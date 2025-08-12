Avali, το νέο ξενοδοχείο της Mar-Bella Collection στην Κέρκυρα
12 Aug 2025, 06:38 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
TornosNews.gr
Η ελληνική, οικογενειακή αλυσίδα πολυτελών ξενοδοχείων Mar-Bella Collection εγκαινίασε το νέο της ξενοδοχείο με την ονομασία Avali στον Άγιο Ιωάννη Περιστερών, στη νοτιοανατολική Κέρκυρα. Το κατάλυμα βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 600 μέτρων από τα υφιστάμενα ξενοδοχεία της αλυσίδας, MarBella και Nido. Η λειτουργία του ακολουθεί την πλήρη ανακατασκευή προϋπάρχοντος ξενοδοχείου, το οποίο διαθέτει 76 δωμάτια και σουίτες.
Το όνομα Avali προέρχεται από τοπική διάλεκτο της Κέρκυρας και σημαίνει «μικρός κόλπος». Το ξενοδοχείο βρίσκεται ανάμεσα σε καταπράσινους λόφους και σε παραλία μήκους 300 μέτρων με βότσαλο και άμμο, ενώ περιβάλλεται από κήπους τριών στρεμμάτων. Οι κοινόχρηστοι χώροι περιλαμβάνουν μεγάλη πισίνα υπερχείλισης και μπαρ στην παραλία. Η φιλοξενία απευθύνεται σε ζευγάρια, παρέες, μεμονωμένους ταξιδιώτες και οικογένειες με παιδιά άνω των έξι ετών.
Στο κέντρο του ξενοδοχείου λειτουργεί το εστιατόριο Zardini, που σερβίρει πρωινό σε μπουφέ και μενού μεσογειακής και ασιατικής κουζίνας για μεσημεριανό και δείπνο. Από το 2026 θα προστεθεί το εστιατόριο Stià Grill Restaurant με έμφαση στις ψητές προτάσεις, καθώς και κινητή μονάδα ελαφριάς εστίασης δίπλα στην πισίνα. Οι επισκέπτες μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν το Lobby Bar και το Cicada Pool Bar, όπου διοργανώνονται περιστασιακές εκδηλώσεις όπως ζωντανή μουσική, θερινός κινηματογράφος και βραδιές BBQ.
Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν χώρους γυμναστικής εσωτερικούς και εξωτερικούς, υπαίθριο κιόσκι spa για θεραπείες στην παραλία και κέντρο θαλάσσιων σπορ με εξοπλισμό για SUP, κανό και καγιάκ. Οι επισκέπτες έχουν πρόσβαση και στις εγκαταστάσεις των γειτονικών MarBella και Nido, καθώς και σε κοντινές ταβέρνες.
Το Avali λειτουργεί αποκλειστικά με το μοντέλο Premium All-Inclusive και εντάσσεται στο πρόγραμμα «Dine Around» της αλυσίδας, που δίνει τη δυνατότητα γευμάτων και στα τρία ξενοδοχεία της Mar-Bella στην Κέρκυρα.
Η Mar-Bella Collection, με ιστορία τριών γενεών, διαθέτει συνολικά τέσσερα ξενοδοχεία: το Avali, το MarBella, το Nido στην Κέρκυρα και το Elix στην ηπειρωτική Ελλάδα. Κάθε μονάδα στοχεύει σε διαφορετικές ομάδες επισκεπτών, από οικογένειες και ζευγάρια μέχρι ταξιδιώτες που αναζητούν πιο ήσυχες ή πιο δραστήριες διακοπές.
διαβάστε ακόμα
- Ξενοδοχείο ακύρωσε τις κρατήσεις του Αυγούστου λόγω ανεπάρκειας νερού (!) 11/08 | 06:10
- Ο τουρισμός της Κρήτης μπροστά σε νέο τοπίο | Το στοίχημα της ανταγωνιστικότητας και οι τιμές 06/08 | 06:15
- Τι δείχνουν για τον ελληνικό τουρισμό τα οικονομικά των μεγάλων ξενοδοχειακών αλυσίδων 07/08 | 06:10
- 800.000 επισκέπτες αξιολόγησαν τα ξενοδοχεία στο Παρίσι 08/08 | 10:34
- Έρευνα BCD Travel: Τι ψάχνουν οι επαγγελματίες ταξιδιώτες στα ξενοδοχεία 08/08 | 10:39
- Πράσινο φως για αποκατάσταση λουτρικών εγκαταστάσεων στο ξενοδοχείο Vincci Ever Eden στην Ανάβυσσο 08/08 | 07:00
- Παρέμβαση ΠΟΞ για προβλήματα στην περιβαλλοντική αδειοδότηση ξενοδοχείων 07/08 | 13:42
- Αύξηση τιμών και πληροτήτων για τα Ελληνικά ξενοδοχεία τον Ιούνιο 07/08 | 07:34
- Καστοριά | Πράσινο φως για ανταλλαγή ακινήτων μεταξύ Δήμου και εταιρείας εκμετάλλευσης ξενοδοχείων 06/08 | 06:51
- Οι επιδόσεις των ξενοδοχείων το α΄εξάμηνο: Σταθεροποίηση στην Αθήνα, συν η Θεσσαλονίκη, θετικά τα resort 03/08 | 06:15
δημοφιλέστερα
- 1 Ξενοδοχείο ακύρωσε τις κρατήσεις του Αυγούστου λόγω ανεπάρκειας νερού (!) 11.08.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 2 H Ένωση Ξενοδόχων Πάρου - Αντιπάρου αναδεικνύει την αυθεντική εμπειρία φιλοξενίας 11.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 3 Γιορτές Παλιάς Πόλης Ξάνθης: Πολιτισμός και Παράδοση σε μια μαγευτική γιορτή 10.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 4 Η Marketing Greece και ο Δήμος Καστοριάς συστήνουν τον προορισμό στο διεθνές ταξιδιωτικό κοινό 11.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 5 Τι δείχνουν για τον ελληνικό τουρισμό τα οικονομικά των μεγάλων ξενοδοχειακών αλυσίδων 07.08.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 6 Tουριστική συνεργασία ανοίγονται ανάμεσα σε Σαντορίνη και Νότια Κορέα 12.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 7 Θεματικά ιστορικά και περιβαλλοντικά πάρκα στον Κερίτη προτείνει ο Δήμαρχος Πλατανιά 11.08.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 8 Τύπος | Ο «χαμένος παράδεισος» της Αθήνας για τους Ισραηλινούς 11.08.2025 | ΑΓΟΡΕΣ
- 9 Τέλος Κρουαζιέρας: Έσοδα-ρεκόρ, αλλά και βαριές χρεώσεις για τους επιβάτες 11.08.2025 | ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
- 10 Scarlet Beach: Σε τροχιά υλοποίησης η επένδυση-μαμούθ στο Πόρτο Χέλι 12.08.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ