Πώς αλλάζουν τα ξενοδοχεία πολυτελείας στην εποχή της Gen Z

Τα ξενοδοχεία πολυτελείας καλούνται να επαναπροσδιορίσουν το προϊόν τους ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες της Generation Z - μιας νέας γενιάς ταξιδιωτών που ωριμάζει οικονομικά και μετασχηματίζει την έννοια της «πολυτέλειας». Αυτό ήταν το βασικό συμπέρασμα όσων παρουσιάστηκαν στο πάνελ του International Hospitality Investment Forum (IHIF) στη Νέα Υόρκη, το οποίο είχε θέμα “Luxury reexamined: Powering returns in high-end hospitality”.

Η Gen Z αλλάζει τα δεδομένα

Η Tiffany Cooper, επικεφαλής ανάπτυξης Αμερικής του Mandarin Oriental, τόνισε ότι οι νέοι ενήλικες της Gen Z δεν ακολουθούν τα πρότυπα διακοπών των προηγούμενων δεκαετιών. «Παλαιότερα οι διακοπές ταυτίζονταν με κοκτέιλ στην παραλία, γκολφ για τους άνδρες και spa για τις γυναίκες. Αυτή η λογική έχει αλλάξει θεμελιωδώς. Οι νεότεροι απομακρύνονται από το αλκοόλ και στρέφονται σε μια κουλτούρα ‘social sober’, ενώ παράλληλα διευρύνουν την έννοια του wellness ώστε να περιλαμβάνει όχι μόνο το σώμα αλλά και την ψυχική και πνευματική υγεία», σημείωσε.

Η ίδια επισήμανε ότι η Gen Z έχει ισχυρό αποτύπωμα και σε θέματα βιωσιμότητας, κάτι που μεταφράζεται σε πίεση προς τα ξενοδοχεία να επενδύσουν σε «πράσινες» πρακτικές, αν θέλουν να διατηρήσουν τη σχετικότητά τους στο μέλλον.

Προσαρμογή χωρίς απώλεια ταυτότητας

Ο Simon Casson, CEO της Corinthia Hotels, υπογράμμισε ότι η προσαρμογή στις νέες τάσεις δεν σημαίνει εγκατάλειψη των παραδοσιακών αξιών. «Η αλλαγή πρέπει να είναι σταδιακή. Οι ξενοδόχοι οφείλουν να κρατήσουν τις ρίζες και την κληρονομιά τους, ενώ παράλληλα να ακούνε τις νέες ανάγκες των πελατών», ανέφερε.

Η στρατηγική, σύμφωνα με τον ίδιο, βασίζεται στη συνεχή έρευνα: ανοιχτός διάλογος με τους επισκέπτες, συνεργασία με developers και προνοητικότητα απέναντι στις μελλοντικές γενιές ταξιδιωτών.

Η ανακαίνιση ως επένδυση

Ο Barry Bloom, πρόεδρος και COO της Xenia Hotels & Resorts, παρουσίασε το παράδειγμα της ανακαίνισης ύψους 115 εκατ. δολαρίων στο Hyatt Regency Scottsdale, το οποίο μετά τον επανασχεδιασμό λανσαρίστηκε εκ νέου ως Grand Hyatt Scottsdale Resort. «Η πλήρης ανακαίνιση μάς έδωσε τη δυνατότητα να επανατοποθετήσουμε το ξενοδοχείο στην κατηγορία της πολυτέλειας και να πετύχουμε αποδόσεις ανάλογες με τον ανταγωνισμό», τόνισε.

Ανάλογη προσέγγιση ακολουθεί και η Marriott International, με την Dana Jacobsohn να αποκαλύπτει ότι πάνω από το 50% του χαρτοφυλακίου Ritz-Carlton έχει ήδη μπει σε πρόγραμμα ανακαίνισης. «Η συνεχής ανανέωση είναι μονόδρομος για να παραμένουμε σχετικοί με τις τάσεις», είπε.

Νέες πηγές εσόδων

Η διαφοροποίηση του προϊόντος αποτέλεσε επίσης κεντρικό θέμα. Η Rachel Moniz, COO της HEI Hotels & Resorts, αναφέρθηκε στη δυναμική των membership clubs που ενισχύουν την οικονομική βιωσιμότητα πολυτελών μονάδων. Αν και αναγνώρισε ότι υπάρχει λεπτή ισορροπία ανάμεσα στις ανάγκες μελών και επισκεπτών, τόνισε ότι το μοντέλο μπορεί να αποδώσει σημαντικά έσοδα.

Στο ίδιο πνεύμα, η Marriott επεκτείνεται σε νέες εμπειρίες, όπως η Ritz-Carlton Yacht Collection και τα branded luxury camps στην Αφρική, αξιοποιώντας τις εναλλακτικές μορφές φιλοξενίας για να ενισχύσει τη δέσμευση των πελατών της.

Το μήνυμα από το IHIF στη Νέα Υόρκη είναι σαφές: η πολυτέλεια για τη Gen Z δεν σημαίνει μόνο χλιδή και παραδοσιακές ανέσεις, αλλά ευεξία, αυθεντικότητα, βιωσιμότητα και εμπειρίες που ξεπερνούν το δωμάτιο του ξενοδοχείου. Οι επενδυτές και οι ξενοδόχοι καλούνται να επαναπροσδιορίσουν τα προϊόντα τους, διατηρώντας ταυτόχρονα την κληρονομιά και το DNA των brands τους, ώστε να παραμείνουν ανταγωνιστικοί σε μια αγορά που αλλάζει ραγδαία.