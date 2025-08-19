SANI FESTIVAL 2025 | Ο Λόφος της Σάνης «πήρε φωτιά» με την εκρηκτική επανεμφάνιση των Gipsy Kings

Μετά τη σαρωτική τους εμφάνιση στο περσινό Sani Festival, οι θρυλικοί Gipsy Kings featuring Tonino Baliardo επέστρεψαν στον Λόφο της Σάνης το Σάββατο 16 Αυγούστου, για μία ακόμη sold-out εμφάνιση που πλημμύρισε τη σκηνή του φεστιβάλ με ρυθμό, ενέργεια και αυθεντικό μεσογειακό ταπεραμέντο. Ο Tonino Baliardo, βιρτουόζος κιθαρίστας και ηγετική μορφή του συγκροτήματος, ηγήθηκε ενός εκρηκτικού live με ήχους που ισορρόπησαν ιδανικά ανάμεσα στο παραδοσιακό flamenco, τη latin salsa και την pop – το μοναδικό εκείνο μουσικό μείγμα που έχει κάνει τους Gipsy Kings παγκόσμιο φαινόμενο.

ε τραγούδια όπως τα "Bamboleo", "Volare", "Djobi Djoba", "Baila Me" και "Un Amor", οι Gipsy Kings ένωσαν παλιούς και νέους θεατές από κάθε γωνιά του κόσμου σε μια μουσική γιορτή γεμάτη ρυθμό, χορό και συναίσθημα. Το κοινό χόρεψε ασταμάτητα, τραγούδησε δυνατά, και ταξίδεψε σε μεσογειακά τοπία, με τα γαλαζοπράσινα νερά του Αιγαίου και τον έναστρο ουρανό της Χαλκιδικής να υπογραμμίζουν τη μαγεία της στιγμής.

Με καταγωγή από την κοινότητα των Ρομά στην Αρλ της Γαλλίας, ο Tonino Baliardo ξεκίνησε ως μουσικός του δρόμου και εξελίχθηκε σε παγκόσμιο σταρ. Το ξεκίνημα του συγκροτήματος έγινε μέσα από εμφανίσεις σε ιδιωτικά πάρτι στο Σαιν Τροπέ, όπου γοήτευσαν προσωπικότητες όπως η Brigitte Bardot, ο Charlie Chaplin και ο Kirk Douglas. Από τότε, οι Gipsy Kings έχουν πουλήσει πάνω από 20 εκατομμύρια άλμπουμ, αποσπώντας πλατινένιους και διαμαντένιους δίσκους σε όλο τον κόσμο, ενώ το Grammy Award που απέσπασαν για το άλμπουμ Savor Flamenco (2013) επισφράγισε την καταξίωσή τους ως πρεσβευτές της world music.

Η συναυλία τους στον ιστορικό Λόφο της Σάνης δεν ήταν απλώς μια εμφάνιση - ήταν ένα αληθινό μουσικό πάρτι, γεμάτο παλμό, αυθεντικότητα και μεσογειακό πάθος. Άλλη μία αξέχαστη βραδιά για το κοινό του Sani Festival και μία ακόμα απόδειξη ότι η μουσική ενώνει, συγκινεί και ξεσηκώνει.

Το Sani Festival 2025 ρίχνει αυλαία το Σάββατο 23 Αυγούστου με ένα μεγάλο αφιέρωμα στη σπουδαία Ελληνίδα στιχουργό Λίνα Νικολακοπούλου, σε μια βραδιά με πρωταγωνιστές τον Μανώλη Μητσιά, την Γλυκερία, την Πίτσα Παπαδοπούλου και άλλους σημαντικούς ερμηνευτές, πλαισιωμένους από την Salonique Brass Band – ένα μουσικό αντίο που θα υμνήσει την ποίηση, τον στίχο και τη δύναμη της ελληνικής μουσικής παράδοσης.

