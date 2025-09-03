Η πολυτέλεια κυριάρχησε στις ξενοδοχειακές εξαγορές το 2024 στην περιοχή Ασίας – Ειρηνικού

Τα ξενοδοχεία πολυτελείας και ανώτερης κατηγορίας βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των επενδυτών στις εξαγορές που πραγματοποιήθηκαν το 2024 στην περιοχή Ασίας – Ειρηνικού το 2024, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της Global Asset Solutions.

Η έρευνα έδειξε ότι πάνω από το 85% των συναλλαγών άνω των 20 εκατ. δολαρίων για εξαγορές ξενοδοχείων αφορούσε αυτές τις κατηγορίες.

Η μελέτη Asia-Pacific Hotels Transactions & Market Snapshot καταγράφει συναλλαγές ύψους 11,2 δισ. δολαρίων για ξενοδοχεία άνω των 20 εκατ. δολαρίων, σε 139 συμφωνίες. Η ενισχυμένη ρευστότητα, χάρη και στη δυναμική του αμερικανικού δολαρίου, έδωσε ώθηση στην αγορά.

Η Ιαπωνία αναδείχθηκε η πλέον περιζήτητη αγορά, συγκεντρώνοντας σχεδόν το 40% του όγκου συναλλαγών – πάνω από 4 δισ. δολάρια. Η αδύναμη ισοτιμία του γιεν και τα σχεδόν μηδενικά επιτόκια τροφοδότησαν το ενδιαφέρον των επενδυτών.

Η μεγαλύτερη συμφωνία της χρονιάς ήταν η εξαγορά του Grand Nikko Tokyo Daiba από κοινοπραξία με επικεφαλής τις TPG Angelo Gordon και Kenedix. Το πολυτελές ξενοδοχείο των 882 δωματίων άλλαξε χέρια έναντι 106 δισ. γιεν (695,4 εκατ. δολάρια), με αποτίμηση σχεδόν 788.000 δολάρια ανά δωμάτιο – τιμή-ρεκόρ για την ιαπωνική αγορά.

Η αγορά στηρίζεται επίσης από τον περιορισμένο νέο εφοδιασμό, καθώς το υψηλό κόστος δανεισμού, η άνοδος των τιμών κατασκευής και η έλλειψη εργατικού δυναμικού φρενάρουν τα επενδυτικά σχέδια. Όσες νέες μονάδες αναπτύσσονται, επικεντρώνονται στην upscale και luxury κατηγορία, όπου οι αποδόσεις θεωρούνται πιο ελκυστικές.

Παρά τη δυναμική του 2024, οι συναλλαγές το πρώτο εξάμηνο του 2025 παρουσίασαν κάμψη. Ο συνολικός όγκος έφθασε τα 5 δισ. δολάρια σε 56 συμφωνίες, έναντι 5,74 δισ. πέρυσι, με το ενδιαφέρον ωστόσο να παραμένει στραμμένο κατά 70% στις ανώτερες κατηγορίες ξενοδοχείων.

«Η Ασία – Ειρηνικός έχει ανακάμψει δυναμικά μετά την πανδημία, με αυξανόμενο RevPAR και ADR που προσελκύουν τους επενδυτές», σημειώνει ο CEO της Global Asset Solutions, Alex Sogno, προσθέτοντας πως η εξειδικευμένη γνώση της αγοράς είναι κρίσιμη για τη μεγιστοποίηση αποδόσεων.

Ωστόσο, οι πιέσεις κόστους γίνονται ολοένα πιο έντονες. Ανοδικά κινούνται οι δαπάνες για μισθούς, ενέργεια, συντήρηση και ασφάλιση, με την αύξηση των μισθών να ξεπερνά την ανάπτυξη εσόδων σε αγορές όπως η Ιαπωνία και η Αυστραλία.

«Οι αστικοί προορισμοί και τα resorts παραμένουν περιζήτητα, αλλά απαιτείται προσεκτική διαχείριση για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις κόστους και να διασφαλιστεί η κερδοφορία», τονίζει ο Douglas Louden, managing partner της Global Asset Solutions.