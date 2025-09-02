ΕΛΣΤΑΤ: 4.800 λιγότεροι απασχολούμενοι σε υπηρεσίες παροχής καταλύματος το β’ τρίμηνο

Όχι απλώς δεν καλύπτουν «κενά» αλλά καταγράφουν μείωση 4.800 εργαζομένων οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις υπηρεσίες παροχής καταλύματος.

Όπως προκύπτει από τα πιο πρόσφατα στοιχεία απασχόλησης που παρουσιάζει η ΕΛΣΤΑΤ, ο αριθμός των απασχολούμενων σε δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης κατά το β’ τρίμηνο του 2025 παρουσίασε μείωση κατά 1,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.

Τα στοιχεία δείχνουν οτι οι εν λόγω απασχολούμενοι ανήλθαν σε 434.900 έναντι 439.700 χιλιάδων το β’ τρίμηνο του 2024, αποτελώντας το 9,9% στο σύνολο του αριθμού απασχολουμένων στην Ελλάδα.

Μπορεί στον κλάδο καταλυμάτων να σημειώνεται μείωση του αριθμού εργαζομένων, ωστόσο ο τουρισμός φαίνεται πως συμβάλλει θετικά στην απασχόληση στις τουριστικές περιοχές. Από την εικόνα των επιμέρους περιοχών ως προς τα ποσοστά ανεργίας κατά το β’ τρίμηνο, το οποίο συμπίπτει με την έναρξη της τουριστικής σεζόν, οι κατεξοχήν τουριστικές περιφέρειες, οι οποίες προσφέρουν μεγαλύτερες δυνατότητες απασχόλησης στον τουρισμό και σε συναφή επαγγέλματα, καταγράφουν τα μικρότερα ποσοστά ανεργίας στη χώρα. Έτσι, το Νότιο Αιγαίο σημειώνει το μικρότερο ποσοστό ανέργων στην Ελλάδα και ακολουθεί η Κρήτη. Μάλιστα οι δύο αυτές περιφέρειες κατάφεραν να «ρίξουν» το ποσοστό ανέργων κάτω από το φράγμα του 5%, εμφανίζοντας βελτιωμένη εικόνα σε σύγκριση με το β’ τρίμηνο του 2024 κατά το οποίο ξεπερνούσαν το 5%.

Στην τρίτη θέση των περιφερειών με τη χαμηλότερη ανεργία είναι η Θεσσαλία (5%,) και ακολουθεί το Βόρειο Αιγαίο, η Δυτική Ελλάδα και η Αττική. Επιπλέον, εντυπωσιακή μείωση της ανεργίας σε σύγκριση με πέρυσι παρατηρείται στα Ιόνια νησιά (από περίπου 17% σε περίπου 8%).

Σε ευρύτερη εικόνα, ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 4.386.832 άτομα παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αύξηση κατά 1,4%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 411.722 άτομα, παρουσιάζοντας μείωση κατά 15,7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μείωση κατά 12%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Το ποσοστό ανεργίας το β' τρίμηνο 2025 ανήλθε σε 8,6%, έναντι 9,8% κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Τα επαγγέλματα που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων κατά το β’ τρίμηνο του 2025 είναι οι απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές (23%) και οι επαγγελματίες (22,6%).

Σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στους ανειδίκευτους εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες (14,6%) ενώ η μεγαλύτερη μείωση παρατηρείται στους ειδικευμένους γεωργούς, κτηνοτρόφους, δασοκόμους και αλιείς (-14,7%).

Το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων εργάζονται ως μισθωτοί (72,1%), ενώ σημαντικό είναι και το ποσοστό των αυτοαπασχολουμένων χωρίς προσωπικό (17,9%).

Το ποσοστό μερικής απασχόλησης ανέρχεται σε 5,7%, μειωμένο κατά 11,4% σε σχέση με το β’ τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Το ποσοστό των ατόμων που έχουν προσωρινή εργασία ανέρχεται σε 11%, καταγράφοντας αύξηση κατά 5,6% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.