Wyndham: Νέο ξενοδοχείο εκεί όπου έπλεαν οι Βίκινγκς

Η Wyndham Hotels & Resorts εγκαινίασε το ανακαινισμένο Comwell Hvide Hus Aalborg, Dolce by Wyndham, ένα εμβληματικό 16ώροφο ξενοδοχείο που δεσπόζει πάνω από το καταπράσινο και ιστορικό Kildeparken.

Σε μικρή απόσταση από το ζωντανό κέντρο της πόλης, το ξενοδοχείο βρίσκεται σε ιδανικό σημείο για να γνωρίσει κανείς τον βορρά της Δανίας, από τα λαμπερά χριστουγεννιάτικα παζάρια και την εξερεύνηση πρωτοποριακής αρχιτεκτονικής, μέχρι τη δοκιμή της σκανδιναβικής γαστρονομίας στην καλύτερη εκδοχή της. Δεν είναι τυχαίο ότι το ‘Ααλμποργκ συγκαταλέγεται στις 20 πιο ευτυχισμένες πόλεις του κόσμου. Σημειώνεται ότι η πόλη αναπτύχθηκε δίπλα στο Limfjord, το πέρασμα απ’ όπου έπλεαν τα πλοία των Βίκινγκς.

Το ξενοδοχείο λειτούργησε για πρώτη φορά το 1969 και πέρασε στην Comwell Hotels το 2014, αποτελώντας εδώ και δεκαετίες σημείο αναφοράς για γάμους, γιορτές και βραδινές εξόδους. Σήμερα, υπό το στυλάτο brand Dolce by Wyndham, ανοίγει το νέο του κεφάλαιο, πλαισιώνοντας τα αδελφά ξενοδοχεία σε Άαρχους, Κοπεγχάγη και Οντένσε, όλα γνωστά για τις τοποθεσίες - ορόσημα, τη γαστρονομία υψηλού επιπέδου και τους εξαιρετικούς χώρους εκδηλώσεων.

Ο κ. Δημήτρης Μανίκης, Πρόεδρος Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Ευρασίας και Αφρικής, Wyndham Hotels & Resorts, ανέφερε τα εξής: «Το brand Dolce συνεχίζει να ξεχωρίζει στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, προσφέροντας στους ιδιοκτήτες ξενοδοχείων ένα lifestyle brand που συνδυάζει εμπορική απήχηση με τη γοητεία αυθεντικών εμπειριών. Καθώς αυξάνεται η ζήτηση για «coolcations» και δραστήριες αποδράσεις, οι Σκανδιναβικές χώρες και ιδιαίτερα η Δανία, παραμένουν ψηλά στις λίστες των ταξιδιωτών. Το Comwell Hvide Hus Aalborg είναι από τα πιο αναγνωρισμένα ξενοδοχεία της πόλης και η μεταμόρφωσή του προσφέρει μια φρέσκια, αυθεντική εμπειρία σε ταξιδιώτες πολιτισμού, γαστρονομίας, αλλά και σε επαγγελματίες συνεδρίων και δημιουργικές ομάδες».

Δανέζικη απλότητα στην καρδιά του ‘Ααλμποργκ

Το Comwell Hvide Hus Aalborg, Dolce by Wyndham βρίσκεται σε εξαιρετική τοποθεσία που συνδυάζει ηρεμία και ευκολία, σε μία από τις πιο δημοφιλείς πόλεις για περπάτημα στην Ευρώπη, με πλήθος πολιτιστικών και ιστορικών αξιοθέατων σε κοντινή απόσταση.

Με αισθητική «classic cool» σε ανανεωμένη εκδοχή και με βάση τις αρχές του δανέζικου design - απλότητα, λειτουργικότητα και κομψότητα - και τα 198 δωμάτια, σουίτες, standard και superior, ανακαινίστηκαν με έπιπλα και αξεσουάρ του εμβληματικού δανέζικου brand HAY, προσφέροντας ζεστούς, φιλόξενους χώρους με φυσικά υλικά, απαλά υφάσματα και φωτεινή, αέρινη διαρρύθμιση.

Το τετράστερο ξενοδοχείο προβάλλει επίσης την καλύτερη γαστρονομία της Δανίας. Οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν το Restaurant Vesterbro, με μοντέρνα «πράσινη κουζίνα» και πανοραμική θέα στην πόλη, ή το Bar V, έναν χαλαρό χώρο που λειτουργεί όλη μέρα, με μεγάλη βεράντα που βλέπει στο Kildeparken. Το Vesterbro σερβίρει εποχικό μενού με τοπικά, βιολογικά προϊόντα, ενώ το Bar V προσφέρει από ελαφριά πιάτα μέχρι κοκτέιλ με χειροποίητα σιρόπια και πρωτότυπες συνταγές.

Ιδανικό για αναψυχή και επαγγελματικά ταξίδια, το ξενοδοχείο διαθέτει 13 αίθουσες συνεδρίων σε 4 ορόφους, με δυνατότητα φιλοξενίας έως 365 ατόμων. Οι χώροι προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες, περιλαμβανομένου του 15ου ορόφου, Panorama Floor, με εντυπωσιακή θέα που αποτελεί ιδανικό σκηνικό για κάθε εκδήλωση. Σε απόσταση μόλις 250 μέτρων από τον σιδηροδρομικό σταθμό του ‘Ααλμποργκ και 7 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο της πόλης, το ξενοδοχείο προσφέρει άμεση πρόσβαση στους επισκέπτες.

Για όσους θέλουν να ξεκινήσουν τη μέρα με γυμναστική, το γυμναστήριο βρίσκεται στον τελευταίο όροφο με πανοραμική θέα στο ‘Ααλμποργκ.

Ο κ. Michael Hansen, Εμπορικός Διευθυντής της Comwell Hotels, σημείωσε: «Το ‘Ααλμποργκ φημίζεται ως μία από τις πιο ευτυχισμένες πόλεις του κόσμου και ανυπομονούμε να υποδεχθούμε επισκέπτες στο πλήρως ανανεωμένο ξενοδοχείο μας, στην καρδιά αυτής της ζωντανής πόλης. Πρόκειται για την τέταρτη συνεργασία μας με τη Wyndham Hotels & Resorts, μια συνεργασία που προσφέρει παγκόσμια κλίμακα, υποστήριξη και το ξεχωριστό brand Dolce, το οποίο ανταποκρίνεται ιδανικά στη σημερινή ανάγκη για αυθεντικά, εμπειρικά ταξίδια. Αποτελούν τον ιδανικό συνεργάτη για την Comwell, καθώς συνεχίζουμε να αυξάνουμε το αποτύπωμά μας σε όλη τη Δανία».

Το brand Dolce by Wyndham έχει αναπτυχθεί σημαντικά στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, με νέα ξενοδοχεία, τα οποία μεταξύ άλλων βρίσκονται στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία, ενώ υπάρχει σχεδιασμός και για περισσότερα ξενοδοχεία. Για ιδιοκτήτες και developers, το brand προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να ενταχθούν σε μία επιλεγμένη συλλογή ξενοδοχείων σε ξεχωριστούς προορισμούς, με οικογενειακές αξίες, υψηλή γαστρονομία και άρτιους χώρους συνεδρίων και εκδηλώσεων.

Όλα τα ξενοδοχεία του brand συμμετέχουν στο πρόγραμμα Wyndham Rewards®, το νούμερο ένα πρόγραμμα επιβράβευσης ξενοδοχείων σύμφωνα με τους αναγνώστες των USA Today. Με χιλιάδες ξενοδοχεία, θέρετρα διακοπών και ενοικιαζόμενα καταλύματα σε όλο τον κόσμο, κανένα άλλο πρόγραμμα επιβράβευσης ξενοδοχείων δεν είναι πιο γενναιόδωρο ή προσφέρει περισσότερες επιλογές διαμονής. Περισσότερες πληροφορίες στο WyndhamRewards.com.

Σχετικά με το brand Dolce by Wyndham

Τα εμπνευσμένα περιβάλλοντα, γεννούν μεγάλες ιδέες. Αυτή είναι η φιλοσοφία πίσω από τα Dolce Hotels and Resorts by Wyndham®. Με μια επιμελημένη συλλογή μοναδικών προορισμών, τα Dolce επανακαθόρισαν τη σύγχρονη συνεδριακή εμπειρία χρησιμοποιώντας δημιουργικούς χώρους, τεχνολογία αιχμής, προγράμματα σωστής διατροφής και εμπνευσμένες δραστηριότητες. Από το Κολοράντο Σπρινγκς έως το Ανόι, οι εντυπωσιακές τοποθεσίες των Dolce αποτελούν το σκηνικό για αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες.

Σχετικά με τη Wyndham Hotels & Resorts

Η Wyndham Hotels & Resorts είναι η μεγαλύτερη εταιρεία franchising ξενοδοχείων στον κόσμο βάσει του αριθμού των ξενοδοχείων franchise, με περίπου 8.300 ξενοδοχεία σε περίπου 100 χώρες σε έξι ηπείρους. Μέσω του δικτύου της με περίπου 847.000 δωμάτια που απευθύνονται στον καθημερινό ταξιδιώτη, η Wyndham κατέχει ηγετική παρουσία στα οικονομικά και μεσαία τμήματα του ξενοδοχειακού κλάδου. Η εταιρεία λειτουργεί χαρτοφυλάκιο 25 ξενοδοχειακών brands, συμπεριλαμβανομένων των Dolce®, Super 8®, Days Inn®, Ramada®, Microtel®, La Quinta®, Baymont®, Wingate®, AmericInn®, ECHO Suites®, Registry Collection Hotels®, Trademark Collection® και Wyndham®. Το βραβευμένο πρόγραμμα επιβράβευσης Wyndham Rewards προσφέρει σε περίπου 120 εκατ. εγγεγραμμένα μέλη τη δυνατότητα να εξαργυρώνουν πόντους σε χιλιάδες ξενοδοχεία, θέρετρα, κλαμπ διακοπών και εξοχικές κατοικίες παγκοσμίως.

Σχετικά με την Comwell Hotels

Η Comwell είναι δανέζικη αλυσίδα ξενοδοχείων με παρουσία σε όλη τη χώρα, μεταξύ αυτών το ODEON στην Οντένσε και το Centralværkstedet στο Άαρχους. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον χώρο των ξενοδοχείων συνεδρίων και επαγγελματικών συναντήσεων για περίπου 55 χρόνια και έχει αποσπάσει πολλά βραβεία για το concept της σε υπηρεσίες, φιλοξενία και γαστρονομία.

Η Comwell ήταν η πρώτη που εισήγαγε στη Δανία το μοντέρνο πακέτο επαγγελματικών συναντήσεων το 1969. Σήμερα, εξακολουθεί να αποτελεί τον πυρήνα της δραστηριότητάς της, με επαγγελματική καθοδήγηση, εργαλεία μάθησης και υποστήριξη από εξειδικευμένους Meeting Designers. Παράλληλα, εξυπηρετεί εκπαιδεύσεις, σεμινάρια, workshops, συνεντεύξεις, συνεδριάσεις, εκθέσεις και εκδηλώσεις, διαθέτοντας περίπου 2.500 δωμάτια και 320 αίθουσες συνεδρίων και συναντήσεων.