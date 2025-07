TRYP By Wyndham Lisboa Caparica Mar: Ανακαίνιση με έμπνευση από την ακτή

Ολοκληρώθηκε η ριζική ανακαίνιση του ξενοδοχείου TRYP by Wyndham Lisboa Caparica Mar, στην Πορτογαλία.

Το νέο του στιλ και η συνολική αίσθηση, αντλούν έμπνευση από τα ανανεωμένα πρότυπα σχεδίασης του TRYP by Wyndham και το βασικό του μότο «powered by the city», δηλαδή εμπνευσμένο από τον αστικό δυναμισμό. Η χρήση του μπλε, του λευκού και των ζεστών ξύλινων αποχρώσεων δημιουργεί μια μοντέρνα και άνετη ατμόσφαιρα, εμπνευσμένη από τη σύνδεση του ξενοδοχείου με τη θάλασσα και τη φύση.

Οι αρχές της βιωσιμότητας διαμόρφωσαν επίσης το σχεδιασμό, με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και νερού, κάτι που οδήγησε στην πιστοποίηση Green Key από τη Wyndham. Το ξενοδοχείο εγκατέστησε φωτισμό LED σε όλους τους χώρους, βελτίωσε τη θερμική άνεση στις αίθουσες συναντήσεων, ανανέωσε βασικό εξοπλισμό, όπως τα συστήματα κλιματισμού και ζεστού νερού, και επέλεξε υλικά εμπνευσμένα από τη γύρω φύση, δίνοντας έμφαση στη ναυτική θεματική.

Σημαντικά σημεία της ανακαίνισης

Ο χώρος του λόμπι και της υποδοχής ανανεώθηκε πλήρως, με ξεχωριστό και ελκυστικό σχεδιασμό. Κατά την άφιξη, οι επισκέπτες αντικρίζουν μια εντυπωσιακή σκούρα οροφή που έρχεται σε αντίθεση με τα φωτεινά πατώματα και τοίχους, δημιουργώντας μια ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Ο φωτισμός βρίσκεται στο επίκεντρο του νέου design, με εντυπωσιακά σποτ στην οροφή, έναν αισθητικά ζεστό, φωτισμένο χώρο υποδοχής και χαμηλό, απαλό φωτισμό στο λόμπι, που συνθέτουν ένα ήρεμο και κοινωνικό περιβάλλον.

Η γαστρονομική εμπειρία στα εστιατόρια Paparica και Horizonte αναβαθμίστηκε, κάνοντας κάθε γεύμα να μοιάζει με ξεχωριστή περίσταση. Το ανανεωμένο χρωματικό σχήμα με πινελιές navy και η νέα επίπλωση προσδίδουν αίσθηση κομψότητας και ηρεμίας, εναρμονισμένη με την παραθαλάσσια τοποθεσία του ξενοδοχείου. Το εστιατόριο Horizonte συνεχίζει να προσφέρει εκλεπτυσμένη γευστική εμπειρία, με έμφαση στα τοπικά υλικά και την αυθεντική πορτογαλική κουζίνα, επιμελημένη από τον σεφ Luís Romão και την ταλαντούχα ομάδα του.

Με 354 ανακαινισμένα δωμάτια, το TRYP by Wyndham Lisboa Caparica Mar προσφέρει έναν ιδανικό συνδυασμό άνεσης και στιλ, δημιουργώντας φιλόξενους χώρους που προσφέρουν αναζωογονητική εμπειρία δίπλα στη θάλασσα. Η ανακαίνιση επικεντρώθηκε στην ενίσχυση της φωτεινότητας, της ευρυχωρίας και της λειτουργικότητας, με βελτιωμένα υλικά και προσεγμένες λεπτομέρειες που ανέβασαν το επίπεδο ποιότητας. Είτε ταξιδεύουν με παρέα είτε μόνοι, οι επισκέπτες βρίσκουν δωμάτια που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους, συμπεριλαμβανομένων επιλογών με καναπέ - κρεβάτια και κουκέτες.

Το Sky Bar στον 8ο όροφο και η εξωτερική πισίνα διαθέτουν πλέον εκτενείς πέργκολες, προσφέροντας σκίαση και έναν χαλαρωτικό χώρο για τους επισκέπτες, κάτι που αποτελεί ιδανική προσθήκη ενόψει του ζεστού πορτογαλικού καλοκαιριού. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στην επαναλειτουργία του Sky Bar, πλέον σε συνεργασία με την Aperol, προσθέτοντας έναν φρέσκο αέρα στο ήδη εντυπωσιακό rooftop με πανοραμική θέα στον ωκεανό.

Οι κοινόχρηστοι χώροι σε όλο το ξενοδοχείο μετατράπηκαν σε ευέλικτες δημόσιες ζώνες που προσαρμόζονται ομαλά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, εξασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση κάθε χώρου. Είτε πρόκειται για χαλάρωση, εργασία ή συνάντηση με φίλους, οι επισκέπτες θα βρουν τον κατάλληλο χώρο για τις ανάγκες τους.

Η κα Jackie Brown, Ανώτερη Περιφερειακή Διευθύντρια Βόρειας και Δυτικής Ευρώπης, Wyndham Hotels & Resorts, δήλωσε: «Το ανακαινισμένο TRYP by Wyndham Lisboa Caparica Mar αποτελεί ένα εξαιρετικό δείγμα της ζωντανής, lifestyle ταυτότητας της επωνυμίας TRYP. Το ξενοδοχείο αποτυπώνει την ενέργεια και το στιλ που αναζητούν οι σύγχρονοι ταξιδιώτες, συνδυάζοντας τοπικό χαρακτήρα με αυθεντικές εμπειρίες. Ο αξιόπιστος συνεργάτης μας, Hoti Hoteis, μοιράζεται το πάθος μας για εξαιρετική φιλοξενία και έφερε αυτό το όραμα στη ζωή με τρόπο πραγματικά εντυπωσιακό».

Από την πλευρά του, ο κ. Miguel Caldeira Proença, CEO της Hoti Hoteis, ανέφερε τα εξής: «Η πρόσφατη ανακαίνιση σηματοδοτεί ένα συναρπαστικό νέο κεφάλαιο για το TRYP by Wyndham Lisboa Caparica Mar, βασισμένη στη δυναμική επιχειρησιακή του πορεία και την επιθυμία για βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών. Έπειτα από την αρχική επένδυση το 2015 και αργότερα το 2024, η Hoti Hoteis επένδυσε συνολικά 9,5 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση της εμπειρίας των επισκεπτών, την ενίσχυση της λειτουργίας εκτός σεζόν και την καθιέρωση του ξενοδοχείου ως lifestyle μονάδας. Είμαστε περήφανοι που προσφέρουμε ένα περιβάλλον πιο φιλόξενο και ζωντανό, που υποστηρίζει παράλληλα υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών σε κάθε πτυχή».

Η Hoti Hoteis διαχειρίζεται 5 ξενοδοχεία στην Πορτογαλία με την επωνυμία TRYP by Wyndham σε: Κόστα ντα Καπαρίκα, Λεϊρία, Πόρτο, Ματοζίνιος και Μοντίζο, όπου υπάρχουν σχέδια για επέκταση και ανακαίνιση. Πιστή στη δέσμευσή της για ανάπτυξη στην Πορτογαλία και την Ιβηρική, η Wyndham Hotels & Resorts συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία της και τις τοπικές συνεργασίες, προσφέροντας απαράμιλλες εμπειρίες φιλοξενίας και καθιστώντας τα ταξίδια πιο προσβάσιμα για όλους.

Σχετικά με τη Wyndham Hotels & Resorts:

Η Wyndham Hotels & Resorts είναι η μεγαλύτερη εταιρεία franchising ξενοδοχείων στον κόσμο, με περίπου 9.300 ξενοδοχεία δυναμικότητας 907.000 δωματίων σε περισσότερες από 95 χώρες, σε 6 ηπείρους. Η εταιρεία διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο 25 εμπορικών σημάτων ξενοδοχείων, συμπεριλαμβανομένων των Dolce®, Super 8®, Days Inn®, Ramada®, Microtel®, La Quinta®, Baymont®, Wingate®, AmericInn®, Hawthorn Suites®, Trademark Collection® and Wyndham®. Το βραβευμένο πρόγραμμα επιβράβευσης Wyndham Rewards® προσφέρει σε πάνω από 115 εκατ. εγγεγραμμένα μέλη την ευκαιρία να εξαργυρώσουν πόντους σε χιλιάδες ξενοδοχεία, θέρετρα, κλαμπ διακοπών και εξοχικές κατοικίες παγκοσμίως.

Σχετικά με την Hoti Hoteis

Η Hoti Hoteis είναι μια πορτογαλική αλυσίδα διαχείρισης ξενοδοχείων, αφιερωμένη στην παροχή ξενοδοχειακών υπηρεσιών μέσω ιδιοκτησίας, διαχείρισης, εκμετάλλευσης ή franchise. Ξεκινώντας το 1978, η Hoti Hoteis στοχεύει στη στήριξη ξενοδόχων, ανταποκρινόμενη σε διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα και παρέχοντας εξειδίκευση σε ποικίλους τομείς. Με 20 ξενοδοχεία στην Πορτογαλία και μία μονάδα στη Μοζαμβίκη, διαθέτει συνολικά 3.000 δωμάτια, αποτελώντας τον πέμπτο μεγαλύτερο ξενοδοχειακό όμιλο της χώρας.