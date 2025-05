Η Bluegr Hotels στα Καλύτερα Εργασιακά Περιβάλλοντα της Ελλάδας για το 2025

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, οι 500 και πλέον εργαζόμενοι της Bluegr Hotels & Resorts, ανέδειξαν τον Όμιλο στην 4η θέση της δεκάδας των Best Workplaces™ Hellas 2025 στην κατηγορία των μεγάλων επιχειρήσεων. Η σταθερή αυτή αναγνώριση ενισχύεται επιπλέον από την κατάκτηση, για τρίτη συνεχή χρονιά, της 2ης θέσης στη δεκάδα των Best Workplaces™ for Women Hellas. Η Bluegr Hotels & Resorts αποτελεί τον μοναδικό Ξενοδοχειακό Όμιλο με διάκριση και στις δύο αυτές κατηγορίες.

Η θετική ανταπόκριση των εργαζομένων αποτυπώνεται και στα αποτελέσματα των ερευνών του Great Place To Work®, με το 86% να δηλώνουν πως επιθυμούν να συνεχίσουν να εργάζονται στον Όμιλο για πολλά χρόνια ακόμη, και το 87% να αισθάνονται πως μπορούν να είναι ο εαυτός τους στον εργασιακό χώρο. Επιπλέον, το 93% δηλώνουν ότι νιώθουν πως κάνουν τη διαφορά ως μέλη της ομάδας.

Σχολιάζοντας αυτή τη διάκριση η διοίκηση της εταιρείας αναφέρει:

"Η Bluegr Hotels & Resorts επενδύει διαρκώς στην αναγνώριση και ενδυνάμωση των ανθρώπων της μέσα από πρωτοβουλίες και καινοτόμα προγράμματα που ενισχύουν ένα θετικό κλίμα εμπιστοσύνης, ομαδικότητας και δημιουργίας. Σε αυτά περιλαμβάνονται ευκαιρίες εξέλιξης και εκπαιδεύσεων που αντιστοιχούν σε 983 ώρες και 494 συμμετέχοντες και δράσεις όπως τα Culture Ambassador, Rising Star, και b-IG Idea Generator. Παράλληλα βρίσκεται σε συνεχή και ειλικρινή διάλογο με τους ανθρώπους της, μέσω συστηματικών pulse surveys και άλλων εργαλείων, με στόχο τη βελτίωση της εργασιακής εμπειρίας και τη διασφάλιση ενός χαρούμενου και δίκαιου εργασιακού περιβάλλοντος.

Η δίκαιη μεταχείριση αποτελεί θεμέλιο της εταιρικής κουλτούρας του Ομίλου και βασίζεται στον σεβασμό, την εκτίμηση και την ισότητα ευκαιριών, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, καταγωγής ή άλλων χαρακτηριστικών. Ενδεικτικά, το 53% των εργαζομένων είναι γυναίκες, εκ των οποίων το 47% κατέχουν θέσεις ευθύνης, επιβεβαιώνοντας την ουσιαστική δέσμευση του ομίλου στη γυναικεία ενδυνάμωση και την ισότητα στον χώρο εργασίας".