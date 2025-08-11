Ξενοδοχείο ακύρωσε τις κρατήσεις του Αυγούστου λόγω ανεπάρκειας νερού (!)

Την άμεση επίλυση του προβλήματος υδροδότησης στο Ξενοδοχείο «Πάνθωρον» αποφάσισε πριν από λίγες ημέρες σε συνεδρίαση του δημοτικού του συμβουλίου ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων μετά τη διαπίστωση της ανεπάρκειας νερού από το δίκτυο ύδρευσης για την εξυπηρέτηση των πελατών της.

Είχε προηγηθεί σχετική εισήγηση της δημοτικής συμβούλου κας Ερασμίας Ζαβιτσάνου, η οποία ανέφερε τα εξής:

“Το ξενοδοχείο «Πάνθωρον», που δημιουργήθηκε από την εκλιπούσα Σταυρούλα Καραβασίλη στο Βουργαρέλι, ανήκει σήμερα στον επιχειρηματία Γεώργιο Λεντούδη και έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί έως 30 άτομα ημερησίως. Τις τελευταίες μέρες όμως δεν επαρκεί το νερό για τις ανάγκες των ατόμων που διαμένουν στο ξενοδοχείο. Ο ιδιοκτήτης ενημέρωσε για το πρόβλημα τον Δήμο και τον Πρόεδρο του χωριού και τελικά αναγκάστηκε όπως πληροφορήθηκα να ακυρώσει κρατήσεις του Αυγούστου και να επιστρέψει προκαταβολές καθώς δεν θα ήθελε προφανώς να δυσφημιστεί η επιχείρησή του. Επειδή η εντύπωση που σχημάτισαν οι δυσαρεστημένοι υποψήφιοι πελάτες δεν είναι προς όφελος του τόπου μας, θεωρώ ότι ο Δήμος θα πρέπει να αναζητήσει λύση στο ζήτημα που προέκυψε”.

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων κ. Χρήστος Χασιάκος ανέφερε σχετικά με το πρόβλημα ότι ο Δήμος δεν είχε μέχρι εκείνη τη στιγμή, καμία ενημέρωση. Και συνέχισε λέγοντας" ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου δεν ενόχλησε ποτέ τον Δήμο ούτε εμένα προσωπικά, ούτε κατέθεσε κάποια αίτηση. Αμέσως μόλις μας ενημερώσατε για το πρόβλημα, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, κ. Δημήτριος Μπασιούκας, μετέβη στο σημείο με τον Πρόεδρο της Κοινότητας".

Το θέμα της ανεπάρκειας νερού σε προορισμούς της χώρας που επηρεάζει και την τουριστική δραστηριότητα έχει αναδειχθεί από το Τornos News σε μία σειρά ρεπορτάζ που έχει δημοσιεύσει από την αρχή του έτους. Το ζήτημα επιχειρούν να αντιμετωπίσουν με διάφορους τρόπους οι δήμοι της χώρας. Πάντως σε αρκετές των περιπτώσεων δεν λύνεται σε βάθος χρόνου το πρόβλημα καθώς δίνονται προσωρινές λύσεις.