Newsweek/ Statista: Η Meliá Hotels International για ακόμη μία χρονιά στις πιο αξιόπιστες εταιρείες παγκοσμίως

Η Meliá Hotels International, ο κορυφαίος ξενοδοχειακός Όμιλος της Ισπανίας και ο τρίτος μεγαλύτερος στην Ευρώπη, αναγνωρίζεται για ακόμη μία φορά ως μία από τις πιο αξιόπιστες εταιρείες παγκοσμίως από πελάτες, εργαζομένους και επενδυτές. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, ο Όμιλος περιλαμβάνεται στη λίστα με τις 1.000 πιο αξιόπιστες εταιρείες που καλύπτουν δεκάδες κλάδους και κατηγορίες σε 20 χώρες, καταλαμβάνοντας την 3η θέση παγκοσμίως στην κατηγορία «Ταξίδια, Γαστρονομία & Αναψυχή».

Η εμπιστοσύνη αποτελεί πλέον ένα από τα πιο πολύτιμα άυλα περιουσιακά στοιχεία τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους πελάτες τους. Προσφέρει αίσθημα ασφάλειας σχετικά με το προϊόν ή την εμπειρία που αποκτάται, ενώ ενισχύει την αφοσίωση και την επαναλαμβανόμενη προτίμηση. Παράλληλα, η εμπιστοσύνη των επενδυτών αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την οικονομική απόδοση μίας εταιρείας, ενώ στη σημερινή απαιτητική αγορά εργασίας, η εμπιστοσύνη των εργαζομένων είναι πιο κρίσιμη από ποτέ. Για να αναδείξει τις εταιρείες που έχουν καταφέρει να κερδίσουν τα υψηλότερα επίπεδα εμπιστοσύνης, το Newsweek συνεργάστηκε με τη Statista - έναν διεθνώς αναγνωρισμένο πάροχο στατιστικών δεδομένων και επιχειρηματικών κατατάξεων - για τη δημιουργία αυτής της διακεκριμένης λίστας, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Newsweek.

«Είναι τιμή μας που η Meliá συγκαταλέγεται ξανά στις πιο αξιόπιστες εταιρείες στον κόσμο για το 2025», δηλώνει ο Gabriel Escarrer Jaume, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Meliá Hotels International, ενώ όπως συμπληρώνει, «Ως εταιρεία με ισχυρές οικογενειακές αξίες, η εμπιστοσύνη που έχουμε χτίσει στη διάρκεια της 70χρονης πορείας μας αποτελεί το θεμέλιο των σχέσεών μας με τους πελάτες, τους επενδυτές, τους ιδιοκτήτες ξενοδοχείων και τους συνεργάτες μας και είναι αυτό που μας διαφοροποιεί ολοένα και περισσότερο».

Οι εταιρείες που συμπεριλήφθηκαν στη λίστα για το 2025 επιλέχθηκαν μέσω ανεξάρτητης έρευνας με τη συμμετοχή άνω 65.000 ατόμων, καλύπτοντας 23 κλάδους σε 20 χώρες. Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν σχεδόν 200.000 αξιολογήσεις, με τους ερωτηθέντες να αξιολογούν εταιρείες που γνώριζαν και δραστηριοποιούνται στη χώρα τους. Η αξιολόγηση επικεντρώθηκε σε τρεις βασικές διαστάσεις: εμπιστοσύνη επενδυτών, εμπιστοσύνη πελατών και εμπιστοσύνη εργαζομένων. Για τις εταιρείες που έλαβαν επαρκή αριθμό αξιολογήσεων, πραγματοποιήθηκε επίσης ανάλυση κοινωνικής δικτύωσης, εξετάζοντας το συναίσθημα στις ψηφιακές πλατφόρμες και κατηγοριοποιώντας τις αναφορές ως θετικές, ουδέτερες ή αρνητικές.

Περισσότερα για τη Meliá Hotels International

Η Meliá Hotels International ιδρύθηκε το 1956 στη Μαγιόρκα (Ισπανία) και διαθέτει περισσότερα από 400 ξενοδοχεία (χαρτοφυλάκιο και pipeline) σε περισσότερες από 40 χώρες, κάτω από την ομπρέλα 9 brands: Gran Meliá Hotels & Resorts, ME by Meliá, The Meliá Collection, Paradisus by Meliá, Meliá Hotels & Resorts, ZEL, INNSiDE by Meliá, Sol by Meliá και Affiliated by Meliá. Ο Όμιλος αποτελεί μία από τις κορυφαίες αλυσίδες ξενοδοχείων στον κόσμο στον τομέα της αναψυχής και η εμπειρία του σε αυτόν του επέτρεψε να εδραιωθεί στην αναπτυσσόμενη αγορά αστικών ξενοδοχείων εμπνευσμένων από την αναψυχή. Η δέσμευσή του για υπεύθυνο τουρισμό οδήγησε τον Όμιλο να αναγνωριστεί ως η πιο βιώσιμη ξενοδοχειακή εταιρεία στην Ευρώπη (διακρίθηκε ως “Sustainability Yearbook Member” το 2024 από την S&P Global), καθώς και ως το "Top Employer 2024” brand σε Ισπανία, Δομινικανή Δημοκρατία, Μεξικό, Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία και Βιετνάμ. Η Meliá Hotels International περιλαμβάνεται επίσης στον δείκτη IBEX 35 του χρηματιστηρίου της Ισπανίας.