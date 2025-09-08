Mandarin Oriental, Costa Navarino: Ολιστικό wellness retreat με τη διεθνώς αναγνωρισμένη Laura Dodd

Στο πλαίσιο της σειράς wellness events Masters in Motion, το Mandarin Oriental, Costa Navarino υποδέχεται, από τις 18 έως τις 22 Σεπτεμβρίου, τη διεθνώς αναγνωρισμένη εκπαιδεύτρια yoga και σύμβουλο ευεξίας, Laura Dodd, για ένα τετραήμερο ολιστικό ταξίδι ευεξίας αφιερωμένο στη yoga και τον διαλογισμό. Μετά την sound healer και οδηγό διαλογισμού, Emily Harriet και τον wellness designer, Jimmy Jarnet, η Laura Dodd ολοκληρώνει τη σειρά Masters in Motion, προσφέροντας μια κορυφαία εμπειρία ευεξίας και εσωτερικής ανανέωσης για τη φετινή σεζόν. Οι επισκέπτες μπορούν να ζήσουν ένα μοναδικό ταξίδι τεσσάρων ημερών ή να επιλέξουν ένα μονοήμερο retreat πoυ θα τους φέρει πιο κοντά στην ισορροπία και την εσωτερική γαλήνη.

Ένα ολιστικό ταξίδι ισορροπίας και ανανέωσης

Η Laura Dodd είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια yoga και διαλογισμού, και Founder της βραβευμένης App εφαρμογής και Retreats, The Yoga Class. Με περισσότερα από δέκα χρόνια εμπειρίας, έχει συνεργαστεί με κορυφαία brands και διασημότητες, μεταδίδοντας τη φιλοσοφία της για την ευεξία και τη μεταμορφωτική δύναμη της yoga.

Οι συμμετέχοντες θα ζήσουν μια πλήρη εμπειρία ευεξίας που περιλαμβάνει καθημερινές συνεδρίες yoga και διαλογισμού, προσαρμοσμένες σε διαφορετικά στοιχεία - γη, νερό, αέρα και φωτιά - για να ενισχύσουν τη σύνδεση με το σώμα και το μυαλό, την ευλυγισία, τη δύναμη και την εσωτερική γαλήνη. Κάθε μέρα περιλαμβάνει δυναμικές πρωινές πρακτικές, χαλαρωτικές yin και restorative συνεδρίες, τεχνικές αναπνοής και διαλογισμό με ατομική καθοδήγηση, που προάγουν την ισορροπία και την αναζωογόνηση. Για όσους δεν μπορέσουν να παρευρεθούν σε ολόκληρο το πρόγραμμα, δίνεται η επιλογή συμμετοχής σε συνεδρίες διάρκειας μίας ημέρας που συμπυκνώνουν την ουσία της ολιστικής διαδρομής.

Το retreat περιλαμβάνει, επίσης, εξατομικευμένες συνεδρίες ευεξίας με χρήση Visbody Scanner, όπου οι επισκέπτες θα λάβουν προτάσεις προσαρμοσμένες στο σώμα και τη φυσική τους κατάσταση, καθώς και Spa θεραπείες με signature προϊόντα της Mandarin Oriental. Το skincare masterclass με προϊόντα 111SKIN δίνει την ευκαιρία για πλήρη φροντίδα και ανανέωση της επιδερμίδας, ενώ παράλληλα οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να βιώσουν ξεχωριστές γαστρονομικές εμπειρίες στο Brasserie de la Bay με γαλλικές γεύσεις, σύγχρονη αλλά και αυθεντική ελληνική κουζίνα στο Oliviera και ιταλικές δημιουργίες στο Pizza Sapienza by Daniele Cason, καθώς και το ξεχωριστό concept του Tahir, βασισμένο στη λεβαντίνικη κουζίνα. Η εξερεύνηση της φυσικής ομορφιάς της περιοχής ολοκληρώνεται με e-biking και beach walking meditation, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία σύνδεσης με το σώμα και το περιβάλλον.

Κάθε μέρα του retreat είναι σχεδιασμένη ώστε να δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Aπό την υποδοχή με wellbeing gifts, έως τις βραδινές συνεδρίες χαλάρωσης και γευστικών απολαύσεων με θέα το εκπληκτικό φυσικό περιβάλλον της Μεσσηνίας.

Για όσους επιθυμούν να βιώσουν την αρμονία σώματος, νου και ψυχής στην πληρότητά της, το Mandarin Oriental, Costa Navarino προσφέρει το ιδανικό πλαίσιο, με την καθοδήγηση της Laura Dodd, η οποία εναρμονίζεται με τη φυσική ομορφιά του προορισμού. Ένα τετραήμερο ολιστικής εμπειρίας καθώς και ξεχωριστά μονοήμερα προγράμματα ευεξίας σχεδιασμένα για να εμπνέουν ισορροπία, αρμονία και ανανέωση.

Περισσότερα για το Mandarin Oriental, Costa Navarino

Σε μια καταπράσινη τοποθεσία στην πλαγιά του Navarino Bay, στη νοτιοδυτική ακτή της Πελοποννήσου, ένα από τα πιο παρθένα και συναρπαστικά τοπία της Μεσογείου, το Mandarin Oriental, Costa Navarino συνδυάζει τη σύγχρονη κομψότητα, τις θρυλικές υπηρεσίες και την ελληνική φιλοξενία. Το βραβευμένο Resort, που περιβάλλεται από καταπράσινους λόφους με ελιές, προσφέρει 99 κομψά διακοσμημένες σουίτες και βίλες, καθεμία με εξαιρετική θέα και άνετους χώρους. Με έναν απρόσκοπτο συνδυασμό μοντέρνας διακόσμησης χειροποίητων στοιχείων, όλες οι σουίτες διαθέτουν βεράντα ή μπαλκόνι, ενώ οι βίλες ιδιωτικές πισίνες. Με επτά εξαιρετικά εστιατόρια και μπαρ, που συμπληρώνονται από ένα γεμάτο ενέργεια beach club και world-class Spa & Fitness εγκαταστάσεις, το Resort περιβάλλεται από ένα εξαιρετικό γήπεδο γκολφ 18 οπών και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα αθλητικών, υπαίθριων και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, που εξασφαλίζουν μια αξέχαστη διαμονή για κάθε επισκέπτη.

Περισσότερα για το Mandarin Oriental Hotel Group

Το βραβευμένο Mandarin Oriental Hotel Group έχει στην ιδιοκτησία του και διαχειρίζεται μερικά από τα πιο πολυτελή ξενοδοχεία, resorts και residences του κόσμου. Kάθε προορισμός αντικατοπτρίζει την ανατολίτικη κληρονομιά του Ομίλου, ενώ ταυτόχρονα αποτυπώνει την Ουσία του Προορισμού, η οποία αντανακλάται στην βεντάλια κάθε ξενοδοχείου- προσεκτικά σχεδιασμένη από ντόπιους δημιουργούς. Καθοδηγούμενος από το πάθος για το εξαιρετικό, κάθε μέρα, παντού, η αποστολή του Ομίλου είναι να δημιουργήσει ξεχωριστές εμπειρίες μετατρέποντας το συνηθισμένο σε εξαιρετικό και τους επισκέπτες σε Fans μέσω των θρυλικών υπηρεσιών φιλοξενίας που προσφέρει. Κάτω από την ομπρέλα του Ομίλου λειτουργούν 43 ξενοδοχεία, 12 residences και 26 exclusive κατοικίες σε 26 χώρες, με πολλά ακόμα έργα υπό ανάπτυξη. Η Mandarin Oriental συνεχίζει να ενισχύει τη φήμη της ως καινοτόμος ηγέτης στην πολυτελή φιλοξενία, προωθώντας μακροπρόθεσμα τη βιώσιμη ανάπτυξη.