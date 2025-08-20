Ξενοδοχεία | Αναπροσαρμογή μισθώματος για το Elia Ermou Athens Hotel
20 Aug 2025, 07:00 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Σοφία Κοντογιάννη
Το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού ενέκρινε την αναπροσαρμογή του ετήσιου μισθώματος στο ποσό των 73.746,17 ευρώ για το κτίριο ιδιοκτησίας του επί της οδού Ερμού 15 στην Αθήνα, το οποίο μισθώνει η εταιρεία «Θέρισσο – Ξενοδοχειακές και Κατασκευαστικές Επιχειρήσεις Α.Ε.». Η νέα συμφωνία ισχύει έως και τις 21 Ιουλίου 2026.
Στο συγκεκριμένο κτίριο λειτουργεί από το 2019 το ξενοδοχείο Elia Ermou Athens Hotel. Οι ιδιοκτήτες του, οι επιχειρηματίες Νικόλαος Καλαμάρας, η οικογένεια Γεωργίου Καντηλιεράκη και ο Αναστάσιος Ελευθεριάδης, επένδυσαν περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ για την εκ θεμελίων ανακατασκευή των κτιρίων που το στεγάζουν.
Τα δωμάτια του ξενοδοχείου είναι πλήρως εξοπλισμένα με σύγχρονη ηλεκτρονική τεχνολογία, πρόσβαση στο διαδίκτυο, Jacuzzi, ενώ τα περισσότερα διαθέτουν χαμάμ και θέα προς την Ακρόπολη. Οι παροχές περιλαμβάνουν υπερσύγχρονο spa με κρυοσάουνα, γυμναστήριο, κομμωτήριο και υπηρεσίες περιποίησης άκρων.
Στον τελευταίο όροφο, το Athens View Balcòn προσφέρει πανοραμική θέα στον βράχο της Ακρόπολης και τον Λυκαβηττό, φιλοξενώντας εστιατόριο και all day bar. Το ξενοδοχείο διαθέτει επίσης αίθριο bar, το Elia Bistro, καθώς και περίπου 50 θέσεις στάθμευσης εντός του κτιρίου. Για επαγγελματικές ή κοινωνικές εκδηλώσεις, προσφέρονται τρεις μικρές αίθουσες πολλαπλών χρήσεων με φυσικό φωτισμό.
Στο portfolio της εταιρείας περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και τα projects Koubeli Seaview Villas στα Χανιά, Stalos 4 Villas Project, Elia Faistou, The Olive Grove Project, Elia Zambeliou κ.α.
Σημειώνεται ότι η εταιρεία THERISSO A.E. δραστηριοποιείται στην κατασκευή, την αποκατάσταση και την εκμετάλλευση ακινήτων κάθε είδους (διαμερίσματα, ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, επαγγελματικοί χώροι, κτλ.). Από το 2012, επιχειρεί και στην ανάπτυξη έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), κυρίως φωτοβολταϊκών συστημάτων με προοπτική επέκτασης και στα αιολικά έργα.
Επενδυτής σε ΑΠΕ η ίδια, με χαρτοφυλάκιο που φτάνει τα 200MW, κατέχει την υλοποίηση έργων πράσινης ενέργειας «με το κλειδί στο χέρι» – από την αδειοδοτική διαδικασία μέχρι τη λειτουργία του συστήματος και την παράδοσή του στον ιδιοκτήτη του ή και τη μετέπειτα παρακολούθηση της λειτουργίας και τη συντήρηση του συστήματος.
