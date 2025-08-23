Θετικές γνωμοδοτήσεις για πλωτές εξέδρες σε ξενοδοχεία της Κω
23 Aug 2025, 07:23 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Σοφία Κοντογιάννη
Τρεις θετικές γνωμοδοτήσεις για τοποθετήσεις πλωτών εξεδρών μπροστά από ξενοδοχεία που βρίσκονται στο νησί της Κω εξέδωσε ο Δήμος Κω.
Ειδικότερα, ο Δήμος Κω γνωμοδότησε θετικά για την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας για εποχιακή χρήση, ως σημείο πρόσδεσης σκαφών, στη θαλάσσια περιοχή Κέφαλος στο νησί της Κω, μπροστά από την ξενοδοχειακή μονάδα ROYAL BAY, μετά από αίτηση της εταιρείας ΑΦΟΙ ΚΟΚΑΛΑΚΗ Α.Ε. - ROYAL BAY.
Επίσης, ο δήμος Κω γνωμοδότησε θετικά, κατόπιν της εκ παραδρομής υποβολής φακέλου για το αίτημα που αφορά στην αλλαγή θέση και τοποθέτηση πλωτής εξέδρας για εποχιακή χρήση, ως σημείο εκκίνησης και στάθμευσης μηχανοκίνητων και μη θαλασσίων μέσων αναψυχής, στη θαλάσσια περιοχή Ψαλίδι της Κω, παρακείμενα της ξενοδοχειακής μονάδας MITSIS RAMIRA BEACH, μετά από αίτηση της εταιρείας ΧΡΥΣΟΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ με διακριτικό τίτλο «FLYBOARD WATER SPORTS»
Τέλος, ο δήμος Κω γνωμοδότησε θετικά για την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας για εποχιακή χρήση, ως σημείο εκκίνησης και στάθμευσης μηχανοκίνητων και μη θαλασσίων μέσων αναψυχής, στη θαλάσσια περιοχή Ψαλίδι της Κω, μπροστά από την ξενοδοχειακή μονάδα Grecotel Kos Imperial Thalasso, μετά από αίτηση της εταιρείας ΧΡΥΣΟΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ με διακριτικό τίτλο FLYBOARD WATER SPORTS.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, η οποία εκδίδει τις άδειες τοποθέτησης πλωτών εξεδρών, μεταξύ άλλων δεν επιτρέπεται η χρήση της πλωτής εξέδρας για εγκατάσταση και λειτουργία εστιατορίων ή κέντρων διασκέδασης, ούτε μπορεί να εξυπηρετεί θέσεις μόνιμου ελλιμενισμού σκαφών ή διαφημιστικούς σκοπούς. Επίσης, σε περίπτωση εύρεσης αρχαίων ή και αντικειμένων πολιτιστικής φύσης κατά τη διάρκεια των εργασιών τοποθέτησης της πλωτής εξέδρας, οι υπεύθυνοι του έργου οφείλουν να τις διακόψουν και να ειδοποιήσουν άμεσα την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων.
Περαιτέρω, η πλωτή εξέδρα δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει την ασφαλή ναυσιπλοΐα ή να βρίσκεται εντός πλεύσιμων διαύλων και θαλάσσιων συγκοινωνιακών οδών, καθώς και σε περιοχές πόντισης υποθαλάσσιων καλωδίων και αγωγών.
διαβάστε ακόμα
- Πώς αλλάζουν τα ξενοδοχεία πολυτελείας στην εποχή της Gen Z 23/08 | 07:05
- Τουρισμός ευεξίας | Τα πρώτα παγκόσμια πρότυπα για ξενοδοχεία 22/08 | 06:10
- Shizen Wellness Hotel: Η νέα ξενοδοχειακή άφιξη στην Δράμα με επίκεντρο την ευεξία 22/08 | 06:15
- Πώς η AI αντλεί πληροφορίες για το ξενοδοχείο σας – και γιατί έχει σημασία 22/08 | 07:15
- Ε.Ξ. Ρόδου | Συνάντηση με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου για τουριστικά ζητήματα 22/08 | 10:37
- Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το ξενοδοχείο Minos Beach 22/08 | 06:18
- «Καμπανάκι» από τους ξενοδόχους Λακωνίας: γεμάτα δωμάτια, άδεια ταμεία | Ο Δ. Πολλάλης στο TN 21/08 | 06:10
- Tο 50% των ξενοδόχων δεν έχει πρόσβαση σε κρίσιμα δεδομένα για την αύξηση των εσόδων 21/08 | 07:05
- Ξενοδοχεία | Αναπροσαρμογή μισθώματος για το Elia Ermou Athens Hotel 20/08 | 07:00
- Wyndham: Νέο ξενοδοχείο εκεί όπου έπλεαν οι Βίκινγκς 21/08 | 10:16
δημοφιλέστερα
- 1 Συνάντηση Αρναουτάκη με τον Αρχηγό του Λιμενικού για το μεταναστευτικό στην Κρήτη 22.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 2 Συνάντηση της Όλγας Κεφαλογιάννη με Ιάπωνες βουλευτές 22.08.2025 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
- 3 Περισσότερες από 12.000 πτήσεις από βρετανικά αεροδρόμια το τριήμερο του bank holiday 22.08.2025 | ΑΓΟΡΕΣ
- 4 Ρυθμιστική παρέμβαση ζητά η Ryanair για τις απεργίες εναέριας κυκλοφορίας στη Σερβία 22.08.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 5 Shizen Wellness Hotel: Η νέα ξενοδοχειακή άφιξη στην Δράμα με επίκεντρο την ευεξία 22.08.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 6 The Chios Festival | Γιορτή πολιτισμού και τουριστικής προβολής της Χίου 23.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 7 Βόρεια Εύβοια: Ανακαλύπτοντας την Κρυφή Ομορφιά του Νησιού 22.08.2025 | ΤΑΞΙΔΙ
- 8 Eλλάδα: Η πρώτη χώρα της ΕΕ με 13 ώρες εργασίας; 22.08.2025 | ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
- 9 Κέρκυρα: Αίτημα για μερική λειτουργία του αεροδρομίου κατά την περίοδο των έργων 22.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 10 Ε.Ξ. Ρόδου | Συνάντηση με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου για τουριστικά ζητήματα 22.08.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ