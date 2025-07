Η Accor ενισχύει την παρουσία της στην Ισπανία με περισσότερα από 100 ξενοδοχεία

Η Accor, μία από τις κορυφαίες δυνάμεις στη διεθνή ξενοδοχειακή βιομηχανία, συνεχίζει την εντυπωσιακή της ανάπτυξη στην Ισπανία, ξεπερνώντας τα 100 ξενοδοχεία και επιβεβαιώνοντας τον στρατηγικό της στόχο για διεύρυνση σε όλο το εύρος της αγοράς φιλοξενίας. Το σημαντικό αυτό ορόσημο συνοδεύεται από μια σειρά νέων αφίξεων που ενισχύουν το χαρτοφυλάκιο της σε πολυτελείς, lifestyle, αλλά και οικονομικές κατηγορίες.

Το άνοιγμα του ibis Styles Madrid Airport Valdebebas, του μεγαλύτερου ibis στην Ιβηρική, σηματοδοτεί τη συμπλήρωση των 100 ξενοδοχείων. Βρίσκεται απέναντι από το διεθνές αεροδρόμιο της Μαδρίτης και διαθέτει 260 δωμάτια, rooftop πισίνα και lounge με θέα στην πόλη. Με έμπνευση από το «Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων», προσφέρει μια παιχνιδιάρικη αλλά λειτουργική εμπειρία διαμονής.

Η Karelle Lamouche, COO της Accor για την Ευρώπη και τη Βόρεια Αφρική, υπογράμμισε πως «το ορόσημο αυτό αποδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευση της Accor για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη στην Ισπανία – μια αγορά με τεράστιες δυνατότητες, όπου οι ευκαιρίες δεν εξαντλούνται στους δημοφιλείς προορισμούς, αλλά αγγίζουν και τις αναδυόμενες περιοχές».

Ανάμεσα στα πιο εντυπωσιακά νέα ανοίγματα ξεχωρίζει το Fairmont La Hacienda Costa del Sol στο Cádiz. Το πολυτελές resort των 153 δωματίων και 47 βιλών συνδυάζει την ανδαλουσιανή παράδοση με μοντέρνα αισθητική και ανεμπόδιστη θέα στη Μεσόγειο.

Στη Βαρκελώνη, το SLS Barcelona, που φέρνει για πρώτη φορά το brand στην Ευρώπη, ξεχωρίζει με 471 δωμάτια, έξι γαστρονομικά σημεία, τρεις πισίνες και αίθουσα χορού, δίνοντας έμφαση στην εμπειρία πολυτέλειας δίπλα στο κύμα.

Το νέο Novotel Valencia Lavant, κοντά στο Palacio de Congresos, ενισχύει τη δυναμική της Accor στη Βαλένθια. Με 370 δωμάτια, εντυπωσιακή rooftop πισίνα και το εστιατόριο Papúa Valencia, συνδυάζει σύγχρονο design με παροχές για επαγγελματίες και ταξιδιώτες αναψυχής.

Στη βόρεια Ισπανία, το ibis Styles Santander αντλεί έμπνευση από το φυσικό τοπίο και την πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής, ενώ στη Μαδρίτη, το ibis budget Albasanz προσφέρει προσιτές λύσεις διαμονής, και το ibis Madrid Norte Las Tablas, που ανοίγει τον Ιούλιο, έρχεται να καλύψει τις ανάγκες επαγγελματιών στο βόρειο τμήμα της πόλης.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει το greet Alicante, το πρώτο στην Ισπανία υπό το brand greet, που αναμένεται στα τέλη του 2025 και θα αναδείξει την έννοια της «κυκλικής φιλοξενίας» με ανακυκλωμένα υλικά και βιώσιμες πρακτικές.

Συνολικά, το χαρτοφυλάκιο της Accor στην Ισπανία περιλαμβάνει και άλλα ισχυρά brands, όπως τα Mercure, Pullman, Sofitel, καθώς και μοντέρνα lifestyle ονόματα από την Ennismore, όπως τα SO/, The Hoxton, Hyde και Mondrian. Μέσω της πλατφόρμας ALL Accor, οι επισκέπτες έχουν πρόσβαση σε ένα σύστημα κρατήσεων και ανταμοιβών που αναβαθμίζει την εμπειρία διαμονής και ενισχύει τη σχέση τους με το brand.