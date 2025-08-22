Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το ξενοδοχείο Minos Beach

Η Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ενέκρινε τους Περιβαλλοντικούς Όρους για το υφιστάμενο ξενοδοχείο MINOS BEACH κατηγορίας 5 αστέρων δυναμικότητας 268 κλινών στη θέση Αμμούδι Δήμου Αγ Νικολάου με φορέα του έργου την εταιρεία ΤΕΙΜ BLUE GR ΑΕ.

Η απόφαση αφορά σε συνολική έκταση γηπέδου επιφάνειας 38.012,60 τ.μ. Το πολυτελές ξενοδοχείο συνθέτουν 80 κτιριακά συγκροτήματα, συνολικού εμβαδού δόμησης 8.509,55 τ.μ., λειτουργεί κατά την περίοδο Μάιος - Οκτώβριος.

Η ξενοδοχειακή μονάδα αποτελείται από μία κεντρική μονάδα που στεγάζει την reception, το κεντρικό bar, το κεντρικό εστιατόριο, την κεντρική κουζίνα με τους αντίστοιχους βοηθητικούς χώρους, την αίθουσα ψυχαγωγίας, το κατάστημα, τα γραφεία διοίκησης και λογιστήριο, την αίθουσα ανάγνωσης και τον χώρο με τους υπολογιστές, το τηλεφωνικό κέντρο, τον χώρο φύλαξης αποσκευών, την αποθήκη και το γραφείο συντήρησης στο υπόγειο και 6 δωμάτια πελατών στο ισόγειο και 12 δωμάτια στον όροφο.

Το δεύτερο διώροφο κτίριο του ξενοδοχειακού συγκροτήματος στεγάζει συνολικά 10 δωμάτια. Τα δωμάτια του συγκροτήματος στεγάζονται σε 61 μονώροφα κτίρια bungalows που αναπτύσσονται στην πλειοψηφία τους κατά μήκος της παραλίας. Εκτός από την κεντρική πισίνα, των 360 τ.μ., υπάρχουν και 11 ατομικές πισίνες δωματίων. Επιπλέον, στο νότιο τμήμα της έκτασης που αναπτύσσεται η ξενοδοχειακή μονάδα, υπάρχει γήπεδο τένις.

Η ξενοδοχειακή μονάδα έχει συνδεθεί με το αποχετευτικό δίκτυο του Δήμου Αγίου Νικολάου, ενώ υδροδοτείται από το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης της πόλης του Αγίου Νικολάου. Για την κάλυψη των αναγκών της σε ηλεκτρικό ρεύμα χρησιμοποιεί ρεύμα από το δίκτυο της ΔΕΗ.

Οι ανάγκες για ζεστό νερό χρήσης καλύπτονται από υγραέριο που αποθηκεύεται σε δύο υπόγειες δεξαμενές συνολικής χωρητικότητας 4.000 lt. Το ξενοδοχείο συνδέεται με το υφιστάμενο Επαρχιακό δίκτυο Αγ. Νικολάου - Ελούντας. Όπως αναφέρεται στην σχετική απόφαση έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων δεν προβλέπονται νέες εγκαταστάσεις ώστε να προκύπτουν απόβλητα κατασκευών.