Νέα αναβολή: Το πρώην Aldiana Κρήτης θα ανοίξει τελικά το 2026 ως Ananea Rocrita

Καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της ανακαίνισης του πρώην Aldiana Kreta υπήρξαν για άλλη μια φορά, με αποτέλεσμα το ξενοδοχειο, που βρίσκεται κοντά στο Μόχλος στο ανατολικό τμήμα της Κρήτης, να ανοίξει τις πύλες του στις 27 Μαρτίου 2026, όπως ανακοίνωσε η Dertour Group. Το θέρετρο επρόκειτο να λειτουργήσει φέτος το καλοκαίρι με το νέο όνομα Ananea Rocrita.

Η μονάδα λειτούργησε ως Aldiana Kreta από το 2013 έως το 2022, διαθέτοντας τότε 170 δωμάτια. Η επένδυση που βρίσκεται σε εξέλιξη θα μεταμορφώσει το ξενοδοχείο σε ένα πεντάστερο resort με περισσότερα από 360 δωμάτια σε boho στιλ, πολλά από τα οποία θα είναι swim-up bungalows σε διώροφα κτίρια. Το συγκρότημα θα περιλαμβάνει επίσης έξι εστιατόρια, τρία μπαρ, spa και fitness center, νέο Activity Park, τέσσερα γήπεδα τένις με φωτισμό καθώς και γήπεδα padel.

Οι επιλογές για τους πελάτες

Σύμφωνα με τη Dertour, οι επισκέπτες που είχαν κλείσει πακέτα στο Ananea Rocrita έχουν ήδη μεταφερθεί σε «διαφορετικά, τουλάχιστον ισάξια ξενοδοχεία». Στις επιλογές περιλαμβάνονται τα Iberostar Selection Creta Marine, Iberostar Waves Creta Panorama & Mare, Domes Aulus Elounda, Curio Collection by Hilton και άλλα καταλύματα.

Όσοι δεν επιθυμούν να μεταφερθούν σε άλλο ξενοδοχείο μπορούν να μεταθέσουν τη διαμονή τους στο Ananea Rocrita για κάποια ημερομηνία μεταξύ 27 Μαρτίου και 2 Νοεμβρίου 2026. Σε αυτή την περίπτωση θα ισχύσουν οι αρχικές συμφωνημένες τιμές, με έκπτωση 350 ευρώ ανά κράτηση.

Οι πελάτες που δεν αποδέχονται καμία από τις δύο λύσεις έχουν τη δυνατότητα να ακυρώσουν δωρεάν και να λάβουν κουπόνι αξίας 250 ευρώ για μελλοντική κράτηση σε κατάλυμα του ομίλου Dertour.

Όπως αναφέρει το touristik actuell, καθυστέρηση υπήρξε τον περασμένο χειμώνα και στο Aldiana Club Naga Bay, το οπο'ιο ολοκληρώθηκε μετά από αρκετούς μήνες καθυστερήσεων στην κατασκευή. Αυτό προκάλεσε δυσαρέσκεια στο τμήμα πωλήσεων, όπως και το βραχυπρόθεσμο κλείσιμο του Aldiana Sid.