Avali, το νέο ξενοδοχείο της Mar-Bella Collection στην Κέρκυρα

Η ελληνική, οικογενειακή αλυσίδα πολυτελών ξενοδοχείων Mar-Bella Collection εγκαινίασε το νέο της ξενοδοχείο με την ονομασία Avali στον Άγιο Ιωάννη Περιστερών, στη νοτιοανατολική Κέρκυρα. Το κατάλυμα βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 600 μέτρων από τα υφιστάμενα ξενοδοχεία της αλυσίδας, MarBella και Nido. Η λειτουργία του ακολουθεί την πλήρη ανακατασκευή προϋπάρχοντος ξενοδοχείου, το οποίο διαθέτει 76 δωμάτια και σουίτες.

Το όνομα Avali προέρχεται από τοπική διάλεκτο της Κέρκυρας και σημαίνει «μικρός κόλπος». Το ξενοδοχείο βρίσκεται ανάμεσα σε καταπράσινους λόφους και σε παραλία μήκους 300 μέτρων με βότσαλο και άμμο, ενώ περιβάλλεται από κήπους τριών στρεμμάτων. Οι κοινόχρηστοι χώροι περιλαμβάνουν μεγάλη πισίνα υπερχείλισης και μπαρ στην παραλία. Η φιλοξενία απευθύνεται σε ζευγάρια, παρέες, μεμονωμένους ταξιδιώτες και οικογένειες με παιδιά άνω των έξι ετών.

Στο κέντρο του ξενοδοχείου λειτουργεί το εστιατόριο Zardini, που σερβίρει πρωινό σε μπουφέ και μενού μεσογειακής και ασιατικής κουζίνας για μεσημεριανό και δείπνο. Από το 2026 θα προστεθεί το εστιατόριο Stià Grill Restaurant με έμφαση στις ψητές προτάσεις, καθώς και κινητή μονάδα ελαφριάς εστίασης δίπλα στην πισίνα. Οι επισκέπτες μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν το Lobby Bar και το Cicada Pool Bar, όπου διοργανώνονται περιστασιακές εκδηλώσεις όπως ζωντανή μουσική, θερινός κινηματογράφος και βραδιές BBQ.

Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν χώρους γυμναστικής εσωτερικούς και εξωτερικούς, υπαίθριο κιόσκι spa για θεραπείες στην παραλία και κέντρο θαλάσσιων σπορ με εξοπλισμό για SUP, κανό και καγιάκ. Οι επισκέπτες έχουν πρόσβαση και στις εγκαταστάσεις των γειτονικών MarBella και Nido, καθώς και σε κοντινές ταβέρνες.

Το Avali λειτουργεί αποκλειστικά με το μοντέλο Premium All-Inclusive και εντάσσεται στο πρόγραμμα «Dine Around» της αλυσίδας, που δίνει τη δυνατότητα γευμάτων και στα τρία ξενοδοχεία της Mar-Bella στην Κέρκυρα.

Η Mar-Bella Collection, με ιστορία τριών γενεών, διαθέτει συνολικά τέσσερα ξενοδοχεία: το Avali, το MarBella, το Nido στην Κέρκυρα και το Elix στην ηπειρωτική Ελλάδα. Κάθε μονάδα στοχεύει σε διαφορετικές ομάδες επισκεπτών, από οικογένειες και ζευγάρια μέχρι ταξιδιώτες που αναζητούν πιο ήσυχες ή πιο δραστήριες διακοπές.