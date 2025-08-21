Το μέλλον των δεδομένων στη φιλοξενία: Ευκαιρίες και προκλήσεις για τα ξενοδοχεία

Η Hapi, στρατηγικός συνεργάτης συνδεσιμότητας δεδομένων στη φιλοξενία, και η Revinate, κορυφαία πλατφόρμα customer data & direct booking, δημοσίευσαν την έκθεση The Future of Hotel Data, ρίχνοντας φως στον τρόπο με τον οποίο τα ξενοδοχεία διαχειρίζονται τα δεδομένα σήμερα, στα εμπόδια που αντιμετωπίζουν και στις καινοτομίες που απαιτούνται για μία εξατομικευμένη εμπειρία πελάτη.

Παρά το έντονο ενδιαφέρον της βιομηχανίας για αξιοποίηση δεδομένων με στόχο την ενίσχυση της εμπειρίας πελάτη και την αύξηση των εσόδων, τα ξενοδοχεία παραμένουν παγιδευμένα σε αποσπασματικά συστήματα και κακής ποιότητας πληροφορίες. Σύμφωνα με την έρευνα, σχεδόν οι μισοί επαγγελματίες (49%) δυσκολεύονται να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα που χρειάζονται για κρίσιμες επιχειρησιακές και εμπορικές αποφάσεις, ενώ το 40% αναφέρει τα μη διασυνδεδεμένα συστήματα ως το μεγαλύτερο εμπόδιο.

Η κακή ποιότητα δεδομένων αναδεικνύεται ως ο βασικός παράγοντας που εμποδίζει την εξατομίκευση: σχεδόν 1 στους 5 ξενοδόχους δηλώνει ότι δεν μπορεί να προσφέρει προσωποποιημένες εμπειρίες λόγω ανακριβών ή διπλών δεδομένων, με αποτέλεσμα χαμηλότερα επίπεδα ικανοποίησης, μειωμένη πιστότητα και χαμένες ευκαιρίες αύξησης εσόδων μέσω πρόσθετων υπηρεσιών.

«Τα ξενοδοχεία κάθονται πάνω σε τεράστιους όγκους αναξιοποίητων δεδομένων. Η αποσύνδεση συστημάτων και η κακή ποιότητα δεδομένων τα εμποδίζουν να προσφέρουν αυτές τις σύγχρονες, frictionless εμπειρίες που περιμένουν οι πελάτες σήμερα», σημειώνει ο Luis Segredo, συνιδρυτής και CEO της Hapi, υπογραμμίζοντας πως η λύση βρίσκεται σε ολοκληρωμένες πλατφόρμες, βελτίωση της ακρίβειας και αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Πράγματι, η έκθεση αναδεικνύει την AI και τον αυτοματισμό ως επόμενη μεγάλη ευκαιρία για τον κλάδο, προσφέροντας δυναμική τιμολόγηση, real-time προσωποποίηση και λειτουργική αποδοτικότητα. Όμως, για να αποδώσουν τέτοιες τεχνολογίες, απαιτείται στιβαρή, αξιόπιστη βάση δεδομένων. «Τα ξενοδοχεία που θα μετατρέψουν τα κατακερματισμένα δεδομένα τους σε συνδεδεμένα συστήματα, θα αποκτήσουν ισχυρό πλεονέκτημα σε μια ανταγωνιστική αγορά», τονίζει ο CEO της Revinate, Bryson Koehler.

Βασικά ευρήματα περιλαμβάνουν:

49% δυσκολεύονται στην πρόσβαση σε δεδομένα.

40% δηλώνουν ότι τα μη διασυνδεδεμένα συστήματα αποτελούν κύριο εμπόδιο.

19,4% αναφέρουν ότι η έλλειψη ακριβών δεδομένων επηρεάζει την εξατομίκευση.

46% θεωρούν τα CRM & loyalty συστήματα ως προτεραιότητα για βελτίωση της ποιότητας δεδομένων.

Με το βλέμμα στο μέλλον, η έκθεση προτείνει τρεις κατευθύνσεις: επένδυση σε data integration και εύχρηστες πλατφόρμες, ενίσχυση των CRM με καθαρά, unified δεδομένα για προσωποποιημένες καμπάνιες και αξιοποίηση εργαλείων AI για εξυπνότερη λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο.

Καθώς η ψηφιακή μετάβαση επιταχύνεται, όσοι ξενοδόχοι επιλέξουν να βελτιώσουν τα δεδομένα τους όχι απλά για reporting αλλά και για προγνωστική και προληπτική δράση – θα είναι αυτοί που θα ενισχύσουν την πιστότητα, θα αυξήσουν τα direct bookings και θα διαμορφώσουν το νέο, πιο «έξυπνο» πρόσωπο της παγκόσμιας φιλοξενίας.