Aπεβίωσε ο ιδρυτής του πολυτελούς τουρισμού στην Ελλάδα Σπύρος Κοκοτός

Έφυγε από τη ζωή η πιο εμβληματική προσωπικότητα στον τουρισμό πολυτελείας στην Ελλάδα και εκ των ιδρυτών του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) Σπύρος Κοκοτός.

Την είδηση έδωσε πριν από λίγο ο γιος του Φώτης Κοκοτός, με την ακόλουθη ανάρτηση στα social media:

"Ο καπετάν Σπύρος λάτρευε την ιστιοπλοΐα. Φέτος δεν πρόλαβε να πάει για ψάρεμα με τους φίλους του όπως πήγε πέρσι, τέτοιες μέρες. Προχθές το απόγευμα, στο νοσοκομείο, τραβήξαμε μαζί ένα βίντεο που λέγαμε για το ταξίδι που θα κάναμε «με τις κοπέλες μας», με το λατρεμένο σκαρί του, την «Ελιάνα». Η μαμά ήταν δίπλα του. Έφυγε ήσυχος".

Ο Σπύρος Κοκοτός άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 92 ετών.

Ήταν ο δημιουργός των πολυτελών ξενοδοχείων Elounda Beach, Elounda Bay, Elounda Mare, Porto Elounda και Elounda Peninsula στην Ελούντα, η οποία ουσιαστικά αναδείχθηκε σε κοσμοπολιτικο διεθνές θέρετρο πρωτίστως χάρη στον Σπύρο Κοκοτό.

Ο αρχιτέκτονας Σπύρος Κοκοτός, από ταξίδια του σε πολυτελή θέρετρα σε όλο τον κόσμο, εμπνεύστηκε και ξεκίνησε την δραστηριότητα του στην Ελλάδα με τα ξενοδοχεία Elounda Beach και Elounda Bay Palace, που ανέδειξαν την πολυτέλεια μέσα από συνδυασμό μοναδικού τοπίου, αρχιτεκτονικής και υψηλού επιπέδου υπηρεσιών.

Ως αρχιτέκτονας, ήταν ο κατασκευαστής περισσότερων από 40 ξενοδοχεία σε τουριστικούς προορισμούς της χώρας. Σε συνεργασία με τον αδελφό του, τον πολιτικό μηχανικό Γιώργο Κοκοτό, σχεδίασαν και κατασκεύασαν μια σειρά ξενοδοχείων στη Ρόδο, στην Κρήτη, στην Κέρκυρα, το Club Med στην Κω, το Poseidon Club στην Περαχώρα Κορινθίας, 9 χλμ από το Λουτράκι, το ξενοδοχείο Minos Palace στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης και άλλα.

Ο εμπνευστής του ΣΕΤΕ

Ο Σπύρος Κοκοτός ήταν ο εμπνευστής του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ). Η πρώτη συνάντηση για την ίδρυσή του πραγματοποιήθηκε στο “Elounda Mare” στις 31 Οκτωβρίου 1991. Μετείχαν, μαζί βεβαίως με τον Σπύρο Κοκοτό, ακόμη 8 κορυφαίοι τουριστικοί επιχειρηματίες της χώρας: ο Νίκος Μεταξάς, ο Νίκος Δασκαλαντωνάκης, ο Τηλέμαχος Γρηγοριάδης, ο Νίκος Αγγελόπουλος, ο Στέφανος Βούλγαρης, η Ντία Καψή, ο Ι.Σμπώκος και η Τζίνα Μαμιδάκη (με αυτήν ακριβώς τη σειρά αναφέρθηκαν τότε στην ιδρυτική διακήρυξη της Ένωσης-που έγινε τελικά Σύνδεσμος).

Η συνάντηση οργανώθηκε για να “εξετάσουν το παρόν και το μέλλον του Ελληνικού Τουρισμού, τις σχέσεις Πολιτείας-Τουριστικών Επιχειρήσεων, την αποτελεσματικότητα των συνδικαλιστικών οργανώσεων του ευρύτερου τουριστικού τομέα, αλλά και την ικανότητα και διάθεση της Πολιτείας να επιλύσει τα χρονίζοντα προβλήματα του κλάδου”.

Η επίσημη αναγγελία του ΣΕΤΕ έγινε στις 26 Μαρτίου 1992 στο ξενοδοχείο “Μεγάλη Βρετανία”. Εκεί ο Σπύρος Κοκοτός παρουσίασε τους λόγους ίδρυσης του Συνδέσμου και τους στόχους του (σε ομιλία 13 σελίδων), καταλήγοντας:

“Με τον τρόπο αυτό πιστεύουμε, ότι η συνισταμένη των τουριστικών δυνάμεων του κλάδου, που φιλοδοξεί να εξελιχθεί ο ΣΕΤΕ, θα γίνει το αξιόπιστο όργανο παραγωγής και προώθησης των προβλημάτων της τουριστικής βιομηχανίας του τόπου”.

Φυσικά ο Σπύρος Κοκοτός ήταν ο πρώτος πρόεδρος του ΣΕΤΕ.

Στη συνέχεια ο ΣΕΤΕ πράγματι μετεξελίχθηκε στον φορέα, που συνένεωσε όλες τις επαγγελματικές ενώσεις από όλο το φάσμα της τουριστικής δραστηριότητας.

