Αύξηση τιμών και πληροτήτων για τα Ελληνικά ξενοδοχεία τον Ιούνιο

Mε το δεξί ξεκίνησε το καλοκαίρι για τα Ελληνικά ξενοδοχεία, καθώς τον Ιούνιο του 2025 οι πληρότητες προσέγγισαν το 80% ενώ και οι τιμές παρουσίασαν αύξηση σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή πορεία του Ελληνικού τουρισμού και ενισχύοντας τις προσδοκίες για μια νέα σεζόν-ορόσημο.

Όπως προκύπτει από τη μηνιαία έρευνα που εκπόνησε το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) για λογαριασμό του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ) σε δείγμα 440 ξενοδοχείων, για την παρακολούθηση της πορείας των βασικών ξενοδοχειακών μεγεθών, η μέση πληρότητα των Ελληνικών ξενοδοχείων τον Ιούνιο του 2025 εκτιμάται σε 78,5% σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024 (75,7%).

Η μέση τιμή διάθεσης δίκλινου δωματίου διαμορφώθηκε στα 147 ευρώ, έναντι 142 ευρώ τον Ιούνιο του 2024. Τον ίδιο μήνα, τα μισά από τα συνολικά 448.000 δωμάτια της χώρας είχαν τιμή έως 125 ευρώ, αυξημένη κατά 10 ευρώ σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2024 (115€).

Η μέση τιμή σε επίπεδο ξενοδοχείου -το μέσο κόστος μιας διανυκτέρευσης σε ένα ξενοδοχείο ως σταθμισμένος μέσος όρος της μέσης τιμής δίκλινου – ανήλθε σε 107 ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με τον Ιούνιο του 2024 (95 ευρώ).

Η διάμεση τιμή ξενοδοχείου ανήλθε στα 75€ ευρώ, ήτοι τα μισά από τα συνολικά 10.110 ξενοδοχεία της χώρας είχαν μέση τιμή έως 75 ευρλω, έναντι 70 ευρώ τον Ιούνιο του 2024.

Η έρευνα διενεργείται κάθε μήνα με την αποστολή σύντομου ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα ξενοδοχείων, τόσο ως προς την κατηγορία, όσο και ως προς την περιφέρεια στην οποία βρίσκεται το κάθε ξενοδοχείο.

Για το έτος 2025, εκτιμάται ότι λειτουργούν στην Ελλάδα περίπου 10.110 ξενοδοχεία, με συνολικό αριθμό περίπου 448.000 δωματίων.