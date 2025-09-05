Costa Navarino: Στις 19-23 Νοεμβρίου το διεθνές τουρνουά γκολφ Aegean Messinia Pro-Am 2025
05 Sep 2025, 12:41 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
TornosNews.gr
Η Costa Navarino διοργανώνει το Aegean Messinia Pro-Am 2025 από τις 19 έως τις 23 Νοεμβρίου και ολοκληρώνει τη φετινή γκολφική σεζόν με το διεθνές τουρνουά. Οι συμμετέχοντες, επαγγελματίες και ερασιτέχνες από όλο τον κόσμο, θα απολαύσουν την αυθεντική φιλοξενία και τη Μεσσηνιακή φύση, σε μια περιοχή που είναι ιδανική για κάθε εποχή του χρόνου.
Το Aegean Messinia Pro-Am 2025 θα πραγματοποιηθεί σε τρία από τα τέσσερα γήπεδα γκολφ 18 οπών της Costa Navarino, η οποία έλαβε τη διάκριση ‘World’s Best Golf Venue’ στα World Golf Awards 2024: The Dunes Course, The Hills Course και στο International Olympic Academy Golf Course, προσφέροντας μια διαφορετική εμπειρία παιχνιδιού για τους συμμετέχοντες σε κάθε γήπεδο.
H διοργάνωση πραγματοποιείται υπό την επίσημη αιγίδα της Confederation of Professional Golf (CPG) και με την πλήρη υποστήριξη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γκολφ και της PGA Ελλάδος. Στο Aegean Messinia Pro-Am 2025 θα συμμετάσχουν έως 55 ομάδες, με κάθε μία να αποτελείται από έναν επαγγελματία και τρεις ερασιτέχνες παίκτες. Τo συνολικό χρηματικό έπαθλο του τουρνουά ανέρχεται σε 60.000 ευρώ. Πέρα από την ευκαιρία που θα έχουν οι συμμετέχοντες να διαγωνιστούν για μια σειρά από ατομικά και ομαδικά έπαθλα, το τουρνουά θα περιλαμβάνει κι ένα συναρπαστικό πρόγραμμα θεματικών εκδηλώσεων.
Παίκτες και επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν για τη διαμονή τους το ανανεωμένο The Westin Resort Costa Navarino, μέσα από προγράμματα πέντε και επτά ημερών.
Η AEGEAN (www.aegeanair.com), ονομαστικός και κύριος χορηγός του τουρνουά Aegean Messinia Pro-Am 2025, θα προσφέρει ειδικές τιμές αεροπορικών εισιτηρίων για τους συμμετέχοντες, δωρεάν αεροπορικά εισιτήρια (εκτός φόρων) στους επαγγελματίες παίκτες, στους επίσημους προσκεκλημένους και τους χορηγούς, καθώς και δωρεάν μεταφορά του εξοπλισμού των παικτών.
Οι εγγραφές για το Aegean Messinia Pro-Am 2025 έχουν ήδη ξεκινήσει, τηρώντας σειρά προτεραιότητας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πακέτα και για κρατήσεις, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.aegeanmessiniaproam.com
Σχετικά με την Costa Navarino
Η Costa Navarino είναι ένας βιώσιμος προορισμός στη Μεσόγειο, που βρίσκεται στη Μεσσηνία, στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο της Ελλάδας. Με ένα μαγευτικό παραθαλάσσιο τοπίο, αυτή η περιοχή έχει διαμορφωθεί από 4.500 χρόνια ιστορίας. Η φιλοσοφία της Costa Navarino βασίζεται στην ειλικρινή επιθυμία να διατηρηθεί η φυσική ομορφιά και η κληρονομιά της Μεσσηνίας. Ο προορισμός περιλαμβάνει διάφορες ξεχωριστές τοποθεσίες με ξενοδοχεία πέντε αστέρων, πολυτελείς ιδιωτικές κατοικίες, μια εμπειρία γκολφ παγκόσμιας κλάσης και πολλές δραστηριότητες όλο το χρόνο. Το Navarino Dunes φιλοξενεί το The Romanos, ένα Luxury Collection Resort, το The Westin Resort Costa Navarino και το Costa Navarino Residences. Το Navarino Bay είναι η τοποθεσία του Mandarin Oriental, Costa Navarino, W Costa Navarino και Navarino Agora, μιας επιμελημένης αγοράς. Και οι δύο τοποθεσίες διαθέτουν γήπεδα γκολφ, ενώ στο Navarino Hills υπάρχουν δύο επιπλέον γήπεδα γκολφ.
