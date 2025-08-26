NEMA Design Hotel & Spa- Κρήτη: Νέα εποχή κομψότητας με 35 νέες luxury σουίτες από το 2026
26 Aug 2025, 06:15 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
TornosNews.gr
Το NEMA Design Hotel & Spa,στην Ανάληψη Χερσονήσου στην Κρήτη, ανακοίνωσε την προσθήκη 35 νέων πολυτελών σουιτών. που θα είναι διαθέσιμες από την άνοιξη του 2026.
Η νέα πτέρυγα, με την ονομασία EÉSO, θα εγκαινιαστεί την 1η Μαΐου 2026 και θα περιλαμβάνει τέσσερις νέες ultra-luxury κατηγορίες, ενισχύοντας τον χαρακτήρα του ξενοδοχείου ως adults-only boutique resort.
Στο πλαίσιο της επέκτασης, θα λειτουργήσουν και νέες εγκαταστάσεις:
- NÁ LE MA: εστιατόριο με σύγχρονη γαστρονομία εμπνευσμένη από την κρητική παράδοση.
- AÉQU Spa: νέος χώρος ευεξίας με ολιστική προσέγγιση.
Τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό υπογράφει ο Δημήτρης Τσίγκος (OMNIVIEW), με μινιμαλιστική αισθητική, έμφαση στη βιωσιμότητα και θέα στο Αιγαίο.
Οι κρατήσεις για το EÉSO by NEMA θα ανοίξουν στα τέλη του 2025.
διαβάστε ακόμα
- Θετικές γνωμοδοτήσεις για πλωτές εξέδρες σε ξενοδοχεία της Κω 23/08 | 07:23
- Δωρεά του Skiathos Palace στις φυλακές Κασσαβέτειας – 1.000 τεμάχια ιματισμού στους κρατούμενους 23/08 | 22:38
- Πώς αλλάζουν τα ξενοδοχεία πολυτελείας στην εποχή της Gen Z 23/08 | 07:05
- Τουρισμός ευεξίας | Τα πρώτα παγκόσμια πρότυπα για ξενοδοχεία 22/08 | 06:10
- Shizen Wellness Hotel: Η νέα ξενοδοχειακή άφιξη στην Δράμα με επίκεντρο την ευεξία 22/08 | 06:15
- Πώς η AI αντλεί πληροφορίες για το ξενοδοχείο σας – και γιατί έχει σημασία 22/08 | 07:15
- Ε.Ξ. Ρόδου | Συνάντηση με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου για τουριστικά ζητήματα 22/08 | 10:37
- Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το ξενοδοχείο Minos Beach 22/08 | 06:18
- «Καμπανάκι» από τους ξενοδόχους Λακωνίας: γεμάτα δωμάτια, άδεια ταμεία | Ο Δ. Πολλάλης στο TN 21/08 | 06:10
- Tο 50% των ξενοδόχων δεν έχει πρόσβαση σε κρίσιμα δεδομένα για την αύξηση των εσόδων 21/08 | 07:05
δημοφιλέστερα
- 1 Βόρεια Εύβοια: Ανακαλύπτοντας την Κρυφή Ομορφιά του Νησιού 22.08.2025 | ΤΑΞΙΔΙ
- 2 NEMA Design Hotel & Spa- Κρήτη: Νέα εποχή κομψότητας με 35 νέες luxury σουίτες από το 2026 26.08.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 3 Οι Άθλοι του Ηρακλή βρίσκουν στέγη στα Άβδηρα 26.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 4 Απανωτά "όχι" για την επένδυση-μαμούθ της ΙΝΤΕΡΠΛΑΖΑ στη Ρόδο 26.08.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 5 Aegean | Σημαντική ενημέρωση για όσους πρόκειται να ταξιδέψουν την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025 25.08.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 6 Early Booking 2026: Οι Πολωνοί τουρίστες «επενδύουν» στις διακοπές – Τι σημαίνει για την Ελλάδα 26.08.2025 | ΑΓΟΡΕΣ
- 7 Corendon Airlines | 20% περισσότερες πτήσεις το καλοκαίρι του 2026 - Νέα γραμμή προς Ηράκλειο 26.08.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 8 Anex | Άνοιξαν οι κρατήσεις για το καλοκαίρι του 2026 και με ελληνικά ξενοδοχεία 25.08.2025 | TOUR OPERATORS
- 9 Δράσεις τουριστικής προώθησης της Ελλάδας στη Νότια Κορέα | Στη Σεούλ η Όλγα Κεφαλογιάννη 25.08.2025 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
- 10 Πύργος Καλλίστης: Το κοσμοπολίτικο χωριό της Σαντορίνης, που αγκαλιάζει τον ουρανό 20.08.2025 | ΤΑΞΙΔΙ