Δωρεά του Skiathos Palace στις φυλακές Κασσαβέτειας – 1.000 τεμάχια ιματισμού στους κρατούμενους
23 Aug 2025, 22:38 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Στo πλαίσιo της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, το Skiathos Palace προσέφερε σημαντική βοήθεια στο κατάστημα κράτησης αγροτικών φυλακών Κασσαβέτειας Μαγνησίας.
Το πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα υλοποίησε μία αξιόλογη κοινωνική προσφορά, αποστέλλοντας δύο παλέτες ιματισμού.
1.000 τεμάχια για τις ανάγκες των κρατουμένων
Η γενναιόδωρη δωρεά του Skiathos Palace περιλαμβάνει περίπου 1.000 τεμάχια ειδών ιματισμού, μεταξύ των οποίων πετσέτες μπάνιου, μπουρνούζια και προσόψια. Τα είδη αυτά, θα καλύψουν σημαντικές ανάγκες των κρατουμένων στο κατάστημα κράτησης.
Η πρωτοβουλία αναδεικνύει τον κοινωνικό του χαρακτήρα και την ευαισθησία του προς τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.
Οι αγροτικές φυλακές Κασσαβέτειας, που βρίσκονται στη Μαγνησία, αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα καταστήματα κράτησης της περιοχής, και τέτοιου είδους δωρεές συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση των συνθηκών ζωής των κρατουμένων.
Πρότυπο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
Η κίνηση του Skiathos Palace αποδεικνύει πως οι τουριστικές επιχειρήσεις μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην κοινωνική συνοχή, προσφέροντας βοήθεια εκεί που χρειάζεται.
Η δωρεά αυτή αναμένεται να αποτελέσει έναυσμα για παρόμοιες πρωτοβουλίες από άλλες επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου, αναδεικνύοντας τη σημασία της κοινωνικής προσφοράς στην εποχή μας.
Επίσημη αναγνώριση από τη Διεύθυνση των φυλακών
Η σημαντικότητα της προσφοράς αναγνωρίστηκε επίσημα από τη Διεύθυνση του καταστήματος κράτησης, η οποία απέστειλε ευχαριστήρια επιστολή προς το Skiathos Palace.
