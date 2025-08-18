Αποφάσεις για πλωτές εξέδρες σε Κέρκυρα και Μύκονο
18 Aug 2025, 06:35 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
TornosNews.gr
Δύο αποφάσεις για πλωτές εξέδρες εκδόθηκαν από τους αρμόδιους φορείς, προς τοποθέτηση σε θαλάσσιες περιοχές της Κέρκυρας και της Μυκόνου.
Ειδικότερα, η Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, ενέκρινε την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας, εμβαδού 89,80 τ.μ. στη θαλάσσια περιοχή Μπενίτσες της Κέρκυρας, μπροστά από το ξενοδοχείο ANGSANA CORFU RESORT για λογαριασμό της εταιρείας KLC III HELLAS A.E., με σκοπό τη χρήση της ως σημείο εκκίνησης και στάθμευσης μηχανοκίνητων και μη μέσων αναψυχής και για εποχιακή χρήση μέχρι 9 μήνες.
Η εξυπηρέτηση και μόνο της πρόσβασης από και προς την πλωτή εξέδρα, θα γίνεται με την τοποθέτηση και χρήση ενός διαδρόμου πρόσβασης επιφάνειας 4,25 τ.μ. ο οποίος συνδέεται με την πλωτή εξέδρα και την ξηρά με απλή έδραση. Επιπλέον, η πλωτή εξέδρα θα τοποθετηθεί χωρίς επέμβαση στον αιγιαλό.
Σημειώνεται ότι, μεταξύ άλλων, δεν επιτρέπεται η χρήση της πλωτής εξέδρας για εγκατάσταση και λειτουργία εστιατορίων ή κέντρων διασκέδασης, ούτε μπορεί να εξυπηρετεί θέσεις μόνιμου ελλιμενισμού σκαφών ή διαφημιστικούς σκοπούς. Επίσης, σε περίπτωση εύρεσης αρχαίων ή και αντικειμένων πολιτιστικής φύσης κατά τη διάρκεια των εργασιών τοποθέτησης της πλωτής εξέδρας, οι υπεύθυνοι του έργου οφείλουν να τις διακόψουν και να ειδοποιήσουν άμεσα την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων.
Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, ενέκρινε την εκ νέου τοποθέτηση πλωτής εξέδρας, εμβαδού 44,08 τ.μ. στη θαλάσσια περιοχή Άγιος Ιωάννης – Διακόφτης της Μυκόνου, με σκοπό την πρόσβαση λουόμενων σε δύσβατες παραλίες και περιοχές, για λογαριασμό της εταιρείας ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και για εποχιακή χρήση μέχρι 9 μήνες.
Μεταξύ άλλων, η πλωτή εξέδρα θα πρέπει να τοποθετηθεί σε ασφαλή απόσταση από τυχόν λιμενικά έργα, που βρίσκονται ή κατασκευάζονται στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή, καθώς και από ναυτιλιακούς κινδύνους, ιδίως ναυάγια, περιοχές όπου παρατηρούνται παλίρροιες κ.α. Επιπρόσθετα, η πλωτή εξέδρα δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει την ασφαλή ναυσιπλοΐα ή να βρίσκεται εντός πλεύσιμων διαύλων και θαλάσσιων συγκοινωνιακών οδών, καθώς και σε περιοχές πόντισης υποθαλάσσιων καλωδίων και αγωγών.
διαβάστε ακόμα
- Γιατί τα luxury ξενοδοχεία πρέπει να ξεχάσουν τα social media και να επιστρέψουν στα… ταξιδιωτικά μέσα 18/08 | 07:14
- Οι δωρεές του Κυριάκου Σκούρα και της King Minos Corinthia για κοινωφελή σκοπό 18/08 | 06:22
- Ξενοδοχείο ακύρωσε τις κρατήσεις του Αυγούστου λόγω ανεπάρκειας νερού (!) 11/08 | 06:10
- Avali, το νέο ξενοδοχείο της Mar-Bella Collection στην Κέρκυρα 12/08 | 06:38
- Κρήτη | Τουρισμός: Κοινό μέτωπο όλων των φορέων για επέκταση του επιδόματος ανεργίας 12/08 | 10:39
- Ο τουρισμός της Κρήτης μπροστά σε νέο τοπίο | Το στοίχημα της ανταγωνιστικότητας και οι τιμές 06/08 | 06:15
- Η μάχη της ξαπλώστρας | Τι δικαιούται να κάνει το ξενοδοχείο – Πότε δικαιούνται αποζημίωση οι τουρίστες 01/08 | 11:09
- Ευρωπαϊκά ξενοδοχεία: Ποιά πεντάστερα; Τα midscale και τα resorts εμπειρίας είναι τα πιο κερδοφόρα 12/08 | 12:30
- Οι επιδόσεις των ξενοδοχείων το α΄εξάμηνο: Σταθεροποίηση στην Αθήνα, συν η Θεσσαλονίκη, θετικά τα resort 03/08 | 06:15
- Τι δείχνουν για τον ελληνικό τουρισμό τα οικονομικά των μεγάλων ξενοδοχειακών αλυσίδων 07/08 | 06:10
δημοφιλέστερα
- 1 WTTC | Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη: Σύνοδος- εφαλτήριο για τον τουρισμό της επόμενης 10ετίας 17.08.2025 | ΠΡΟΣΩΠΑ
- 2 Οι 10 κορυφαίες τάσεις στον τουρισμό πολυτελείας το 2025 – Η έρευνα της Virtuoso 13.08.2025 | ΤΑΣΕΙΣ
- 3 Δεκαπενταύγουστος στα Χανιά: Χιλιάδες ταξιδιώτες έφτασαν στην Κρήτη μέσω Σούδας 18.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 4 Οι δωρεές του Κυριάκου Σκούρα και της King Minos Corinthia για κοινωφελή σκοπό 18.08.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 5 Αποφάσεις για πλωτές εξέδρες σε Κέρκυρα και Μύκονο 18.08.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 6 Πράσινο φως για τον πολυτελή οικισμό των 5.900 κατοίκων και εργαζομένων στην Κρήτη 18.08.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 7 Δήμος Αθηναίων: Νέος Διαγωνισμός 726.585 ευρώ για κλίνες σε ξενοδοχείο 18.08.2025 | ΧΡΗΣΤΙΚΑ
- 8 Καζίνο στην Ελλάδα: Νέα εποχή με επενδύσεις δισεκατομμυρίων και ανατροπές 17.08.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 9 Συνεργασία Δήμου Πάτμου με την Marketing Greece για την τουριστική προβολή του νησιού 17.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 10 Γιατί τα luxury ξενοδοχεία πρέπει να ξεχάσουν τα social media και να επιστρέψουν στα… ταξιδιωτικά μέσα 18.08.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ