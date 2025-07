Costa Navarino | Το The Romanos υποδέχεται στις 7 Αυγούστου την σεφ Tala Bashmi

Το The Romanos, a Luxury Collection Resort στην Costa Navarino, υποδέχεται στις 7 Αυγούστου την καταξιωμένη σεφ Tala Bashmi, η οποία έχει αναδειχθεί ως «Η Καλύτερη Γυναίκα Σεφ στη Μέση Ανατολή & Βόρεια Αφρική» από τον θεσμό 50 Best Restaurants το 2022 και αποτελεί μία από τις πιο καινοτόμες γυναικείες φωνές στη σύγχρονη κουζίνα της χερσονήσου του Κόλπου.

Η μοναδική αυτή γαστρονομική εμπειρία αντλεί έμπνευση από τη μεσσηνιακή γη και τις εξαιρετικές πρώτες ύλες της, τις οποίες η σεφ Tala Bashmi από το Μπαχρέιν αξιοποιεί με δημιουργική καινοτομία. Με βαθιά γνώση της τοπικής της κουζίνας και επιρροές από τη διεθνή της διαδρομή, ερμηνεύει την παράδοση με σύγχρονο τρόπο, δημιουργώντας ένα μενού που τιμά τις ρίζες της μεσογειακής κουλτούρας και των χωρών του Κόλπου.

Η Tala Bashmi απέσπασε πρόσφατα το βραβείο «Estrella Damm N.A. Chefs' Choice Award 2025» στο πλαίσιο των βραβείων MENA’s 50 Best Restaurants, καθώς και τη διάκριση “Three Knives” στα The Best Chef Awards 2024, ενώ είναι Πρέσβειρα Γαστρονομίας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (UNWTO).

Η γαστρονομία στην Costa Navarino βασίζεται σε φρέσκες πρώτες ύλες και σε μια βαθιά αφοσίωση στην αυθεντική, ποιοτική κουζίνα, αναδεικνύοντας τον πλούτο της τοπικής γαστρονομικής παράδοσης. Σε περισσότερους από 40 χώρους εστίασης, οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν μεσογειακές και διεθνείς γεύσεις, παραδοσιακές συνταγές και την ιδιαίτερη ταυτότητα της μεσσηνιακής γης.