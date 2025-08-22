Ε.Ξ. Ρόδου | Συνάντηση με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου για τουριστικά ζητήματα
22 Aug 2025, 10:37 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
TornosNews.gr
Σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε, την Πέμπτη 21 Αυγούστου συνάντηση ανάμεσα στον Πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, κ. Γιάννη Παπαβασιλείου και την Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, κα Ελένη Φαρμακίδου, παρουσία στελεχών της Υπηρεσίας.
Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η διαδικασία γνωμοδότησης της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας για την παραχώρηση χρήσης παραλιών, με στόχο να εξασφαλιστεί ταχύτερη και πιο αποτελεσματική διεκπεραίωση των διαδικασιών, χωρίς έκπτωση στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Παράλληλα, εξετάστηκαν τρόποι συνεργασίας για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, με έμφαση στον μήνα Νοέμβριο. Στο τραπέζι τέθηκαν ιδέες για τον σχεδιασμό και την προβολή πολιτιστικών δράσεων, που θα μπορούσαν να αναδείξουν τόσο τη Μεσαιωνική όσο και την ιδιαίτερα σημαντική Ελληνιστική κληρονομιά της Ρόδου.
Ο κ. Παπαβασιλείου εξήρε το έργο της Εφορείας Αρχαιοτήτων στη διατήρηση και ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων, τονίζοντας ότι ο πολιτιστικός τουρισμός μπορεί να αποτελέσει ισχυρό πλεονέκτημα για τη Ρόδο, ιδιαίτερα εκτός της θερινής περιόδου. Ειδική αναφορά έγινε και στη δυνατότητα διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων υψηλού επιπέδου, σε συνεργασία με θεσμικούς φορείς, που θα μπορούσαν να προσελκύσουν επισκέπτες με υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά.
Η κα Φαρμακίδου και τα στελέχη της Εφορείας υποδέχθηκαν θετικά τις προτάσεις, εκφράζοντας τη διάθεση της Υπηρεσίας να συμβάλει ενεργά σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν τον πολιτιστικό και ποιοτικό τουρισμό στη Ρόδο.
Η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με όλους τους θεσμικούς φορείς, ώστε ο προορισμός να αξιοποιήσει τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα και να πετύχει τη βιώσιμη επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.
