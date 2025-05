Η εκπαίδευση συναντά την πολυτελή φιλοξενία: Συνεργασία της Σχολής ΑΚΜΗ με τον Όμιλο SANI/IKOS

H Ανώτερη Σχολή ΑΚΜΗ και o Ξενοδοχειακός Όμιλος SANI/IKOS, ο μεγαλύτερος πάροχος πολυτελούς φιλοξενίας στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο, ενώνουν τις δυνάμεις τους για να προσφέρουν μια μοναδική ευκαιρία επαγγελματικής αποκατάστασης και ολοκληρωμένης εκπαίδευσης στους αυριανούς ηγέτες του τουρισμού. Το πρόγραμμα Hospitality Forward, μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία παράλληλης φοίτησης, εξασφάλισε στους συμμετέχοντες μια θέση εργασίας στα πολυτελή resorts του ομίλου, δίνοντας το «εισιτήριο» στους νέους για το δυναμικό ξεκίνημα της καριέρας τους.

Οι φοιτητές, μετά την ολοκλήρωση των ακαδημαϊκών μαθημάτων, συμμετείχαν με επιτυχία στο εντατικό Simulation Week. Κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας, εκπαιδεύτηκαν από το έμπειρο προσωπικό των ξενοδοχείων σε ένα πλήθος σεναρίων παροχής υπηρεσιών, προετοιμασίας των χώρων, αλλά και διαμόρφωσης μενού, επεξεργασίας πρώτων υλών, εκτέλεσης συνταγών και food styling. λέον αποτελούν μέλη του ανθρώπινου δυναμικού του ομίλου, που έχει αποσπάσει Golden Award στην κατηγορία “Best Hotel to Work in” στη διοργάνωση “Greek Hotel of the Year”.

Το πρόγραμμα Hospitality Forward αποτελεί ένα φωτεινό παράδειγμα της επιτυχημένης συνεργασίας μεταξύ εκπαίδευσης και βιομηχανίας, δημιουργώντας νέες προοπτικές για τους επαγγελματίες του τουρισμού και ενισχύοντας την ποιότητα των υπηρεσιών φιλοξενίας στην Ελλάδα. Η επιδίωξη της Ανώτερης Σχολής ΑΚΜΗ για τη δημιουργία «γέφυρας» ανάμεσα στην εκπαίδευση και την αγορά «επισφραγίζεται» από το Χρυσό Βραβείο στη «Διασύνδεση με την Αγορά» που έλαβε στον θεσμό “Education Leaders Awards”, αλλά και από την 1η θέση που κατέκτησε στα “Greek Hospitality Awards 2024” στην κατηγορία “Best Hotel Education Provider”.