Ξενοδοχεία Αθήνας | Αρνητικές επιδόσεις τον Ιούλιο - Για "επικίνδυνη στασιμότητα" κάνει λόγο η ΕΞΑ

Αρνητικό πρόσημο κατέγραψαν οι επιδόσεις των ξενοδοχείων της Αθήνας για τον Ιούλιο 2025, ενώ το επτάμηνο του έτους κινήθηκε στα ίδια περίπου επίπεδα με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ένωση Ξενοδόχων Αθήνας, Αττικής και Αργοσαρωνικού.

Απώλειες στην «καρδιά» του καλοκαιριού

Ο Ιούλιος 2025 επιβεβαίωσε τις ανησυχίες του κλάδου, καθώς η μέση πληρότητα υποχώρησε στο 83,3%, έναντι 86,4% πέρυσι (πτώση –3,6%), ενώ το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR) διαμορφώθηκε στα 173,19 ευρώ, από 177,64 ευρώ τον Ιούλιο του 2024 (–2,5%).

Αντίθετα, η μέση τιμή δωματίου (ADR) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη, στα 207,85 ευρώ (+1,1%).

Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2023, η μείωση της πληρότητας είναι ακόμη μεγαλύτερη (–5,7%).



Σταθεροποίηση στο 7μηνο

Παρά την αρνητική εικόνα του καλοκαιριού, το επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025 έκλεισε χωρίς μεγάλες μεταβολές:

Μέση πληρότητα: 75,8% (+0,4%).

ADR: 176,18 ευρώ (+1,6%).

RevPAR: 133,49 ευρώ (+2%).

Η θετική εικόνα του πρώτου τριμήνου βοήθησε να διατηρηθούν τα μεγέθη στα ίδια επίπεδα, ωστόσο ιδιαίτερα πιεσμένα παραμένουν τα ξενοδοχεία 3 αστέρων, όπου οι πληρότητες καταγράφουν συνεχή πτώση από τον Μάρτιο.

Η Αθήνα και οι ανταγωνιστές της

Σύμφωνα με την Ένωση Ξενοδόχων, η Αθήνα εμφανίζει καλύτερες επιδόσεις από την Κωνσταντινούπολη, αλλά εξακολουθεί να υπολείπεται σε σχέση με την Βαρκελώνη, τη Μαδρίτη και τη Ρώμη.

Στο ADR, η αύξηση για την Αθήνα ήταν +1,6%, όταν η Μαδρίτη κατέγραψε +4,9%, η Ρώμη +3% και η Βαρκελώνη +2,4%, ενώ η Κωνσταντινούπολη εμφάνισε μείωση –1,9%.

Στο RevPAR, η Αθήνα υποχώρησε κατά –2%, τη στιγμή που η Μαδρίτη σημείωσε +4,8%, η Βαρκελώνη +1,3% και η Ρώμη +2%.



Προβληματισμός για «επικίνδυνη στασιμότητα»

Οι ξενοδόχοι κάνουν λόγο για «επικίνδυνη στασιμότητα» στον τουρισμό της Αθήνας, η οποία, όπως τονίζουν, αποτυπώνεται πλέον τόσο στα στατιστικά στοιχεία όσο και στην καθημερινή εμπειρία των επαγγελματιών.

Η Ένωση καλεί την Πολιτεία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση να κινηθούν εγκαίρως με μέτρα και στρατηγικές που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα, θα αναβαθμίσουν τις υποδομές και θα βελτιώσουν την τουριστική εμπειρία, αξιοποιώντας παράλληλα τις νέες αεροπορικές συνδέσεις που έχουν ήδη ανακοινωθεί.

Προσδοκίες από τη ΔΕΘ

Ειδική αναφορά γίνεται στις ανακοινώσεις που αναμένονται στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι ξενοδόχοι εκφράζουν την ελπίδα να μην υπάρξουν νέες οικονομικές επιβαρύνσεις, όπως συνέβη το 2024 με την αύξηση του τέλους ανθεκτικότητας και του τέλους παρεπιδημούντων.

Αντιθέτως, ζητούν πρωτοβουλίες που θα δώσουν ώθηση στον κλάδο, θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα και θα επανατοποθετήσουν τον ελληνικό τουρισμό σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική διεθνή αγορά.

Αναλυτικά, η ΕΞΑ επισημαίνει:

"... Τα στοιχεία αποτυπώνουν και επιβεβαιώνουν την αίσθηση που οι περισσότεροι -άνθρωποι του Τουρισμού αλλά και πολίτες - έχουμε για μια «επικίνδυνη στασιμότητα» στις τουριστικές επιδόσεις της Αθήνας και της χώρας γενικότερα.

Καλούμε την Πολιτεία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση να λάβουν υπόψη τους τα «μηνύματα» των επαγγελματιών του κλάδου και να προσανατολιστούν εγκαίρως προς μέτρα, στρατηγικές, αποφάσεις, δράσεις και στόχους που θα ενδυναμώσουν την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος, θα βελτιώσουν τις δημόσιες υποδομές, θα αναβαθμίσουν την τουριστική εμπειρία και πρόταση για το 2026 και θα ενισχύσουν τη σχέση μας με τις παραδοσιακές αγορές αλλά και με νέες, καθώς ήδη υπάρχουν σημάδια ενδιαφέροντος για την Αθήνα - με τις νέες πτήσεις που ανακοινώθηκαν.

Αναμένουμε δε, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις φετινές ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στην Δ.Ε.Θ. ελπίζοντας πως δε θα επαναληφθούν για την ξενοδοχία «δυσάρεστες εκπλήξεις» ανάλογες με αυτές του 2024 (βλέπε θέματα που αφορούν αύξηση στο τέλος ανθεκτικότητας, αύξηση στο τέλος παρεπιδημούντων κ.ά.).

Αντιθέτως, αναμένουμε ανακοινώσεις που θα δώσουν ώθηση, θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα και θα συμβάλουν στην επανατοποθέτηση του ελληνικού τουρισμού – ενός τομέα που, ως γνωστόν, οφείλει να πρωτοπορεί, ανανεώνοντας διαρκώς την πρότασή του προς τις διεθνείς αγορές"