Κρήτη | Τουρισμός: Κοινό μέτωπο όλων των φορέων για επέκταση του επιδόματος ανεργίας
12 Aug 2025, 10:39 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
TornosNews.gr
Με ένα ηχηρό μήνυμα ενότητας, βουλευτές της Κρήτης, εκπρόσωποι της Περιφέρειας, όλες οι Ενώσεις Ξενοδόχων του νησιού, ο Παγκρήτιος Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων, όλα τα Σωματεία Ξενοδοχοϋπαλλήλων, το Σωματείο Εργαζομένων στον Τουρισμό και Επισιτισμό, τα Εργατικά Κέντρα της Κρήτης και το Σωματείο Μαγείρων και Ζαχαροπλαστών, υπέγραψαν κοινό ψήφισμα υπέρ του αιτήματος για επέκταση του ταμείου ανεργίας κατά την «νεκρή» περίοδο.
Η πρωτοβουλία στοχεύει στη στήριξη χιλιάδων εποχιακών εργαζομένων, οι οποίοι αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της τουριστικής βιομηχανίας, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι ο ελληνικός τουρισμός θα συνεχίσει να στηρίζεται σε επαγγελματίες με υψηλή εξειδίκευση στις ξενοδοχειακές και τουριστικές τέχνες.
Το κοινό ψήφισμα εκδόθηκε κατά τη συνάντηση εργασίας όλων των προαναφερόμενων φορέων, που προήλθε από πρωτοβουλία των Σωματείων Ξενοδοχοϋπαλλήλων της Κρήτης.
Επέκταση στους 5-6 μήνες του ταμείου ανεργίας
Τα Πρωτοβάθμια Σωματεία Ξενοδοχοϋπαλλήλων της Κρήτης κατέθεσαν τεκμηριωμένο υπόμνημα προς όλους τους αρμόδιους φορείς, με βασικό αίτημα:
- Την επέκταση της χρονικής διάρκειας του ταμείου ανεργίας στους 5-6 μήνες.
- Τη δίκαιη αναθεώρηση των κριτηρίων χορήγησής του, με βάση το συνολικό χρόνο εργασίας.
Το υπόμνημα των Σωματείων καταλήγει ως εξής:
"Ο τουρισμός δεν μπορεί να βασίζεται στην ανέχεια των εργαζομένων.
Ή θα ζήσουμε από τον τουρισμό ή θα τον εγκαταλείψουμε.
Ο τουρισμός δεν μπορεί να στηρίζεται σε εργαζόμενους που μένουν χωρίς στήριξη για μισό χρόνο. Χρειάζεται ουσιαστική πολιτική βούληση για να αντιμετωπιστεί αυτή η αδικία".
Στο υπόμνημα των Σωματείων επισημαίνονται επίσης τα ακόλουθα:
"Η σημερινή κατάσταση, όπου το επίδομα ανεργίας διαρκεί μόλις τρεις μήνες, οδηγεί τους εργαζόμενους σε απόγνωση και εξαθλίωση. Από τον Ιανουάριο έως και την επανέναρξη της τουριστικής περιόδου, χιλιάδες οικογένειες μένουν χωρίς καμία εισοδηματική στήριξη. Πρόκειται για μια κατάφωρη αδικία απέναντι σε ανθρώπους που κάθε καλοκαίρι «σηκώνουν» στις πλάτες τους τον ελληνικό τουρισμό, με σκληρή δουλειά και προσωπικές θυσίες.
Αυτή η κατάσταση:
- Αποθαρρύνει νέους να ενταχθούν ή να παραμείνουν στον κλάδο.
- Οδηγεί χιλιάδες εργαζόμενους σε φυγή στο εξωτερικό.
- Δημιουργεί έντονα προβλήματα στελέχωσης των ξενοδοχείων".
