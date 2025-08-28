W Punta Cana | Το πρώτο all-inclusive ξενοδοχείο πολυτελείας της W Hotels στον κόσμο

Στις ακτές της Δομινικανής Δημοκρατίας έκανε το ντεμπούτο του το W Punta Cana, Adult All-Inclusive, το πρώτο all inclusive πολυτελείας resort της αλυσίδας W Hotels αποκλειστικά για ενήλικες. Το νέο εγχείρημα, που προέκυψε μέσα από συνεργασία της W Hotels (μέλος του χαρτοφυλακίου Marriott Bonvoy), της Grupo Puntacana και της MAC Hotels, σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην παγκόσμια στρατηγική της μάρκας.

Ο George Fleck, Senior Vice President και Brand Leader της W Hotels, τόνισε ότι «το W Punta Cana δεν είναι απλώς ένα ακόμα resort, αλλά μια πλήρης επαναδιατύπωση του all inclusive μοντέλου, όπου όλα – από τη γαστρονομία μέχρι τις εμπειρίες – είναι σχεδιασμένα με λεπτομέρεια». Από την πλευρά του, ο Brian King, Πρόεδρος της Marriott International για Καραϊβική και Λατινική Αμερική, χαρακτήρισε το νέο ξενοδοχείο «μια κίνηση που δημιουργεί τάσεις αντί να ακολουθεί».

Το συγκρότημα διαθέτει 340 δωμάτια και σουίτες, όλα με ελάχιστη επιφάνεια 65 τ.μ., king-size κρεβάτια, μπανιέρα και παροχές υψηλής ποιότητας. Ξεχωρίζει η ύπαρξη 46 σουιτών με ιδιωτικές πισίνες ή swim-up pools, προσφέροντας μια εμπειρία ιδιωτικότητας και πολυτέλειας.

Σχεδιαστικά, το W Punta Cana υπογράφεται από το ισπανικό γραφείο Zanobia Arquitectura και αντλεί έμπνευση από την ιστορία και τη φυσική ομορφιά της Δομινικανής Δημοκρατίας. Στοιχεία από την αποικιακή κληρονομιά, τις καπνοφυτείες αλλά και το εθνικό πετράδι larimar ενσωματώνονται σε ένα περιβάλλον που ισορροπεί μεταξύ αυθεντικότητας και σύγχρονης αισθητικής. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στη βιωσιμότητα, με χαμηλής πυκνότητας ανάπτυξη και αποκλειστική χρήση τοπικής χλωρίδας.

Το resort απλώνεται σε παραλία 400 μέτρων, διαθέτει το χαρακτηριστικό WET Deck με infinity pool μήκους 80 μ., καθώς και το Chill Pool για πιο χαλαρή διάθεση. Στον τομέα της γαστρονομίας, οι επισκέπτες έχουν στη διάθεσή τους 12 εστιατόρια, μπαρ και lounges, με κουζίνες από την Ασία και την Καραϊβική μέχρι τη διεθνή street food σκηνή. Ξεχωρίζουν το Trade Market με live stations και το Scena, που αναδεικνύει δημιουργικά την τοπική κουζίνα.

Η εμπειρία συμπληρώνεται από πρωτοποριακά μπαρ, όπως το Taproom (μοντέρνα εκδοχή μικροζυθοποιίας), το Taman Beach Club (κοινωνικό κέντρο δίπλα στη θάλασσα), αλλά και το μυστικό 33 1/3 Speakeasy, με ατμόσφαιρα βινυλίου και δημιουργικής μιξολογίας.

Η ψυχαγωγία περιλαμβάνει από DJ sessions και silent discos μέχρι συνεργασίες με καλλιτέχνες της τοπικής σκηνής. Το wellness επικεντρώνεται στο AWAY Spa με θεραπείες εμπνευσμένες από φυσικά προϊόντα της περιοχής, αλλά και σε δραστηριότητες όπως γιόγκα στην ανατολή και θεραπείες αναζωογόνησης.

Ο Omar Rivera, Γενικός Διευθυντής του resort, τόνισε ότι στόχος είναι να δημιουργηθεί «ένας προορισμός πλούσιος σε πολιτισμικές συνδέσεις και παγκόσμιας κλάσης ανέσεις».

Το W Punta Cana διαθέτει επίσης 14.000 τ.π. ευέλικτων συνεδριακών χώρων, επιβεβαιώνοντας τον χαρακτήρα του ως ιδανικού χώρου τόσο για χαλάρωση όσο και για δημιουργικές συναντήσεις.

Η νέα αυτή άφιξη εντάσσεται στη στρατηγική διεύρυνσης της W Hotels, που μετά την Punta Cana προγραμματίζει δύο ακόμη all inclusive θέρετρα στο Μεξικό (Playa del Carmen και Costa Mujeres) έως το 2029.

Με την υπογραφή W, το Punta Cana φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς στην all inclusive πολυτέλεια, αλλάζοντας τα δεδομένα της φιλοξενίας στην Καραϊβική.