Ennismore | Νέα πρόταση branded κατοικιών

Η Ennismore, η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία lifestyle και leisure φιλοξενίας παγκοσμίως, ανακοινώνει τη δημιουργία μιας νέας πρότασης branded κατοικιών για το πολιτιστικά καθοριστικό brand Our Habitas, ενισχύοντας δυναμικά την παγκόσμια παρουσία της στον συγκεκριμένο τομέα.

Με περισσότερα από 45 projects κατοικιών σε εξέλιξη ή ανάπτυξη σε 20 χώρες – μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ, η Ισπανία, το Μεξικό, η Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ – η Ennismore αναδεικνύει τη στρατηγική της δέσμευση για τον επαναπροσδιορισμό του lifestyle στην κατοικία, ενσωματώνοντας κορυφαία brands όπως τα Mondrian, Hyde, Rixos και τώρα το Our Habitas.

Το νέο concept της Our Habitas αφορά κατοικίες σχεδιασμένες για ανθρώπους που αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες, ευεξία και ουσιαστικές σχέσεις. Η αρχιτεκτονική τους θα χαρακτηρίζεται από φυσικά υλικά και χειροποίητες λεπτομέρειες, δημιουργώντας έναν χώρο όπου η σύγχρονη πολυτέλεια συναντά την ψυχική αρμονία. Η ροή ανάμεσα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους θα είναι αβίαστη, ενώ κάθε οικιστική μονάδα θα ενσωματώνει τα ιδιαίτερα πολιτισμικά στοιχεία της τοποθεσίας στην οποία αναπτύσσεται.

Η φιλοσοφία της Our Habitas είναι να προσφέρει όχι απλώς μια κατοικία, αλλά έναν ζωντανό τρόπο ζωής, που προάγει την αίσθηση του ανήκειν και ενδυναμώνει τις ανθρώπινες συνδέσεις μέσα από κοινότητες με κοινές αξίες και ενδιαφέροντα. Όπως δήλωσε ο Louis Abi Abboud, Regional Head of Lifestyle Collective MEAIT της Ennismore, «οι branded κατοικίες της Our Habitas είναι φυσική προέκταση του οράματός μας για χώρους όπου οι άνθρωποι συνδέονται με ουσιαστικό τρόπο».

Η συνολική ανάπτυξη των branded residences από την Ennismore επιβεβαιώνει την αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για υψηλής αισθητικής χώρους κατοικίας, ενισχυμένους με lifestyle εμπειρίες και κορυφαίες υπηρεσίες φιλοξενίας. Ενδεικτικά έργα περιλαμβάνουν τα SLS Residences στην Πάλμ Τζουμέιρα, τα Rixos Residences σε Κωνσταντινούπολη και Ντουμπάι, και τα Hyde Residences στο Dubai Hills.

Σύμφωνα με την Savills, η αγορά branded residences έχει αναπτυχθεί κατά 160% την τελευταία δεκαετία και προβλέπεται να διπλασιαστεί έως το 2030, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη στροφή των σύγχρονων αγοραστών προς εμπειρικά, σχεδιαστικά και βιωματικά concepts κατοικιών.

Η Ennismore, που αποτελεί κοινή εταιρική προσπάθεια της Accor και του ιδρυτή της Sharan Pasricha, περιλαμβάνει σήμερα 14 brands, 100+ ξενοδοχεία σε λειτουργία και περισσότερα από 140 σε εξέλιξη. Με καινοτομία στο επίκεντρο, η εταιρεία συνεχίζει να αναδιαμορφώνει την παγκόσμια φιλοξενία και πλέον και την έννοια της κατοικίας.

Υπάρχουν σχέδια για την Ελλάδα;

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις ή επιβεβαιωμένα σχέδια για την ανάπτυξη κατοικιών με την επωνυμία Our Habitas στην Ελλάδα. Η Ennismore, η οποία έχει αναλάβει τη διαχείριση και την ανάπτυξη του brand Our Habitas, έχει επικεντρωθεί σε έργα σε περιοχές όπως η Σαουδική Αραβία, το Μεξικό, η Χιλή, η Ναμίμπια και η Ασία. Ωστόσο, η Ελλάδα, με τον πλούσιο πολιτισμό, τη φυσική ομορφιά και τη φιλοξενία της, αποτελεί ιδανικό προορισμό για την επέκταση τέτοιων βιωματικών και βιώσιμων projects στο μέλλον.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αρχιτεκτονική φιλοσοφία της Our Habitas περιλαμβάνει την έννοια της "Αγοράς" – ενός κεντρικού χώρου συνάντησης εμπνευσμένου από την αρχαία ελληνική πόλη – σε κάθε τους resort. Αυτό υποδηλώνει μια βαθύτερη σύνδεση με την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά και ενισχύει την πιθανότητα μελλοντικής παρουσίας του brand στην Ελλάδα.

Επιπλέον, η Ennismore έχει ήδη παρουσία στην Ελλάδα μέσω του brand 21c Museum Hotel, το οποίο λειτουργεί στην Αθήνα. Αυτό υποδηλώνει το ενδιαφέρον της εταιρείας για την ελληνική αγορά και ενισχύει την πιθανότητα μελλοντικής επέκτασης των δραστηριοτήτων της στη χώρα.