Αποφάσεις για πλωτές εξέδρες σε Κέρκυρα και Μύκονο

Δύο αποφάσεις για πλωτές εξέδρες εκδόθηκαν από τους αρμόδιους φορείς, προς τοποθέτηση σε θαλάσσιες περιοχές της Κέρκυρας και της Μυκόνου.

Ειδικότερα, η Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, ενέκρινε την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας, εμβαδού 89,80 τ.μ. στη θαλάσσια περιοχή Μπενίτσες της Κέρκυρας, μπροστά από το ξενοδοχείο ANGSANA CORFU RESORT για λογαριασμό της εταιρείας KLC III HELLAS A.E., με σκοπό τη χρήση της ως σημείο εκκίνησης και στάθμευσης μηχανοκίνητων και μη μέσων αναψυχής και για εποχιακή χρήση μέχρι 9 μήνες.

Η εξυπηρέτηση και μόνο της πρόσβασης από και προς την πλωτή εξέδρα, θα γίνεται με την τοποθέτηση και χρήση ενός διαδρόμου πρόσβασης επιφάνειας 4,25 τ.μ. ο οποίος συνδέεται με την πλωτή εξέδρα και την ξηρά με απλή έδραση. Επιπλέον, η πλωτή εξέδρα θα τοποθετηθεί χωρίς επέμβαση στον αιγιαλό.

Σημειώνεται ότι, μεταξύ άλλων, δεν επιτρέπεται η χρήση της πλωτής εξέδρας για εγκατάσταση και λειτουργία εστιατορίων ή κέντρων διασκέδασης, ούτε μπορεί να εξυπηρετεί θέσεις μόνιμου ελλιμενισμού σκαφών ή διαφημιστικούς σκοπούς. Επίσης, σε περίπτωση εύρεσης αρχαίων ή και αντικειμένων πολιτιστικής φύσης κατά τη διάρκεια των εργασιών τοποθέτησης της πλωτής εξέδρας, οι υπεύθυνοι του έργου οφείλουν να τις διακόψουν και να ειδοποιήσουν άμεσα την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, ενέκρινε την εκ νέου τοποθέτηση πλωτής εξέδρας, εμβαδού 44,08 τ.μ. στη θαλάσσια περιοχή Άγιος Ιωάννης – Διακόφτης της Μυκόνου, με σκοπό την πρόσβαση λουόμενων σε δύσβατες παραλίες και περιοχές, για λογαριασμό της εταιρείας ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και για εποχιακή χρήση μέχρι 9 μήνες.

Μεταξύ άλλων, η πλωτή εξέδρα θα πρέπει να τοποθετηθεί σε ασφαλή απόσταση από τυχόν λιμενικά έργα, που βρίσκονται ή κατασκευάζονται στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή, καθώς και από ναυτιλιακούς κινδύνους, ιδίως ναυάγια, περιοχές όπου παρατηρούνται παλίρροιες κ.α. Επιπρόσθετα, η πλωτή εξέδρα δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει την ασφαλή ναυσιπλοΐα ή να βρίσκεται εντός πλεύσιμων διαύλων και θαλάσσιων συγκοινωνιακών οδών, καθώς και σε περιοχές πόντισης υποθαλάσσιων καλωδίων και αγωγών.















