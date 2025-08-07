Τι δείχνουν για τον ελληνικό τουρισμό τα οικονομικά των μεγάλων ξενοδοχειακών αλυσίδων

Καθώς η θερινή τουριστική περίοδος κορυφώνεται, τα οικονομικά αποτελέσματα των διεθνών ξενοδοχειακών ομίλων για το δεύτερο τρίμηνο του 2025 και το πρώτο εξάμηνο του έτους προσφέρουν καθοριστικές ενδείξεις για την παγκόσμια πορεία του τουρισμού – και, κατ’ επέκταση, για τις προοπτικές της Ελλάδας. Οι Hilton, Marriott και Accor καταγράφουν ισχυρές, αλλά διαφοροποιημένες επιδόσεις, εν μέσω γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων, πληθωριστικών πιέσεων και επιβράδυνσης της ζήτησης σε ορισμένες ώριμες αγορές.

Hilton: Αισιοδοξία για το 2025 και επενδυτικό «άνοιγμα» στην Ελλάδα

Η Hilton Worldwide εμφάνισε για το δεύτερο τρίμηνο του 2025 έσοδα ύψους 3,14 δισ. δολαρίων (+6,3% σε ετήσια βάση) και προσαρμοσμένα κέρδη $2,20 ανά μετοχή, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Η διοίκηση της εταιρείας παραμένει αισιόδοξη, προβλέποντας για όλο το 2025 προσαρμοσμένα κέρδη μεταξύ $7,83 και $8 ανά μετοχή. Παρότι η ζήτηση στις ΗΠΑ – τη μεγαλύτερη αγορά της – υποχώρησε κατά 1,5%, ο διευθύνων σύμβουλος Christopher Nassetta τόνισε ότι η εταιρεία «βλέπει τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης», αναμένοντας ομαλοποίηση των συνθηκών μέχρι το τέλος του έτους.

Η εικόνα, ωστόσο, είναι τελείως διαφορετική στην Ελλάδα, όπου η Hilton καταγράφει ραγδαία επέκταση. Με την προσθήκη του νέου Conrad Athens The Ilisian στην Αθήνα και του ÉRA Hotel Heraklion, στην Κρήτη, που θα ανοίξουν στις αρχές του 2026, ο όμιλος φτάνει πλέον τα 50 ξενοδοχεία στη χώρα, καθιστώντας τον κυρίαρχο ανάμεσα στις διεθνείς αλυσίδες με brand hotels.

Η προσθήκη των Small Luxury Hotels of the World™ (SLH) στο χαρτοφυλάκιο της Hilton το 2024 συνέβαλε αποφασιστικά στην εκτόξευση της παρουσίας της στην Ελλάδα. Από τα 50 συνολικά ξενοδοχεία, τα 36 φέρουν το brand SLH, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επενδύσεις και στην Αθήνα και τα Ιόνια Νησιά.

Marriott: Νέα επένδυση στην Κρήτη, ανθεκτικότητα διεθνώς – επιβράδυνση στη Βόρεια Αμερική

Η Marriott International ξεπέρασε τις προβλέψεις για το δεύτερο τρίμηνο του 2025, ωστόσο προχώρησε σε αναθεώρηση των εκτιμήσεων της ετήσιας αύξησης του RevPAR σε εύρος +1,5% έως +2,5%, λόγω κόπωσης στη ζήτηση εντός ΗΠΑ και Καναδά. Αντίθετα, οι διεθνείς επιδόσεις παραμένουν ισχυρές: το RevPAR αυξήθηκε κατά 5% σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική και 9% στην Ασία-Ειρηνικό.

Η Κρήτη συγκαταλέγεται στις στρατηγικές νέες προσθήκες του Ομίλου, με το άνοιγμα του JW Marriott Crete Resort and Spa, επιβεβαιώνοντας την ελκυστικότητα της Ελλάδας ως προορισμού luxury φιλοξενίας. Συνολικά, κατά το β' τρίμηνο, η Marriott προσέθεσε 17.300 νέα δωμάτια, με περισσότερα από 8.500 σε διεθνείς αγορές. Το global pipeline φτάνει πλέον τα 3.858 ξενοδοχεία (590.000 δωμάτια).

Ο CEO Tony Capuano τόνισε:

«Καταγράψαμε ισχυρή διεθνή ανάπτυξη. Οι μετατροπές και τα νέα midscale brands προσελκύουν ιδιοκτήτες, ενώ οι συμφωνίες ξεπέρασαν κάθε προσδοκία σε σχέση με πέρυσι».

Η Marriott επενδύει στρατηγικά σε νέα brands, όπως το Series by Marriott, και ενισχύει το luxury portfolio της, με 270 νέες πολυτελείς μονάδες στο αναπτυξιακό της πλάνο.

Accor: Επτά νέα ξενοδοχεία στην Ελλάδα και premium repositioning

Η Accor, με ισχυρή διεθνή παρουσία σε 5.740 ξενοδοχεία και σχεδόν 855.000 δωμάτια, παρουσίασε αύξηση εσόδων κατά 5,1% και αύξηση του επαναλαμβανόμενου EBITDA κατά 13,4% σε σταθερές ισοτιμίες το α’ εξάμηνο του 2025. Το RevPAR αυξήθηκε κατά 4,6%, με καλύτερες επιδόσεις στα Luxury & Lifestyle brands (+7%) και ενδείξεις ισχυρής ζήτησης από Ασία, Ευρώπη και Λατινική Αμερική.

Η Ελλάδα αποτελεί μία από τις βασικές αγορές ανάπτυξης για τον Όμιλο, με τουλάχιστον επτά νέα ξενοδοχεία να δρομολογούνται εντός της επόμενης τριετίας. Όπως ανακοίνωσε η Maud Bailly, CEO των Sofitel, MGallery και Emblems, η στρατηγική επενδυτική κατεύθυνση περιλαμβάνει νέα projects σε Αθήνα, Χανιά, Παρνασσό και νησιά.

Μεταξύ αυτών:

Το MGallery Chania, ένα urban resort 220 δωματίων σε πρώην σαπωνοποιία, με στόχο το 2026.

Το Elatos Resort στον Παρνασσό, που θα λειτουργήσει υπό το luxury lifestyle brand Emblems, με επένδυση άνω των 30 εκατ. ευρώ από τη Λάμψα.

Συζητήσεις για επιπλέον μονάδες Emblems και ένα νέο Sofitel resort σε ελληνικό νησί.

Η Accor διαθέτει ήδη 11 ξενοδοχεία στην Ελλάδα, ενώ η επιτυχία της MGallery στην Αθήνα επιβεβαιώνεται από πληρότητα 82% – την υψηλότερη στο διεθνές δίκτυο του brand. Οι Έλληνες ταξιδιώτες αντιπροσωπεύουν το 37% των εσόδων στην Ελλάδα (+29% σε σχέση με το 2023), ενώ οι Αμερικανοί βρίσκονται στη δεύτερη θέση (11%).

Τι σημαίνουν όλα αυτά για τον ελληνικό τουρισμό;

Τα οικονομικά αποτελέσματα των τριών ξενοδοχειακών κολοσσών αποκαλύπτουν κρίσιμες τάσεις:

Η Ελλάδα εδραιώνεται ως premium προορισμός: Τα μεγάλα openings και η προσέλκυση επενδύσεων πολυτελείας ενισχύουν την εικόνα της χώρας ως μέρους του διεθνούς luxury χάρτη.

Το τουριστικό brand της Ελλάδας ισχυροποιείται: Με νέες μονάδες Hilton, JW Marriott και Accor, η χώρα προσελκύει το ενδιαφέρον των ισχυρότερων διεθνών ονομάτων.

Η ποιότητα υπερισχύει της ποσότητας: Η στροφή προς πιο βιώσιμα, εμπειρικά και αισθητικά προσεγμένα ξενοδοχεία ενισχύει τη διαφοροποίηση της τουριστικής προσφοράς.

Οι μεγάλες αλυσίδες «ψηφίζουν» Ελλάδα: Σε περιβάλλον παγκόσμιας αβεβαιότητας, οι επενδυτικές κινήσεις σε Αθήνα, Χανιά, Παρνασσό, Κρήτη και Ιόνια Νησιά αποτελούν ψήφο εμπιστοσύνης.

Η διεθνής ξενοδοχειακή αγορά εξελίσσεται ταχέως και η Ελλάδα φαίνεται πλέον να βρίσκεται στον πυρήνα των εξελίξεων. Η πρόκληση είναι η αξιοποίηση αυτής της δυναμικής με μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό, ισχυρή τοπική ταυτότητα και υψηλά standards ποιότητας.