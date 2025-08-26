NEMA Design Hotel & Spa- Κρήτη: Νέα εποχή κομψότητας με 35 νέες luxury σουίτες από το 2026

26 Aug 2025, 06:15 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

TornosNews.gr

Επενδύσεις
Vavoulas.com

Το NEMA Design Hotel & Spa,στην Ανάληψη Χερσονήσου στην Κρήτη, ανακοίνωσε την προσθήκη 35 νέων πολυτελών σουιτών. που θα είναι διαθέσιμες από την άνοιξη του 2026.

Η νέα πτέρυγα, με την ονομασία EÉSO, θα εγκαινιαστεί την 1η Μαΐου 2026 και θα περιλαμβάνει τέσσερις νέες ultra-luxury κατηγορίες, ενισχύοντας τον χαρακτήρα του ξενοδοχείου ως adults-only boutique resort.

Στο πλαίσιο της επέκτασης, θα λειτουργήσουν και νέες εγκαταστάσεις:

  • NÁ LE MA: εστιατόριο με σύγχρονη γαστρονομία εμπνευσμένη από την κρητική παράδοση.
  • AÉQU Spa: νέος χώρος ευεξίας με ολιστική προσέγγιση.

Τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό υπογράφει ο Δημήτρης Τσίγκος (OMNIVIEW), με μινιμαλιστική αισθητική, έμφαση στη βιωσιμότητα και θέα στο Αιγαίο.

Οι κρατήσεις για το EÉSO by NEMA θα ανοίξουν στα τέλη του 2025.

