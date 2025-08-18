Οι δωρεές του Κυριάκου Σκούρα και της King Minos Corinthia για κοινωφελή σκοπό
18 Aug 2025, 06:22 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Σοφία Κοντογιάννη
Σε δωρεές κοινωφελούς σκοπού προχώρησαν οι εταιρείες ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Εμπορική – Τουριστική Ανώνυμη Εταιρεία και King Minos Corinthia Μον/πη Α.Ε. - Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις.
Αναλυτικά, ο δήμος Κορινθίων αποδέχθηκε την παραχώρηση, άνευ ανταλλάγματος και για χρονικό διάστημα 20 ετών στο δήμο Κορινθίων της χρήσης αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας της εταιρείας ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Εμπορική – Τουριστική Ανώνυμη Εταιρεία, το οποίο βρίσκεται στην θέση «ΛΑΚΑ ΜΠΙ ΚΑΤΟΥΝ» της κτηματικής περιφέρειας της Κοινότητας Σοφικού εκτάσεως 2.366,09 τ.μ. εντός του οποίου βρίσκεται ισόγειο κτίριο, με φέροντα οργανισμό από χάλυβα και στέγη, εμβαδού κάλυψης 239,20 τ.μ., με σκοπό τη στέγαση των Υπηρεσιών Περιβάλλοντος του Δήμου και την εγκατάσταση, λειτουργία και στέγαση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Σοφικού.
Από την πλευρά του, ο δήμος Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ.Θεοδώρων αποδέχτηκε δωρεά από την εταιρεία King Minos Corinthia Μον/πη Α.Ε. - Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις για τη μετατροπή του παράδρομου (οδός Ποσειδώνος) που βρίσκεται δίπλα στο ξενοδοχείο ISLA BROWN σε πεζόδρομο. Το έργο θα υλοποιηθεί με δαπάνες της εταιρείας βάσει εγκεκριμένης μελέτης και υπό την αποκλειστικη επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
Η οδός Ποσειδώνος είναι κάθετη στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου που διέρχεται μέσα από τους Αγ. Θεοδώρους. Συνδέει την Π.Ε.Ο.Α.Κ. με την παραλιακή οδό Ποσειδώνος και είναι η τελευταία οδός που βρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως στο Ανατολικό τμήμα του και εφάπτεται στο ξενοδοχείο ISLA BROWN ιδιοκτησίας της King Minos Corinthia Μον/πη Α.Ε. - Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις.
Η οδός Ποσειδώνος κατά τους θερινούς μήνες δέχεται μεγάλο φόρτο από πεζούς λόγω της θέσης της αλλά και αυτοκινήτων που σταθμεύουν παράνομα. Στην παρούσα χρονική περίοδο είναι ασφαλτοστρωμένη χωρίς πεζοδρόμια και με διάσπαρτα δέντρα στην Δυτική της πλευρά. Λόγω της φθοράς που έχει υποστεί με την πάροδο του χρόνου, την έλλειψη συντήρησης και τις διάφορες επεμβάσεις που έχουν γίνει κατά καιρούς για έργα κοινής ωφέλειας παρουσιάζει μια εικόνα φθοράς και μη συντηρημένης οδού και σίγουρα όχι πεζόδρομου.
