Shizen Wellness Hotel: Η νέα ξενοδοχειακή άφιξη στην Δράμα με επίκεντρο την ευεξία
22 Aug 2025, 06:15 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
TornosNews.gr
Η τουριστική δυναμική της Δράμας ενισχύεται με την άφιξη του Shizen Wellness Hotel, ενός νέου ξενοδοχείου τεσσάρων αστέρων 10 δωματίων, που φέρνει στην περιοχή έναν αέρα ευεξίας και σύγχρονης φιλοξενίας.
Ιδιοκτήτης του, σύμφωνα με τις πληροφορίες που συνέλεξε το Tornos News, είναι ο Παρασκευάς Σαρημπόγιας, ο οποίος δραστηριοποιείται στον χώρο της γαστρονομίας και της βιομηχανίας τροφίμων με την εταιρεία αλλαντικών «Sary» στη Δράμα. Το Shizen αποτελεί το πρώτο του εγχείρημα στον ξενοδοχειακό κλάδο, με στόχο να συμβάλει στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.
Μόλις 16 μίλια από το Παγγαίο, το ξενοδοχείο συστήνεται ως προορισμός άνεσης και χαλάρωσης, όπου οι υψηλού επιπέδου υπηρεσίες συνδυάζονται με τη φυσική ομορφιά της μακεδονικής γης. Διαθέτει εποχική εξωτερική πισίνα, εστιατόριο, μπαρ και καταπράσινο κήπο, ενώ παρέχει δωρεάν ιδιωτικό χώρο στάθμευσης για τους επισκέπτες.
Κεντρικό χαρακτηριστικό του αποτελεί το spa & wellness center, εξοπλισμένο με σάουνα, χαμάμ και υδρομασάζ, προσφέροντας στιγμές απόλυτης χαλάρωσης. Τα δωμάτια είναι κλιματιζόμενα, πλήρως εξοπλισμένα και διαθέτουν μπαλκόνι με θέα, τηλεόραση επίπεδης οθόνης, ψυγείο και χρηματοκιβώτιο, συνδυάζοντας πολυτέλεια και λειτουργικότητα.
Η ημέρα ξεκινά με πλούσιο πρωινό μπουφέ εμπνευσμένο από τις γεύσεις της περιοχής, ενώ η τοποθεσία του Shizen το καθιστά ιδανικό ορμητήριο για εξορμήσεις. Σε μικρή απόσταση βρίσκονται το Αρχαιολογικό Μουσείο Καβάλας και το Σπίτι του Μεχμέτ Αλή, ενώ το Διεθνές Αεροδρόμιο Καβάλας απέχει μόλις 42 μίλια.
Με την προσθήκη του Shizen Wellness Hotel, η Δράμα διευρύνει το τουριστικό της χαρτοφυλάκιο, προσφέροντας μια νέα επιλογή φιλοξενίας για ταξιδιώτες που αναζητούν συνδυασμό πολυτέλειας, αυθεντικών εμπειριών και ευεξίας στην καρδιά της Ανατολικής Μακεδονίας.
