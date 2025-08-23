Θετικές γνωμοδοτήσεις για πλωτές εξέδρες σε ξενοδοχεία της Κω

Τρεις θετικές γνωμοδοτήσεις για τοποθετήσεις πλωτών εξεδρών μπροστά από ξενοδοχεία που βρίσκονται στο νησί της Κω εξέδωσε ο Δήμος Κω.

Ειδικότερα, ο Δήμος Κω γνωμοδότησε θετικά για την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας για εποχιακή χρήση, ως σημείο πρόσδεσης σκαφών, στη θαλάσσια περιοχή Κέφαλος στο νησί της Κω, μπροστά από την ξενοδοχειακή μονάδα ROYAL BAY, μετά από αίτηση της εταιρείας ΑΦΟΙ ΚΟΚΑΛΑΚΗ Α.Ε. - ROYAL BAY.

Επίσης, ο δήμος Κω γνωμοδότησε θετικά, κατόπιν της εκ παραδρομής υποβολής φακέλου για το αίτημα που αφορά στην αλλαγή θέση και τοποθέτηση πλωτής εξέδρας για εποχιακή χρήση, ως σημείο εκκίνησης και στάθμευσης μηχανοκίνητων και μη θαλασσίων μέσων αναψυχής, στη θαλάσσια περιοχή Ψαλίδι της Κω, παρακείμενα της ξενοδοχειακής μονάδας MITSIS RAMIRA BEACH, μετά από αίτηση της εταιρείας ΧΡΥΣΟΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ με διακριτικό τίτλο «FLYBOARD WATER SPORTS»

Τέλος, ο δήμος Κω γνωμοδότησε θετικά για την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας για εποχιακή χρήση, ως σημείο εκκίνησης και στάθμευσης μηχανοκίνητων και μη θαλασσίων μέσων αναψυχής, στη θαλάσσια περιοχή Ψαλίδι της Κω, μπροστά από την ξενοδοχειακή μονάδα Grecotel Kos Imperial Thalasso, μετά από αίτηση της εταιρείας ΧΡΥΣΟΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ με διακριτικό τίτλο FLYBOARD WATER SPORTS.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, η οποία εκδίδει τις άδειες τοποθέτησης πλωτών εξεδρών, μεταξύ άλλων δεν επιτρέπεται η χρήση της πλωτής εξέδρας για εγκατάσταση και λειτουργία εστιατορίων ή κέντρων διασκέδασης, ούτε μπορεί να εξυπηρετεί θέσεις μόνιμου ελλιμενισμού σκαφών ή διαφημιστικούς σκοπούς. Επίσης, σε περίπτωση εύρεσης αρχαίων ή και αντικειμένων πολιτιστικής φύσης κατά τη διάρκεια των εργασιών τοποθέτησης της πλωτής εξέδρας, οι υπεύθυνοι του έργου οφείλουν να τις διακόψουν και να ειδοποιήσουν άμεσα την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων.

Περαιτέρω, η πλωτή εξέδρα δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει την ασφαλή ναυσιπλοΐα ή να βρίσκεται εντός πλεύσιμων διαύλων και θαλάσσιων συγκοινωνιακών οδών, καθώς και σε περιοχές πόντισης υποθαλάσσιων καλωδίων και αγωγών.













