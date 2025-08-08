Έρευνα BCD Travel: Τι ψάχνουν οι επαγγελματίες ταξιδιώτες στα ξενοδοχεία
08 Aug 2025, 10:39 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Το BCD Travel πραγματοποίησε έρευνα σε 1.035 επαγγελματίες ταξιδιώτες παγκοσμίως, αποτυπώνοντας τις προτιμήσεις τους για καταλύματα, τις συνήθειες κράτησης και πληρωμής, αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν κατά τα επαγγελματικά τους ταξίδια.
Καταλύματα: άνεση, τοποθεσία και πολιτική εργοδότη
Οι περισσότεροι επαγγελματίες ταξιδιώτες επιλέγουν μεσαίας (3*) ή ανώτερης κατηγορίας (4*) ξενοδοχεία, με την τοποθεσία να αποτελεί τον πιο καθοριστικό παράγοντα επιλογής (77%). Σημαντικό ρόλο παίζει επίσης η πολιτική του εργοδότη (56%) και το κόστος (53%). Όσοι μένουν περιστασιακά σε διαμερίσματα τα προτιμούν κυρίως για μεγαλύτερης διάρκειας ταξίδια, καθώς προσφέρουν περισσότερο χώρο και δυνατότητα προετοιμασίας γευμάτων και πλυντηρίου.
Αναζήτηση, κράτηση και πληρωμή
Το 75% χρησιμοποιεί το online booking tool (OBT) της εταιρείας τους για αναζήτηση ξενοδοχείων, ενώ το 33% στρέφεται σε ιστοσελίδες ή εφαρμογές ξενοδοχείων. Για την κράτηση, το 84% επιλέγει πάλι το OBT, το 20% απευθείας μέσω του ξενοδοχείου, και μόλις το 10% τηλεφωνικά. Οι τρεις στους τέσσερις πληρώνουν με εταιρική πιστωτική κάρτα, ενώ οι εικονικές κάρτες χρησιμοποιούνται σπάνια.
Το 75% των ταξιδιωτών αναφέρει ότι η εταιρεία τους ορίζει ανώτατο όριο τιμών για ξενοδοχεία, το 10% δηλώνει ότι δεν υπάρχουν όρια και το 18% δεν γνωρίζει.
Συνήθειες και προτιμήσεις
Η προσωπική εμπειρία επηρεάζει έντονα την επιλογή: το 77% προτιμά αλυσίδες ξενοδοχείων με σταθερά πρότυπα εξυπηρέτησης, ενώ το 73% μένει στο ίδιο ξενοδοχείο σε επαναλαμβανόμενες επισκέψεις στον ίδιο προορισμό.
Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες παροχές είναι το Wi-Fi και το πρωινό. Δημοφιλείς είναι και τα εστιατόρια, το πάρκινγκ, τα γυμναστήρια και η ευελιξία στο check-in/check-out. Οι ταξιδιώτες δίνουν αξία και σε παροχές ευεξίας, όπως εμφιαλωμένο νερό, πισίνες, spa και υγιεινές επιλογές φαγητού.
Η συλλογή πόντων πιστότητας αποτελεί ισχυρό κίνητρο, ειδικά στη Βόρεια Αμερική, όπου το 99% είναι μέλη σχετικών προγραμμάτων. Συνολικά, το 80% συμμετέχει σε τουλάχιστον ένα πρόγραμμα και τα 2/3 επιλέγουν ξενοδοχεία που συνεργάζονται με αυτά. Το 75% δηλώνει ότι κρατά τους πόντους από επαγγελματικές διαμονές.
Προβλήματα και ασφάλεια
Το 70% δηλώνει ικανοποιημένο από την ξενοδοχειακή πολιτική της εταιρείας τους και τους προτιμώμενους προμηθευτές. Ωστόσο, καταγράφονται παράπονα για αργό Wi-Fi, μη συμπερίληψη πρωινού στην τιμή, παλαιωμένα δωμάτια και άβολα κρεβάτια.
Ασφάλεια παραμένει ζητούμενο: το 30% δήλωσε ότι δεν αισθάνθηκε ασφαλές λόγω τοποθεσίας, ενώ το 70% διπλοκλειδώνει την πόρτα του δωματίου.
Βιωσιμότητα: Χαμηλή προτεραιότητα
Το 50% σπάνια ή ποτέ δεν λαμβάνει υπόψη περιβαλλοντικούς παράγοντες κατά την κράτηση. Το 40% δεν εξετάζει καθόλου θέματα βιωσιμότητας, ενώ μόνο το 20% αναζητά χαρακτηριστικά όπως οικολογική πιστοποίηση, μείωση πλαστικών, χαμηλές εκπομπές άνθρακα, εξοικονόμηση νερού ή περιορισμένη καθαριότητα.
Το BCD Travel επισημαίνει ότι η βιωσιμότητα θα πρέπει να ενσωματώνεται στη διαδικασία επιλογής ξενοδοχείων και να επικοινωνούνται σαφώς οι στόχοι στους ταξιδιώτες.
Στρατηγική για το μέλλον
Όπως σημειώνει η Teri Miller, Executive Vice President του BCD, ένα επιτυχημένο πρόγραμμα ξενοδοχείων είναι «δυναμικό» και προσαρμόζεται στις ανάγκες της αγοράς και των ταξιδιωτών. Με την περίοδο διαπραγμάτευσης ξενοδοχειακών συμβολαίων σε εξέλιξη, η εταιρεία παρέχει εργαλεία και συμβουλές για καλύτερη αξιοποίηση των προγραμμάτων και βελτιωμένες συμφωνίες για το 2026.
