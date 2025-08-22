Τουρισμός ευεξίας | Τα πρώτα παγκόσμια πρότυπα για ξενοδοχεία
22 Aug 2025, 06:10 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- Η WITT και η Wellness Tourism Association θέτουν τον πήχη για αυθεντικές εμπειρίες ευεξίας στη φιλοξενία
Μια καινοτόμος διεθνής συνεργασία εγκαινιάστηκε στον χώρο του τουρισμού ευεξίας: η WITT (Wellness in Travel & Tourism) και η Wellness Tourism Association (WTA) παρουσίασαν τα Core Wellness Standards for Hotels, τα πρώτα παγκόσμια πρότυπα που θέτουν σαφή και μετρήσιμα κριτήρια για ξενοδοχεία που επιθυμούν να προσφέρουν αυθεντικές, υψηλής ποιότητας εμπειρίες ευεξίας.
Τα νέα πρότυπα αναπτύχθηκαν με την καθοδήγηση της WITT Standards Advisory Committee, ενός διεθνούς συμβουλευτικού οργάνου με ειδικούς από τους τομείς της φιλοξενίας, της διατροφής, της άσκησης, της βιωσιμότητας και των ταξιδιών. Στόχος είναι να βοηθήσουν τα ξενοδοχεία να διαφοροποιηθούν σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά, αποφεύγοντας το φαινόμενο του λεγόμενου “wellness-washing”.
Τα πέντε θεμέλια των Core Wellness Standards
Τα πρότυπα στηρίζονται σε περισσότερα από 100 αυστηρά κριτήρια και οργανώνονται γύρω από πέντε βασικούς πυλώνες:
- Υγιεινή Διατροφή: παροχή θρεπτικών και διατροφικά συμπεριληπτικών γευμάτων, προτάσεις τοπικών επιλογών ευεξίας και παροχή καθαρού, φιλτραρισμένου νερού.
- Ολιστική Ευεξία: καθαρό και φιλόξενο περιβάλλον, υποστήριξη ποιοτικού ύπνου και ζεστή, προσωπική εξυπηρέτηση.
- Επαφή με τη Φύση: ενσωμάτωση στοιχείων βιοφιλικού σχεδιασμού και πρόσβαση σε φυσικούς χώρους.
- Κίνηση: χώροι και προγράμματα σωματικής δραστηριότητας.
- Τοπική Επίδραση: χρήση τοπικών προμηθειών, ανάδειξη πολιτισμού και ανθρώπων, προστασία περιβάλλοντος.
Δηλώσεις
«Ο τουρισμός ευεξίας δεν αποτελεί πια μια εξειδικευμένη τάση· είναι προτεραιότητα για εκατομμύρια ταξιδιώτες σε όλο τον κόσμο. Τα νέα πρότυπα δίνουν στα ξενοδοχεία έναν σαφή και αξιόπιστο οδηγό για τη δημιουργία εμπειριών που στηρίζουν πραγματικά την ευεξία», δήλωσε η Oxana Spivey, Αντιπρόεδρος Wellness Standards & Development της WITT.
Από την πλευρά του, ο Robin Ruiz, Ιδρυτής & Διευθύνων Σύμβουλος της WITT και Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της WTA, πρόσθεσε: «Η συνεργασία αυτή φέρνει την απαραίτητη διαφάνεια στον τομέα του τουρισμού ευεξίας. Δημιουργεί ένα συνεκτικό πλαίσιο που εμπνέει καινοτομία και θέτει νέα σημεία αναφοράς για τον κλάδο».
Διαθεσιμότητα
Η διαδικασία πιστοποίησης είναι πλέον ανοιχτή για ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο wittcertified.com.
