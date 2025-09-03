Πρωταθλήτρια Ευρώπης τον Ιούλιο η Ελληνική Ξενοδοχία στα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο !
03 Sep 2025, 13:55 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Πανευρωπαϊκή πρωτιά κατάκτησαν τα ελληνικά ξενοδοχεία τον Ιούλιο στον δείκτη έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR), σύμφωνα με τα στοιχεία της MKG Consulting.
Αξιοσημείωτο ότι αυτό το μήνα οι ξενοδόχοι σε Ιταλία, Πορτογαλία, Γερμανία και Γαλλία είδαν τα έσοδά τους να συρρικνώνονται.
Η Ελλάδα «τρέχει» με ρυθμούς… ρεκόρ
Σύμφωνα, λοιπόν, με τα στοιχεία, η Ελλάδα πέτυχε την υψηλότερη αύξηση στα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR), φτάνοντας το εντυπωσιακό +15,4%. Αυτή η εκρηκτική επίδοση οφείλεται κυρίως στην αύξηση της μέσης τιμής ανά δωμάτιο (ADR) κατά 20,7%, ένας δείκτης που αποδεικνύει ότι οι ελληνικοί προορισμοί διατηρούν ισχυρή ελκυστικότητα και μπορούν να κεφαλαιοποιήσουν την υψηλή ζήτηση, παρά τη μείωση της πληρότητας κατά 3,7 μονάδες.
Στην πραγματικότητα, η Ελλάδα, μαζί με την Ισπανία, είναι οι μόνες χώρες που κατάφεραν να εφαρμόσουν «πολιτική τιμολόγησης» (pricing power), αυξάνοντας τις τιμές τους και τα έσοδά τους, την ώρα που ο υπόλοιπος ξενοδοχειακός χάρτης της Ευρώπης πιέζεται.
Η «μεγάλη εικόνα» της Ευρώπης
Συνολικά, ο ευρωπαϊκός ξενοδοχειακός κλάδος είδε τα έσοδά του να μειώνονται κατά 2,3% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024. Η πτώση αυτή αποδίδεται κυρίως στη μείωση της μέσης τιμής ανά δωμάτιο (-4%), καθώς πολλοί ταξιδιώτες στρέφονται πλέον σε πιο οικονομικές λύσεις, όπως οι βραχυχρόνιες μισθώσεις.
- Η Ισπανία παρουσίασε αύξηση του RevPAR κατά 3,3%, χάρη στις σταθερές πληρότητες και την αύξηση της μέσης τιμής. Παρόλα αυτά, ο ρυθμός ανάπτυξης δείχνει σημάδια κόπωσης.
- Η Ιταλία και η Πορτογαλία κατέγραψαν μείωση στον δείκτη RevPAR με πτώση 5,4% και 1% αντίστοιχα.
Γερμανία & Γαλλία: Οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αγορές σημείωσαν επίσης αρνητικά αποτελέσματα. Η
- Η Γερμανία εμφάνισε πτώση 9,1% (αν και η κατάσταση είναι βελτιωμένη σε σχέση με τον Ιούνιο), ενώ η Γαλλία έχασε 5%, παρά την αύξηση της πληρότητας, καθώς οι ξενοδόχοι αναγκάστηκαν να ρίξουν τις τιμές τους.
