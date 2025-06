Νέο ξενοδοχείο Dolce by Wyndham στη Σικελία

Η Wyndham Hotels & Resorts άνοιξε τις πόρτες του Dolce by Wyndham Siracusa Monasteri Golf & Spa στη Σικελία.

Το ξενοδοχείο βρίσκεται ανάμεσα σε ευωδιαστά περιβόλια εσπεριδοειδών λίγο έξω από τις Συρακούσες, μια πόλη που αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, με πλούσια μυθολογία και μπαρόκ ομορφιά. Το συγκρότημα των 102 δωματίων, που άλλοτε ήταν ρωμαϊκή έπαυλη, στη συνέχεια μοναστήρι του 9ου αιώνα και αργότερα σικελική Masseria, δηλαδή παραδοσιακό αγρόκτημα ιστορικής αρχιτεκτονικής, είναι ένα ήσυχο καταφύγιο όπου οι αρχαίες πέτρες συναντούν τους ελαιώνες και αιώνες ιστορίας έχουν αναστηλωθεί με αγάπη σε έναν μοναδικό, 4 αστέρων ιταλικό προορισμό.

Μια ιταλική ιστορία αναβιώνει για τον σημερινό ταξιδιώτη

Προσφέροντας 83 δωμάτια, 14 junior σουίτες και 5 king σουίτες, καθεμία σχεδιασμένη για να αντανακλά την πλούσια ιστορία του κτιρίου, το Dolce by Wyndham Siracusa Monasteri Golf & Spa διαθέτει μια μεγάλη ποικιλία παροχών, μεταξύ των οποίων ένα γήπεδο γκολφ 18 οπών, τύπου par-71, που εκτείνεται σε 900 στρέμματα, μέσα σε μια καταπράσινη έκταση από πορτοκαλιές και λεμονιές. Υπάρχει επίσης κέντρο γυμναστικής και το ευρύχωρο Monasteri Spa, όπου οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν πολλές επιλεγμένες θεραπείες ομορφιάς και ευεξίας, δύο πισίνες, εσωτερική και εξωτερική, ατμόλουτρο, σάουνα και υδρομασάζ.

Στο LE CERAMICHE, το κεντρικό εστιατόριο του ξενοδοχείου, ο Σικελός σεφ Mirko Previtera, ο οποίος έχει εκπαιδευτεί σε μερικές από τις κορυφαίες κουζίνες με αστέρι Michelin στον κόσμο (ανάμεσά τους το παγκοσμίως αναγνωρισμένο The Fat Duck στο Bray του Ηνωμένου Βασιλείου και το περίφημο Les Prés d’Eugénie στη Γαλλία), φέρνει στο τραπέζι τις βαθιές τοπικές του ρίζες και τη μαγειρική του τέχνη. Οι επισκέπτες μπορούν να αναμένουν εποχικά υλικά, έντονες μεσογειακές γεύσεις και πιάτα που συνδυάζουν νοσταλγία και νεωτερικότητα. Το φαγητό σερβίρεται σε εσωτερικό χώρο ή σε εξωτερικό, κάτω από τα αστέρια.

Ο κ. Δημήτρης Μανίκης, Πρόεδρος Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Ευρασίας και Αφρικής της Wyndham Hotels & Resorts, δήλωσε τα εξής: «Το Dolce by Wyndham είναι κάτι περισσότερο από ένα ξενοδοχειακό brand. Το DNA του είναι ριζωμένο στην ομορφιά, τον πολιτισμό και τη σύνδεση, και δεν υπάρχει καλύτερο μέρος για να ανθίσει από την Ιταλία, την πατρίδα του ονόματός του και του πνεύματός του. Η διαχρονική γοητεία της Σικελίας την καθιστά ιδανικό σκηνικό για ταξιδιώτες που αναζητούν αυθεντικότητα και αίσθηση του τόπου. Καθώς αυξάνεται η παγκόσμια ζήτηση για ταξίδια ουσίας και εμπειρίας, το Dolce συνεχίζει να ανταποκρίνεται, προσφέροντας στους ιδιοκτήτες ένα ελκυστικό lifestyle brand με ισχυρό εμπορικό δυναμικό. Είναι μέρος του Wyndham Advantage: μέγεθος, υποστήριξη και ένα brand που ξεχωρίζει στον εξελισσόμενο κόσμο των ουσιαστικών ταξιδιών».

Από την πλευρά του, ο κ. Alberto Reggidori, Διευθύνων Σύμβουλος της All In Italia Hotels & Resorts, ανέφερε τα εξής: «Στην Ιταλία λέμε “Dove c’è il cuore, lì è casa”- “Όπου βρίσκεται η καρδιά, εκεί είναι το σπίτι”. Με το Dolce by Wyndham Siracusa, δημιουργήσαμε κάτι περισσότερο από ένα θέρετρο - δημιουργήσαμε έναν τόπο όπου το πνεύμα της Σικελίας ζει σε κάθε λεπτομέρεια. Είναι θέμα αίσθησης, γεύσης και ελευθερίας, και είμαστε υπερήφανοι που καλωσορίζουμε τους επισκέπτες σε μια αληθινά αξέχαστη εμπειρία ιταλικής ζωής. Η Wyndham μοιράζεται το πάθος μας για τη φιλοξενία και φέρνει μαζί της το παγκοσμίως αναγνωρίσιμο brand Dolce, γεγονός που την καθιστά τον ιδανικό εταίρο για την περαιτέρω ανάπτυξη της παρουσίας μας στην Ιταλία».

Η πύλη προς τη μαγεία της Σικελίας

Το δεύτερο Dolce που ανοίγει στην Ιταλία, φέρνει τον χαρακτηριστικό συνδυασμό εκλεπτυσμένου lifestyle, πολιτισμικής εμβάθυνσης και αισθησιακής απόλαυσης σε μία από τις πιο μαγευτικές περιοχές της χώρας. Το Dolce by Wyndham Siracusa δεν είναι μόνο ένας ιδανικός προορισμός για ταξιδιώτες αναψυχής, αλλά εξυπηρετεί και επαγγελματικές ανάγκες και εκδηλώσεις, διαθέτοντας δύο μεγάλες αίθουσες συνεδριάσεων με δυνατότητα φιλοξενίας έως 200 ατόμων. Το κατάλυμα διαθέτει επίσης μία κομψή αίθουσα δεξιώσεων με πανοραμική θέα στους απέραντους κήπους και το γήπεδο γκολφ.

Η τοποθεσία του Dolce by Wyndham Siracusa Monasteri Golf & Spa είναι ιδανική για την εξερεύνηση της Σικελίας, με εύκολη πρόσβαση σε παραλίες με λευκή άμμο, σε τοπικές γαστρονομικές αγορές και ιστορικά αξιοθέατα όπως το Αρχαιολογικό Πάρκο της Νεάπολης και ο Καθεδρικός Ναός των Συρακουσών του 7ου αιώνα, που αποτελεί επίσης Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Η ανάπτυξη του brand Dolce

Το brand Dolce by Wyndham έχει αποκτήσει σημαντική δυναμική τα τελευταία χρόνια στην περιοχή της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής Ευρασίας και Αφρικής, με παρουσία σε Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Δανία, Βέλγιο, Πορτογαλία, Ελλάδα και Τουρκία. Με 12 ξενοδοχεία στην περιοχή και ακόμη περισσότερα να ακολουθούν, το brand ανοίγει συναρπαστικές προοπτικές σε επενδυτές που θέλουν να γίνουν μέρος μιας προσεκτικά επιλεγμένης συλλογής σε μοναδικούς και εμπνευσμένους προορισμούς, βασισμένη σε οικογενειακές αξίες, χαρακτηριστική κουζίνα και κορυφαίες υπηρεσίες συνεδρίων και εκδηλώσεων.

Το Dolce by Wyndham Siracusa Monasteri Golf & Spa φέρνει το ταχέως αναπτυσσόμενο χαρτοφυλάκιο της Wyndham στις 7 ιδιοκτησίες και τα 5 brands στην Ιταλία: Dolce, Wyndham Garden, Ramada, Trademark Collection και Registry Collection. Το ξενοδοχείο εντάσσεται σε μία ευρύτερη, μη αποκλειστική συμφωνία ανάπτυξης μεταξύ της Wyndham και της All In Italia Hotels & Resorts, για τη δημιουργία 20 ξενοδοχείων σε προορισμούς-κλειδιά σε όλη την Ιταλία τα επόμενα 10 χρόνια.

Σχετικά με τα Dolce Hotels and Resorts by Wyndham

Τα εμπνευσμένα περιβάλλοντα, γεννούν μεγάλες ιδέες. Αυτή είναι η φιλοσοφία πίσω από τα Dolce Hotels and Resorts by Wyndham®. Με μια επιμελημένη συλλογή μοναδικών προορισμών, τα Dolce επανακαθόρισαν τη σύγχρονη συνεδριακή εμπειρία χρησιμοποιώντας δημιουργικούς χώρους, τεχνολογία αιχμής, προγράμματα σωστής διατροφής και εμπνευσμένες δραστηριότητες. Από το Κολοράντο Σπρινγκς έως το Ανόι, οι εντυπωσιακές τοποθεσίες των Dolce αποτελούν το σκηνικό για αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες.

Σχετικά με τη Wyndham Hotels & Resorts:

Η Wyndham Hotels & Resorts είναι η μεγαλύτερη εταιρεία franchising ξενοδοχείων στον κόσμο, με περίπου 9.300 ξενοδοχεία δυναμικότητας 907.000 δωματίων σε περισσότερες από 95 χώρες, σε 6 ηπείρους. Η εταιρεία διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο 25 εμπορικών σημάτων ξενοδοχείων, συμπεριλαμβανομένων των Dolce®, Super 8®, Days Inn®, Ramada®, Microtel®, La Quinta®, Baymont®, Wingate®, AmericInn®, Hawthorn Suites®, Trademark Collection® and Wyndham®. Το βραβευμένο πρόγραμμα επιβράβευσης Wyndham Rewards® προσφέρει σε πάνω από 115 εκατ. εγγεγραμμένα μέλη την ευκαιρία να εξαργυρώσουν πόντους σε χιλιάδες ξενοδοχεία, θέρετρα, κλαμπ διακοπών και εξοχικές κατοικίες παγκοσμίως.



Σχετικά με την All In Italia Hotels & Resorts:

Η All In Italia Hotels & Resorts είναι μια δυναμική και ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία διαχείρισης ξενοδοχείων, που προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες και λύσεις διαχείρισης για την ανάπτυξη και λειτουργία ξενοδοχείων σε κορυφαίες τοποθεσίες της Ιταλίας και της Ευρώπης, τόσο σε προορισμούς αναψυχής, όσο και σε αστικές περιοχές. Με εξειδίκευση και εξατομικευμένη υποστήριξη στη διαχείριση ανεξάρτητων και συνεργαζόμενων με brands ξενοδοχείων, συνεργάζεται με Ιταλούς και ξένους developers, ιδιοκτήτες ακινήτων και κορυφαίες ξενοδοχειακές αλυσίδες για την επέκτασή τους στις διεθνείς αγορές. Η εταιρεία αυτή τη στιγμή λειτουργεί σε τέσσερις προορισμούς υπό το brand Wyndham σε Φλωρεντία, Τρεβίζο, Κονελιάννο και Συρακούσες.