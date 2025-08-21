«Καμπανάκι» από τους ξενοδόχους Λακωνίας: γεμάτα δωμάτια, άδεια ταμεία | Ο Δ. Πολλάλης στο TN

Τον έντονο προβληματισμό του για την πορεία της τουριστικής σεζόν στη Λακωνία και όχι μόνο καταθέτει στο Tornos News ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Λακωνίας, Δημήτρης Πολλάλης, τονίζοντας πως «ένα γεμάτο ξενοδοχείο δεν σημαίνει απαραίτητα και θετικό οικονομικό αποτέλεσμα».

Όπως σημειώνει, η μεγάλη οικονομική στενότητα των νοικοκυριών αποτυπώνεται πλέον και στις διακοπές. «Οι πελάτες δεν βγαίνουν πια σε εστιατόρια, αλλά προτιμούν να καταναλώσουν φαγητό στο δωμάτιο, αγοράζοντας από σούπερ μάρκετ, πιτσαρίες ή άλλες οικονομικές λύσεις», εξηγεί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως η Μονεμβασιά η Νεάπολη και στην Λακωνία γενικότερα, τα εστιατόρια να κλείνουν πολύ νωρίτερα σε σχέση με το παρελθόν, καθώς η κίνηση είναι αισθητά μειωμένη.

Για την πορεία της σεζόν, ο κ. Πολλάλης υπογραμμίζει ότι οι μήνες Ιούνιος και Ιούλιος κινήθηκαν με χαλαρούς ρυθμούς, ενώ ο Αύγουστος, όπως ήταν αναμενόμενο, παρουσιάζει πληρότητες που αγγίζουν το 100%. Ωστόσο, ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος παραμένουν «ερωτηματικό», με τους ξενοδόχους να ελπίζουν σε μια καλύτερη εικόνα της τελευταίας στιγμής. «Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία», σχολιάζει χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο κ. Πολλαλης και στο ζήτημα της υπερφορολόγησης, που απειλεί άμεσα τη βιωσιμότητα των μικρών τουριστικών μονάδων. «Ένα μικρό ξενοδοχείο 14 δωματίων πληρώνει εφορία τουλάχιστον 8.000 ευρώ τον χρόνο. Με τα σημερινά δεδομένα, δεν βγαίνει το οικονομικό αποτέλεσμα», τονίζει, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις στο φορολογικό πεδίο.

«Αν δεν αλλάξει κάτι, οι μικρές τουριστικές επιχειρήσεις δύσκολα θα αντέξουν», καταλήγει ο πρόεδρος των ξενοδόχων Λακωνίας και ευελπιστεί σύντομα σε παρεμβάσεις που θα ανακουφίσουν την μικρομεσαία επιχείρηση.