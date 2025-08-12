Ευρωπαϊκά ξενοδοχεία: Ποιά πεντάστερα; Τα midscale και τα resorts εμπειρίας είναι τα πιο κερδοφόρα

Μεγάλοι κερδισμένοι της μεταβαλλόμενης ξενοδοχειακής αγοράς της Ευρώπης αναδεικνύονται τα ξενοδοχεία μεσαίας κατηγορίας και τα resorts που επενδύουν στην εμπειρία. Τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στην ξενοδοχειακή αγορά της Ευρώπης στέλνουν ένα σαφές μήνυμα στους επενδυτές: η αξία και η εμπειρία είναι τα νέα «κλειδιά» της ξενοδοχειακής κερδοφορίας στην Ευρώπη. Οι επενδύσεις σε midscale μονάδες και θεματικά resorts φαίνεται πως προσφέρουν τις πιο ανθεκτικές και ελκυστικές αποδόσεις, προσελκύοντας ταξιδιωτικό κοινό πρόθυμο να πληρώσει όχι για παροχές πολυτελείας, αλλά για ουσιαστική εμπειρία.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της HotStats (Αύγουστος 2025), οι δύο αυτοί τομείς εμφανίζουν εντυπωσιακές επιδόσεις σε επίπεδο περιθωρίων κέρδους, χάρη στα απλούστερα επιχειρηματικά μοντέλα που εφαρμόζουν, το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος και την αυξανόμενη ζήτηση για ταξίδια με ουσία και αξία.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα «midscale» και «οικονομικά» ξενοδοχεία σημειώνουν περιθώρια μικτού λειτουργικού κέρδους (GOP) 42% και 41% αντίστοιχα. Οι απλούστερες λειτουργίες και η συγκράτηση δαπανών αποδεικνύονται καθοριστικά «ατού» για αυτά, ειδικά σε μια περίοδο όπου μισθοί και προμήθειες κινούνται ανοδικά, βοηθώντας τα να απορροφούν τον αντίκτυπο των παραγόντων αυτών.

Σε αντίθεση με τα πολυτελή ξενοδοχεία, τα οποία βασίζονται κυρίως σε αυξήσεις τιμών για να αντισταθμίσουν τον πληθωρισμό, οι μεσαίες κατηγορίες επιτυγχάνουν την κερδοφορία τους χωρίς αντίστοιχη ευελιξία στις τιμές, εστιάζοντας στην παροχή «value for money» εμπειρίας, που αποτελεί και ζητούμενο των σύγχρονων ταξιδιωτών.

Resorts εμπειρίας: ευεξία και γκολφ στην πρώτη γραμμή

Τα θέρετρα που εστιάζουν σε υπηρεσίες ευεξίας και γκολφ καταγράφουν τη μεγαλύτερη αύξηση περιθωρίων κέρδους, επενδύοντας σε υπηρεσίες όπως θεραπείες spa, υγιεινή διατροφή και υπαίθριες δραστηριότητες. Αυτό συμβαίνει επειδή ανταποκρίνονται στη στροφή των προτιμήσεων των ταξιδιωτών, οι οποίοι ζητούν περισσότερα από απλώς ένα όμορφο δωμάτιο. Άλλωστε, οι ταξιδιώτες δείχνουν διατεθειμένοι να ξοδέψουν περισσότερα για εμπειρίες που συνδυάζουν χαλάρωση και προσωπική φροντίδα, κάτι που ενισχύει την αποδοτικότητα των μονάδων αυτών.

Η Νότια Ευρώπη συνεχίζει να πρωταγωνιστεί, με τα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο (TRevPAR) να έχουν αυξηθεί κατά 27% και τα μικτά λειτουργικά κέρδη ανά δωμάτιο (GOPPAR) κατά 38% από τον Ιανουάριο του 2020. Η πρόοδος αυτή δεν είναι μόνο αποτέλεσμα της ισχυρής θερινής ζήτησης, αλλά και στρατηγικών αποφάσεων που ελήφθησαν την περίοδο της πανδημίας και τώρα αποδίδουν.

Σταθεροποίηση με υψηλότερη κερδοφορία

Συνολικά, η ευρωπαϊκή αγορά δείχνει σημάδια επιβράδυνσης της ανάπτυξης το 2025, όμως η σταθερότητα συνοδεύεται από υψηλότερα επίπεδα κερδοφορίας σε σχέση με την προ-πανδημική εποχή. Οι ξενοδόχοι δίνουν πλέον έμφαση στον έλεγχο του κόστους, την αποδοτικότερη χρήση χώρων και προσωπικού, καθώς και στην ανάπτυξη νέων πηγών εσόδων.