Πράσινο φως για αποκατάσταση λουτρικών εγκαταστάσεων στο ξενοδοχείο Vincci Ever Eden στην Ανάβυσσο

Η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του υπουργείου Πολιτισμού ενέκρινε από την άποψη του Αρχαιολογικού Νόμου, το αίτημα της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ» για την επισκευή-αποκατάσταση λουτρικών εγκαταστάσεων του ξενοδοχειακού συγκροτήματος Vincci Ever Eden, προσθήκη πέργκολας και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου σε αγροτεμάχιο, ιδιοκτησίας της, στο 47ο χλμ. Λ. Αθηνών - Σουνίου, στην παραλία Αναβύσσου, εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου.

Πάντως, η αρμόδια υπηρεσία έθεσε και μια σειρά όρων για να δώσει την έγκριση, σύμφωνα και με την κατατεθείσα σχετική μελέτη. 'Ετσι, όλες οι εκσκαφικές εργασίες θα γίνουν υπό την εποπτεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, την οποία οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιήσουν εγκαίρως.

Για την παρακολούθηση των εκσκαφών θα προσληφθεί ειδικευμένο προσωπικό με υπόδειξη της Εφορείας και με δαπάνη του προϋπολογισμού του έργου. Σε περίπτωση ανεύρεσης αρχαιοτήτων, οι εργασίες θα διακοπούν προκειμένου να διεξαχθεί ανασκαφική έρευνα με δαπάνη του προϋπολογισμού του έργου, από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η συνέχιση των εργασιών. Επίσης, δεν θα γίνει επέκταση των κτισμάτων κατ΄ έκταση ή καθ΄ ύψος.

Το Vincci Ever Eden, κατηγορίας 4 αστέρων διαθέτει 259 δωμάτια 10 διαφορετικών κατηγοριών σε 3 κτίρια. Όλα τα δωμάτια είναι προσβάσιμα για άτομα με αναπηρίες. Το ξενοδοχείο προσφέρει δωρεάν Wi-Fi υψηλής ταχύτητας και ευέλικτο check-out ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Πέρα από την πρόσβαση στην παραλία Ever Eden, το υδάτινο στοιχείο είναι το κεντρικό στοιχείο του ξενοδοχείου Vincci Ever Eden με μία εσωτερική πισίνα όσο και δύο εξωτερικές πισίνες. Παράλληλα, διαθέτει κέντρο ευεξίας με πλήρη γκάμα μηχανημάτων για γυμναστική και εξατομικευμένες υπηρεσίες.

O ισπανικός ξενοδοχειακός όμιλος Vincci Hoteles ιδρύθηκε το 2001 και έχει παρουσία στην Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα και την Τυνησία. Η αλυσίδα επικεντρώνεται σε ένα επιχειρηματικό μοντέλο τεσσάρων και πέντε αστέρων με διεθνή προσανατολισμό. Ο όμιλος σχεδιάζει να αξιοποιήσει την εμπειρία του στη διαχείριση ξενοδοχείων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, τόσο στον τομέα της αναψυχής όσο και στον αστικό τομέα.