σαββατοκύριακο του Πάσχα που έπεσε τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους (ενώ την προηγούμενη χρονιά το Πάσχα συνέπεσε ημερολογιακά με το τέλος του πρώτου τριμήνου σε πολλές χώρες). Όλοι οι τύποι τουριστικών καταλυμάτων παρουσίασαν αυξήσεις κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024.

Με ταχύτερους ρυθμούς "τρέχει" η πορεία των διανυκτερεύσεων και στα Ευρωπαϊκά καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Τα στοιχεία δείχνουν ότι 519,5 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις πραγματοποιήθηκαν σε ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα, σημειώνοντας αύξηση κατά 3,6% (+18 εκατ. διανυκτερεύσεις) και αντιπροσωπεύοντας το 62,9% των τουριστικών καταλυμάτων. Παράλληλα, οι διανυκτερεύσεις σε καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα βραχείας διαμονής (που αντιπροσωπεύουν το 23% της αγοράς τουριστικών καταλυμάτων) και το μικρότερο τμήμα των κάμπινγκ (που αντιπροσωπεύουν το 14,1% των διανυκτερεύσεων στο δεύτερο τρίμηνο) αυξήθηκαν το 7,8% καθένα.