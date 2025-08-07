Παρέμβαση ΠΟΞ για προβλήματα στην περιβαλλοντική αδειοδότηση ξενοδοχείων
07 Aug 2025, 13:42 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Χριστίνα Λαΐνοπούλου
Tη ρύθμιση των προβλημάτων που ανακύπτουν με τη χορήγηση εγκρίσεων εισόδου – εξόδου από τους δήμους, σε ξενοδοχειακές μονάδες που έχουν πρόσωπο σε μη αναγνωρισμένες οδούς, με αποτέλεσμα να μπαίνει φρένο στην έκδοση ή ανανέωση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), ζητεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ) με επιστολή της προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου.
Η κατάσταση αυτή, επισημαίνει η Ομοσπονδία, έχει ως αποτέλεσμα τη μη έκδοση της άδειας εισόδου - εξόδου καθιστώντας αδύνατη τη διαδικασία έκδοσης/ανανέωσης ΑΕΠΟ, ακόμη και σε υφιστάμενες και νομίμως λειτουργούσες ξενοδοχειακές μονάδες.
Διαβάστε την επιστολή της ΠΟΞ...
«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Για την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), τόσο σε περιπτώσεις νέων, όσο και υφιστάμενων ξενοδοχειακών μονάδων που βρίσκονται σε γήπεδα εκτός σχεδίου, μεταξύ των δικαιολογητικών που απαιτούνται είναι και η έγκριση εισόδου – εξόδου (για γήπεδα με πρόσωπο σε αγροτική οδό) ή κυκλοφοριακής σύνδεσης, σε περιπτώσεις που το γήπεδο έχει πρόσωπο σε εθνική - επαρχιακή - δημοτική οδό.
Μετά την έκδοση των πρόσφατων αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, που κρίνουν πως απαιτείται τα γήπεδα να έχουν πρόσωπο σε αναγνωρισμένες με ΦΕΚ οδούς, έχουν ανακύψει σημαντικά προβλήματα αναφορικά με τη χορήγηση των ανωτέρω διοικητικών εγκρίσεων. Συγκεκριμένα, οι τεχνικές υπηρεσίες των οικείων Δήμων, οι οποίες είναι καθ’ ύλην αρμόδιες για την έκδοση τους, αρνούνται την χορήγησή τους, επικαλούμενες ως απαραίτητη προϋπόθεση, το γήπεδο στο οποίο έχει ανεγερθεί η ξενοδοχειακή μονάδα να έχει πρόσωπο σε αναγνωρισμένη με ΦΕΚ οδό.
Η απαίτηση αυτή έχει σαν συνέπεια τη μη έκδοση της άδειας εισόδου - εξόδου και κατ’ επέκταση, καθιστά αδύνατη τη διαδικασία έκδοσης/ανανέωσης ΑΕΠΟ, ακόμη και σε υφιστάμενες και νομίμως λειτουργούσες ξενοδοχειακές μονάδες. Για τους λόγους αυτούς, προτείνουμε να μην απαιτείται η υποβολή της σχετικής έγκρισης ως προϋπόθεση για την έκδοση ή ανανέωση της ΑΕΠΟ, στις περιπτώσεις υφιστάμενων ξενοδοχειακών μονάδων».
