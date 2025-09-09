Ξενοδοχεία: «Μάχη» για το food waste στον πρωινό μπουφέ – Τι αλλάζουν οι μεγάλες αλυσίδες

Ο κλασικός πρωινός μπουφές στα ξενοδοχεία φαίνεται πως περνάει περίοδο… αναθεώρησης λόγω της κριτικής που δέχονται οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις για το ζήτημα σπατάλης τροφίμων που στην παγκόσμια βιομηχανία φιλοξενίας είναι γνωστό ως «food waste».

Σύμφωνα με την Έκθεση του Δείκτη Σπατάλης Τροφίμων 2024 του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP), 1,05 δισ. τόνοι τροφίμων σπαταλήθηκαν παγκοσμίως το 2024, εκ των οποίων το 28% προήλθε από εστιατόρια και ξενοδοχεία. Μάλιστα, τα στοιχεία δείχνουν ότι τα πρωινά μπουφέ δημιουργούν υπερδιπλάσια απόβλητα σε σχέση με τα πιάτα που ετοιμάζονται κατά παραγγελία, δηλαδή περίπου 300 γραμμάρια έναντι 130 γραμμαρίων ανά επισκέπτη, αντίστοιχα.

«Η μείωση της σπατάλης τροφίμων είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος να κάνουμε τη διαφορά – και το πρωινό είναι ένα καλό σημείο εκκίνησης», τονίζει η επικεφαλής επικοινωνίας της Ένωσης Βιώσιμων Εστιατορίων, Jocelyn Doyle.

Πώς αντιδρούν οι μεγάλες αλυσίδες

Αρκετά γνωστά ξενοδοχειακά brands έχουν ήδη λάβει μέτρα. Ειδικότερα...

Scandic Hotels: περιορίζει την ποικιλία σε κέικ, γλυκά και muffins, ενθαρρύνοντας όμως τους επισκέπτες να σερβίρονται ξανά αν χρειαστεί.

Ibis Hotels: χρησιμοποιεί μικρότερα πιάτα ώστε να αποφεύγονται οι υπερβολικές ποσότητες.

Hilton Frankfurt: σερβίρει προκαθορισμένες μερίδες, όπως γιαούρτι και φρουτοσαλάτες.

Novotel Bangkok Sukhumvit: τοποθετεί ευγενική υπενθύμιση δίπλα στους πάγκους: «Πάρτε μόνο ό,τι μπορείτε να φάτε».

Γιατί τρώμε περισσότερο στον μπουφέ

Η ειδικός στη συμπεριφορά καταναλωτών Kelly L. Haws εξηγεί ότι η «ποικιλία» οδηγεί συχνά σε υπερκατανάλωση. «Η αυτοεξυπηρέτηση προκαλεί συχνά υπερβολικές μερίδες, καθώς οι άνθρωποι δυσκολεύονται να εκτιμήσουν το μέγεθος των μερίδων», σημειώνει. Επιπλέον, η λογική του «value for money» ενισχύει την τάση για υπερφαγία, ακόμα και σε όσους γνωρίζουν τις περιβαλλοντικές συνέπειες.

Οι ειδικοί προτείνουν στρατηγικές όπως μικρότερες ποσότητες με συχνότερη ανανέωση, τοποθέτηση ελαφριών επιλογών στην αρχή του μπουφέ και βαρύτερων στο τέλος, αλλά και τη δημιουργία «σταθμών παραγγελίας». Επίσης, οι προκαθορισμένες μερίδες μειώνουν τη σπατάλη, αν και κρύβουν προκλήσεις στη χρήση των συσκευασιών.

Η μάχη κατά της σπατάλης τροφίμων δεν είναι εύκολη. Ωστόσο, η αλλαγή στον τρόπο που σερβίρονται τα πρωινά στα ξενοδοχεία φαίνεται πως μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά, συνδυάζοντας καλύτερη εμπειρία φιλοξενίας με υπεύθυνη στάση απέναντι στο περιβάλλον.