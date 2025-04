Ρόδος: Αυτά είναι τα πεντάστερα ξενοδοχεία με τα μεγαλύτερα έσοδα – Ποια «γεμίζουν» πρώτα

Τέσσερα ξενοδοχεία συγκεντρώνουν το 18% του συνόλου των εσόδων της Ροδιακής αγοράς πεντάστερων ξενοδοχείων, η οποία αποτιμάται σε 527 εκατ. ευρώ βάσει τιμών, διαθεσιμότητας, πληρότητας και αριθμού δωματίων, συνιστώντας έναν από τους πιο σημαντικούς κόμβους τουρισμού πολυτελείας στα Ελληνικά νησιά.

Αυτό είναι ένα από τα συμπεράσματα του Hotel Insider Report της PanAdvert, σύμφωνα με το οποίο τα πεντάστερα ξενοδοχεία με τα μεγαλύτερα εισοδήματα στη Ρόδο είναι τα Amada Colossos Resort (με μερίδιο εσόδων 5%- φωτό)), Princess Andriana Resort & Spa (5%), Lindos Imperial Resort & Spa (4%) και Mayia Exclusive Resort & Spa (4%).

Ακολουθούν 11 ξενοδοχεία που εντάσσονται στη κλίμακα εσόδων με μερίδιο 3% για καθένα, και είναι τα: Akti Imperial Deluxe Resort & Spa Dolce By Wyndham, Atlantica Aegean Blue, Atlantica Plimmiri, Lindos Royal Resort, Atlantica Imperial Resort, Mitsis Selection Alila, Mitsis Faliraki, The Ixian Grand & All Suites, Atlantica Holiday Village Rhodes, Atlanica Dreams Resort και Mitsis Rodos Village.

Mερίδιο στα έσοδα ίσο με 2% συγκεντρώνουν 16 άλλα πεντάστερα ξενοδοχεία στο νησί, ενώ σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, πάνω από 30 ξενοδοχεία συμβάλλουν με 1% ή λιγότερο στο σύνολο του εισοδήματος στην αγορά των πολυτελών ξενοδοχείων.

Παράλληλα, τα στοιχεία στα οποία βασίστηκε το Hotel Insider Report, και προέρχονται από τον Απρίλιο του 2025, δείχνουν ότι ο σταθμισμένος μέσος όρος τιμής για 7 ημέρες διαμονής στα πεντάστερα ξενοδοχεία της Ρόδου κορυφώνεται στις αρχές Ιουλίου και ξανά στις αρχές Αυγούστου -όπου ξεπερνά τα 400 ευρώ. Την περίοδο αυτή οι πληρότητες είναι στο μέγιστο και η διαθεσιμότητα στο ελάχιστο, ιδιαίτερα σε μεγάλα και καθιερωμένα resort του νησιού.

Ο Σεπτέμβριος διατηρεί ισχυρές επιδόσεις, ιδιαίτερα στο πρώτο μισό του μήνα, με τις τιμές να παραμένουν ψηλά και τη διαθεσιμότητα να συνεχίζει να είναι χαμηλή. Ωστόσο, από τα τέλη Σεπτέμβρη και έπειτα, τιμές και όγκος κρατήσεων οδηγούνται σε καθοδική πορεία. Μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, η διαθεσιμότητα δωματίων στα ξενοδοχεία μειώνεται δραστικά καθώς πολλά από αυτά αρχίζουν να κλείνουν.

Η σεζόν ξεκινά σταδιακά από τα μέσα Απριλίου, με χαμηλές τιμές και μεγάλη διαθεσιμότητα, και από τις αρχές Μαϊου τιμές και ζήτηση ανεβαίνουν.

Τα 15 ξενοδοχεία της Ρόδου που βγαίνουν πρώτα "sold out"

Ποια όμως ξενοδοχεία καταφέρνουν να γεμίζουν πρώτα τα δωμάτιά τους; Τα στοιχεία της PanAdvert δείχνουν ότι τα 15 πιο ισχυρά πεντάστερα της Ρόδου, όπως προσδιορίζονται βάσει της ικανότητάς τους να γεμίζουν δωμάτια, είναι τα Melenos Art Boutique Hotel (100%- φωτό), Casa Cook Rhodes (Adults Only) (77%), Kokkini Porta Rossa (70%), 10GR Boutique Hotel & Wine Bar (65%), Lindos Blu Luxury Hotel - Adults Only (52%), Bellevue On The Beach Suites (52%), Mitsis Selection Alila (51%), Nama Retreat (42%), Atrium Prestige Thalasso Spa Resort & Villas (41%), Port Royal Villas And Spa - Adults Only (39%), Boutique 5 Hotel & Spa - Adults Only (38%), Gennadi Grand Resort (38%), Olympic Palace Hotel (37%), Atrium Platinum Resort & Spa (37%) και Atlantica Imperial Resort - Adults Only (37%).

Τα ξενοδοχεία αυτά παρουσιάζονται στην κορυφή της κατάταξης με βάση την «Ισχύ Πώλησης Δωματίων», δηλαδή το βαθμό στον οποίο ένα ξενοδοχείο μετατρέπει την προβολή του σε πραγματική ζήτηση βάσει δημοφιλίας, ισχύος brand, φήμης, κριτικών, value for money, και αριθμού δωματίων που διαθέτει στην αγορά. Οι μονάδες αυτές είναι συχνά και οι πρώτες που «ξεπουλούν» κατά τους μήνες τουριστικής αιχμής.

Οι αναζητήσεις κορυφώνονται κατά την υψηλή σεζόν

Η εικόνα των αναζητήσεων για πεντάστερα ξενοδοχεία στη Ρόδο είναι ενδεικτικής μιας συμπεριφοράς σχεδιασμού των διακοπών στις αρχές του καλοκαιριού με κορύφωση κατά την υψηλή σεζόν. Ειδικότερα, το μεγαλύτερο κύμα αναζητήσεων για τα πολυτελή ξενοδοχεία του νησιού καταγράφεται τον Ιούλιο (33.000 αναζητήσεις), ενώ πολύ υψηλά επίπεδα συγκεντρώνει επίσης ο Ιούνιος (30.000). Ο Απρίλιος, με 23.000 αναζητήσεις, σηματοδοτεί ένα σημείο εκκίνησης για τη σεζόν.

Το ενδιαφέρον μειώνεται σταδιακά μέσα στον Σεπτέμβριο, αλλά παραμένει ισχυρό (28.000 αναζητήσεις), και περαιτέρω τον Οκτώβριο (22.000 αναζητήσεις). Οι αναζητήσεις υποχωρούν σημαντικά το επόμενο διάστημα με «ναδίρ» τον Δεκέμβριο (15.000), ενώ αναζωογονούνται σε έναν βαθμό τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο.