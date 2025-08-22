Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το ξενοδοχείο Minos Beach
22 Aug 2025, 06:18 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Σοφία Κοντογιάννη
Η Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ενέκρινε τους Περιβαλλοντικούς Όρους για το υφιστάμενο ξενοδοχείο MINOS BEACH κατηγορίας 5 αστέρων δυναμικότητας 268 κλινών στη θέση Αμμούδι Δήμου Αγ Νικολάου με φορέα του έργου την εταιρεία ΤΕΙΜ BLUE GR ΑΕ.
Η απόφαση αφορά σε συνολική έκταση γηπέδου επιφάνειας 38.012,60 τ.μ. Το πολυτελές ξενοδοχείο συνθέτουν 80 κτιριακά συγκροτήματα, συνολικού εμβαδού δόμησης 8.509,55 τ.μ., λειτουργεί κατά την περίοδο Μάιος - Οκτώβριος.
Η ξενοδοχειακή μονάδα αποτελείται από μία κεντρική μονάδα που στεγάζει την reception, το κεντρικό bar, το κεντρικό εστιατόριο, την κεντρική κουζίνα με τους αντίστοιχους βοηθητικούς χώρους, την αίθουσα ψυχαγωγίας, το κατάστημα, τα γραφεία διοίκησης και λογιστήριο, την αίθουσα ανάγνωσης και τον χώρο με τους υπολογιστές, το τηλεφωνικό κέντρο, τον χώρο φύλαξης αποσκευών, την αποθήκη και το γραφείο συντήρησης στο υπόγειο και 6 δωμάτια πελατών στο ισόγειο και 12 δωμάτια στον όροφο.
Το δεύτερο διώροφο κτίριο του ξενοδοχειακού συγκροτήματος στεγάζει συνολικά 10 δωμάτια. Τα δωμάτια του συγκροτήματος στεγάζονται σε 61 μονώροφα κτίρια bungalows που αναπτύσσονται στην πλειοψηφία τους κατά μήκος της παραλίας. Εκτός από την κεντρική πισίνα, των 360 τ.μ., υπάρχουν και 11 ατομικές πισίνες δωματίων. Επιπλέον, στο νότιο τμήμα της έκτασης που αναπτύσσεται η ξενοδοχειακή μονάδα, υπάρχει γήπεδο τένις.
Η ξενοδοχειακή μονάδα έχει συνδεθεί με το αποχετευτικό δίκτυο του Δήμου Αγίου Νικολάου, ενώ υδροδοτείται από το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης της πόλης του Αγίου Νικολάου. Για την κάλυψη των αναγκών της σε ηλεκτρικό ρεύμα χρησιμοποιεί ρεύμα από το δίκτυο της ΔΕΗ.
Οι ανάγκες για ζεστό νερό χρήσης καλύπτονται από υγραέριο που αποθηκεύεται σε δύο υπόγειες δεξαμενές συνολικής χωρητικότητας 4.000 lt. Το ξενοδοχείο συνδέεται με το υφιστάμενο Επαρχιακό δίκτυο Αγ. Νικολάου - Ελούντας. Όπως αναφέρεται στην σχετική απόφαση έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων δεν προβλέπονται νέες εγκαταστάσεις ώστε να προκύπτουν απόβλητα κατασκευών.
διαβάστε ακόμα
- Τουρισμός ευεξίας | Τα πρώτα παγκόσμια πρότυπα για ξενοδοχεία 22/08 | 06:10
- Shizen Wellness Hotel: Η νέα ξενοδοχειακή άφιξη στην Δράμα με επίκεντρο την ευεξία 22/08 | 06:15
- Tο 50% των ξενοδόχων δεν έχει πρόσβαση σε κρίσιμα δεδομένα για την αύξηση των εσόδων 21/08 | 07:05
- «Καμπανάκι» από τους ξενοδόχους Λακωνίας: γεμάτα δωμάτια, άδεια ταμεία | Ο Δ. Πολλάλης στο TN 21/08 | 06:10
- Ξενοδοχεία | Αναπροσαρμογή μισθώματος για το Elia Ermou Athens Hotel 20/08 | 07:00
- Wyndham: Νέο ξενοδοχείο εκεί όπου έπλεαν οι Βίκινγκς 21/08 | 10:16
- SANI FESTIVAL 2025 | Ο Λόφος της Σάνης «πήρε φωτιά» με την εκρηκτική επανεμφάνιση των Gipsy Kings 19/08 | 12:24
- Γιατί τα luxury ξενοδοχεία πρέπει να ξεχάσουν τα social media και να επιστρέψουν στα… ταξιδιωτικά μέσα 18/08 | 07:14
- Νέα αναβολή: Το πρώην Aldiana Κρήτης θα ανοίξει τελικά το 2026 ως Ananea Rocrita 18/08 | 10:47
- Αποφάσεις για πλωτές εξέδρες σε Κέρκυρα και Μύκονο 18/08 | 06:35
δημοφιλέστερα
- 1 Πράσινο φως για τον πολυτελή οικισμό των 5.900 κατοίκων και εργαζομένων στην Κρήτη 18.08.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 2 Η Νότια Κορέα αγορά - στόχος | Επίσκεψη Όλγας Κεφαλογιάννη- συνάντηση με τον Πρέσβη 21.08.2025 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
- 3 Ελληνικός τουρισμός 2025 - α΄εξάμηνο| Η κατά 10,1% αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι απογείωσε τα έσοδα 21.08.2025 | ΜΕΛΕΤΕΣ
- 4 Ένωση Ξενοδόχων Ιωαννίνων: Αναμένοντας τα υδροπλάνα... | Κινδυνεύει η φετινή τουριστική σεζόν 21.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 5 Μουσικό Φεστιβάλ Πάτμου 2025 | 26 Αυγούστου - 7 Σεπτεμβρίου 21.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 6 Τουρνουά 3x3 Basketball στα Χανιά στο Εθνικό Στάδιο 21.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 7 AJet | Δυναμική επέκταση σε 34 χώρες και 99 προορισμούς 21.08.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 8 Wyndham: Νέο ξενοδοχείο εκεί όπου έπλεαν οι Βίκινγκς 21.08.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 9 «Καμπανάκι» από τους ξενοδόχους Λακωνίας: γεμάτα δωμάτια, άδεια ταμεία | Ο Δ. Πολλάλης στο TN 21.08.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 10 Το τουριστικό μοντέλο της Μαγιόρκα είναι μη βιώσιμο 21.08.2025 | ΔΙΕΘΝΗ