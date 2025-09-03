Η πολυτέλεια κυριάρχησε στις ξενοδοχειακές εξαγορές το 2024 στην περιοχή Ασίας – Ειρηνικού
03 Sep 2025, 14:12 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
TornosNews.gr
Τα ξενοδοχεία πολυτελείας και ανώτερης κατηγορίας βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των επενδυτών στις εξαγορές που πραγματοποιήθηκαν το 2024 στην περιοχή Ασίας – Ειρηνικού το 2024, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της Global Asset Solutions.
Η έρευνα έδειξε ότι πάνω από το 85% των συναλλαγών άνω των 20 εκατ. δολαρίων για εξαγορές ξενοδοχείων αφορούσε αυτές τις κατηγορίες.
Η μελέτη Asia-Pacific Hotels Transactions & Market Snapshot καταγράφει συναλλαγές ύψους 11,2 δισ. δολαρίων για ξενοδοχεία άνω των 20 εκατ. δολαρίων, σε 139 συμφωνίες. Η ενισχυμένη ρευστότητα, χάρη και στη δυναμική του αμερικανικού δολαρίου, έδωσε ώθηση στην αγορά.
Η Ιαπωνία αναδείχθηκε η πλέον περιζήτητη αγορά, συγκεντρώνοντας σχεδόν το 40% του όγκου συναλλαγών – πάνω από 4 δισ. δολάρια. Η αδύναμη ισοτιμία του γιεν και τα σχεδόν μηδενικά επιτόκια τροφοδότησαν το ενδιαφέρον των επενδυτών.
Η μεγαλύτερη συμφωνία της χρονιάς ήταν η εξαγορά του Grand Nikko Tokyo Daiba από κοινοπραξία με επικεφαλής τις TPG Angelo Gordon και Kenedix. Το πολυτελές ξενοδοχείο των 882 δωματίων άλλαξε χέρια έναντι 106 δισ. γιεν (695,4 εκατ. δολάρια), με αποτίμηση σχεδόν 788.000 δολάρια ανά δωμάτιο – τιμή-ρεκόρ για την ιαπωνική αγορά.
Η αγορά στηρίζεται επίσης από τον περιορισμένο νέο εφοδιασμό, καθώς το υψηλό κόστος δανεισμού, η άνοδος των τιμών κατασκευής και η έλλειψη εργατικού δυναμικού φρενάρουν τα επενδυτικά σχέδια. Όσες νέες μονάδες αναπτύσσονται, επικεντρώνονται στην upscale και luxury κατηγορία, όπου οι αποδόσεις θεωρούνται πιο ελκυστικές.
Παρά τη δυναμική του 2024, οι συναλλαγές το πρώτο εξάμηνο του 2025 παρουσίασαν κάμψη. Ο συνολικός όγκος έφθασε τα 5 δισ. δολάρια σε 56 συμφωνίες, έναντι 5,74 δισ. πέρυσι, με το ενδιαφέρον ωστόσο να παραμένει στραμμένο κατά 70% στις ανώτερες κατηγορίες ξενοδοχείων.
«Η Ασία – Ειρηνικός έχει ανακάμψει δυναμικά μετά την πανδημία, με αυξανόμενο RevPAR και ADR που προσελκύουν τους επενδυτές», σημειώνει ο CEO της Global Asset Solutions, Alex Sogno, προσθέτοντας πως η εξειδικευμένη γνώση της αγοράς είναι κρίσιμη για τη μεγιστοποίηση αποδόσεων.
Ωστόσο, οι πιέσεις κόστους γίνονται ολοένα πιο έντονες. Ανοδικά κινούνται οι δαπάνες για μισθούς, ενέργεια, συντήρηση και ασφάλιση, με την αύξηση των μισθών να ξεπερνά την ανάπτυξη εσόδων σε αγορές όπως η Ιαπωνία και η Αυστραλία.
«Οι αστικοί προορισμοί και τα resorts παραμένουν περιζήτητα, αλλά απαιτείται προσεκτική διαχείριση για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις κόστους και να διασφαλιστεί η κερδοφορία», τονίζει ο Douglas Louden, managing partner της Global Asset Solutions.
διαβάστε ακόμα
- Πρωταθλήτρια Ευρώπης τον Ιούλιο η Ελληνική Ξενοδοχία στα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο ! 03/09 | 13:55
- Aπεβίωσε ο ιδρυτής του πολυτελούς τουρισμού στην Ελλάδα Σπύρος Κοκοτός 02/09 | 10:36
- Leonardo Hotels: Το NYX Hotel Thessaloniki ξεκινά τη λειτουργία του με πληρότητα άνω του 90% 01/09 | 14:12
- Αγώνας τριάθλου ΔΕΗ IRONMAN® 70.3® Costa Navarino, Peloponnese, Greece τον Οκτώβριο στη Μεσσηνία 01/09 | 15:32
- ΕΛΣΤΑΤ: 4.800 λιγότεροι απασχολούμενοι σε υπηρεσίες παροχής καταλύματος το β’ τρίμηνο 02/09 | 07:05
- Ξενοδοχεία Αθήνας | Αρνητικές επιδόσεις τον Ιούλιο - Για "επικίνδυνη στασιμότητα" κάνει λόγο η ΕΞΑ 28/08 | 12:03
- W Punta Cana | Το πρώτο all-inclusive ξενοδοχείο πολυτελείας της W Hotels στον κόσμο 28/08 | 06:55
- NEMA Design Hotel & Spa- Κρήτη: Νέα εποχή κομψότητας με 35 νέες luxury σουίτες από το 2026 26/08 | 06:15
- Θετικές γνωμοδοτήσεις για πλωτές εξέδρες σε ξενοδοχεία της Κω 23/08 | 07:23
- Δωρεά του Skiathos Palace στις φυλακές Κασσαβέτειας – 1.000 τεμάχια ιματισμού στους κρατούμενους 23/08 | 22:38
δημοφιλέστερα
- 1 ΠΑΣΚΕΔΙ: Τα παράνομα πανηγύρια στερούν 2 δισ. ευρώ από την εστίαση 31.08.2025 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
- 2 Λίμνη Πλαστήρα με Harley Davidson: Τρεις μέρες μοτοτουρισμού και δράσης 02.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 3 Δ.Ε.Υ.Α. Σελίνου: Τα πρώτα φωτοβολταϊκά πάρκα δημοτικής επιχείρησης στην Κρήτη 03.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 4 Σε ποια ευρωπαϊκά αεροδρόμια ελλοχεύει ο κίνδυνος απάτης στις συναλλαγές - η θέσης της Αθήνας 03.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 5 Νέος προσήνεμος μόλος αλλάζει το πρόσωπο του λιμένα Χερσονήσου 03.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 6 AGRO VISION 2025 στα Φιλιατρά: Γεωργία, καινοτομία και τουριστική προβολή στην Τριφυλία 03.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 7 Το 5άστερο Milos Cove μεγαλώνει με νέες σουίτες και πισίνες 03.09.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 8 Προβολή της Αλοννήσου στο γαλλικό κοινό φίλων των καταδύσεων 03.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 9 Jet Tours: Στους κορυφαίους last minute προορισμούς των Γάλλων η Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι 03.09.2025 | ΑΓΟΡΕΣ
- 10 Η Όλγα Κεφαλογιάννη στην Κομοτηνή – Στρατηγικό σχέδιο για τον τουρισμό της Ροδόπης 02.09.2025 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ