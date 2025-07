Η Wyndham ξεπέρασε τα 700 ξενοδοχεία σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Ευρασία και Αφρική

Νέα ανοίγματα και σημαντικές συμφωνίες ενισχύουν την ισχυρή δυναμική της στην περιοχή

Η Wyndham Hotels & Resorts σημείωσε σημαντική ανάπτυξη στο αποτύπωμά της σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Ευρασία και Αφρική, με περισσότερα από 720 ξενοδοχεία να είναι πλέον σε λειτουργία στην περιοχή.

Μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2025, η εταιρεία πρόσθεσε πάνω από 4.700 δωμάτια σε περισσότερα από 60 νέα ξενοδοχεία, οδηγώντας σε ετήσια οργανική αύξηση κατά 5% στην περιοχή EMEA, παράλληλα με 27 νέες συμφωνίες στην περιοχή, ενισχύοντας την εστίασή της σε αγορές υψηλής ανάπτυξης και διευρύνοντας την πρόσβαση σε ποιοτικά, επώνυμα καταλύματα για ταξιδιώτες σε όλη την περιοχή.

Αξιοσημείωτες προσθήκες περιλαμβάνουν το Dolce by Wyndham Siracusa, Monasteri Golf and Spa στη Σικελία και το Signature Cave Cappadocia, Trademark Collection by Wyndham στην Τουρκία, τα οποία προσφέρουν μοναδικές διαμονές σε μαγευτικούς προορισμούς της περιοχής. Η Wyndham άνοιξε επίσης νέους προορισμούς στην Ανατολική Ευρώπη και την Κεντρική Ασία, με νέες αφίξεις στη Γεωργία, τη Ρουμανία και το Καζακστάν, και επιτάχυνε τη δυναμική της στην Ευρασία με 21 νέα ξενοδοχεία στο πρώτο εξάμηνο του έτους, διευρύνοντας το περιφερειακό χαρτοφυλάκιο σε πάνω από 90 ξενοδοχεία - κυρίως στην Ινδία, μια από τις πιο δυναμικές και ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές φιλοξενίας παγκοσμίως.

Οι στρατηγικές συνεργασίες ανάπτυξης της Wyndham διαδραμάτισαν επίσης βασικό ρόλο στην προώθηση της ανάπτυξης του brand, φέρνοντας το παγκοσμίως αναγνωρισμένο brand Super 8® by Wyndham σε δύο αγορές με μεγάλη ζήτηση, το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας και την Ιβηρική Χερσόνησο.

Ο κ. Δημήτρης Μανίκης, Πρόεδρος Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Ευρασίας και Αφρικής της Wyndham Hotels & Resorts, δήλωσε: «Με περισσότερα από 720 ξενοδοχεία πλέον ανοιχτά στην περιοχή EMEA, βλέπουμε μια απίστευτη δυναμική. Τα ταξίδια ακμάζουν και ανταποκρινόμαστε σε αυτή τη ζήτηση με ένα αυξανόμενο χαρτοφυλάκιο που αντικατοπτρίζει την ενέργεια και τη διαφορετικότητα της περιοχής. Από εντυπωσιακά θέρετρα στη Σικελία μέχρι μοναδικές διαμονές σε σπήλαια στην Καππαδοκία, προσθέτουμε εμπειρίες που πραγματικά εμπνέουν. Και με νέες συμφωνίες σε αγορές όπως η Ιβηρική και η Σαουδική Αραβία, δεν αναπτυσσόμαστε απλά, αλλά δημιουργούμε νέες ευκαιρίες για τους συνεργάτες μας και προσφέρουμε στους ταξιδιώτες ακόμα περισσότερα εξαιρετικά μέρη για διαμονή στην περιοχή».

Αυτή η περιφερειακή ανάπτυξη συνέβαλε σε 4% ετήσια οργανική παγκόσμια αύξηση καθαρών δωματίων και στο 20ο συνεχόμενο τρίμηνο διαδοχικής ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου της Wyndham, φτάνοντας το ρεκόρ των 255.000 δωματίων. Η περιοχή EMEA της Wyndham κατέγραψε επίσης ισχυρή αύξηση του εσόδου ανά διαθέσιμο δωμάτιο με σταθερή συναλλαγματική αξία κατά 7%. Υποστηριζόμενη από την προσέγγιση Owner First™ στο franchising, η συνεχής επέκταση της Wyndham αναδεικνύει τη δύναμη της φήμης της και τη μακροπρόθεσμη δέσμευση στην επιτυχία των franchisees και ιδιοκτητών.

Σημαντικά σημεία από το πρώτο εξάμηνο του 2025 περιλαμβάνουν:

• Συνεχής επέκταση στην Τουρκία, όπου η Wyndham είναι η μεγαλύτερη ξενοδοχειακή αλυσίδα, με πλέον πάνω από 125 ξενοδοχεία υπό την επωνυμία Wyndham, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών προσθηκών όπως το Cappadocia Cave Hotel by Wyndham, Wyndham Tarsus St. Paul και Wyndham Alanya.

• Ισχυρή ανάπτυξη στην Ευρασία με 21 νέα ξενοδοχεία στο πρώτο εξάμηνο του έτους, μεταξύ των οποίων τα Ramada Encore By Wyndham Lucknow Airport, Ramada by Wyndham Cox's Bazar Kolatoli Beach και Wyndham Garden Jim Corbett Chhoi.

• Στρατηγική ανάπτυξη στην Ευρώπη, ενισχύοντας την ισχυρή και εδραιωμένη παρουσία της Wyndham σε βασικές αγορές όπως η Γερμανία, η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Ιταλία και η Δανία, με περαιτέρω ανοίγματα να αναμένονται μέσα στη χρονιά, μια σαφής αντανάκλαση της εξακολουθητικής δημοτικότητας της Ευρώπης στους ταξιδιώτες.

• Νέοι προορισμοί στην Ανατολική Ευρώπη, που περιλαμβάνουν την εισαγωγή νέων brands όπως το La Quinta By Wyndham Batumi στη Γεωργία και την προσθήκη μοναδικών τοποθεσιών όπως το Tor’re Astana, Trademark Collection και Wyndham Residences Aqkol στο Καζακστάν.

• Σημαντικές συμφωνίες για την εισαγωγή του brand Super 8® by Wyndham στη Σαουδική Αραβία και την Ιβηρική, με σχέδια για 100 ξενοδοχεία στο Βασίλειο και 40 στην Ισπανία και Πορτογαλία την επόμενη δεκαετία, καλύπτοντας την αυξανόμενη ζήτηση για αξιόπιστα καταλύματα που προσφέρουν υψηλή αξία με λογικό κόστος σε αυτές τις δυναμικές αγορές.

Η συνεχής ανάπτυξη της Wyndham στην περιοχή EMEA υποστηρίζεται από το Wyndham Advantage, ένα σύνολο κορυφαίων λύσεων μάρκετινγκ, διανομής και τεχνολογίας που βοηθούν τους ιδιοκτήτες ξενοδοχείων να πετύχουν τον στόχο τους. Σε αυτές περιλαμβάνονται επενδύσεις ύψους σχεδόν 350 εκατ. δολαρίων στον ψηφιακό μετασχηματισμό τα τελευταία 6 χρόνια και πρόσβαση σε μια αυξανόμενη βάση περίπου 120 εκατ. μελών του προγράμματος επιβράβευσης Wyndham Rewards® παγκοσμίως.

Σχετικά με τη Wyndham Hotels & Resorts

Η Wyndham Hotels & Resorts είναι η μεγαλύτερη εταιρεία franchising ξενοδοχείων στον κόσμο βάσει του αριθμού των ξενοδοχείων franchise, με περίπου 8.300 ξενοδοχεία σε περίπου 100 χώρες σε έξι ηπείρους. Μέσω του δικτύου της με περίπου 847.000 δωμάτια που απευθύνονται στον καθημερινό ταξιδιώτη, η Wyndham κατέχει ηγετική παρουσία στα οικονομικά και μεσαία τμήματα του ξενοδοχειακού κλάδου. Η εταιρεία λειτουργεί χαρτοφυλάκιο 25 ξενοδοχειακών brands, συμπεριλαμβανομένων των Dolce®, Super 8®, Days Inn®, Ramada®, Microtel®, La Quinta®, Baymont®, Wingate®, AmericInn®, ECHO Suites®, Registry Collection Hotels®, Trademark Collection® και Wyndham®. Το βραβευμένο πρόγραμμα επιβράβευσης Wyndham Rewards προσφέρει σε περίπου 120 εκατ. εγγεγραμμένα μέλη τη δυνατότητα να εξαργυρώνουν πόντους σε χιλιάδες ξενοδοχεία, θέρετρα, κλαμπ διακοπών και εξοχικές κατοικίες παγκοσμίως