CHC Group: Η ελληνική αλυσίδα που φέρνει τη Hilton στην Ελούντα και την Κάρπαθο

Εδώ και αρκετά χρόνια, συστηματικά και αθόρυβα, μια ξενοδοχειακή αλυσίδα με αφετηρία την Κρήτη αναπτύσσεται και επεκτείνεται και εκτός του νησιού, έχοντας πλέον φτάσει να δημιουργήσει και νέα αλυσίδα ξενοδοχείων. Πρόκειται για τον όμιλο CHC Group του Ζαχαρία Χνάρη και την αλυσίδα The Noverian Hotels.

Η πιο πρόσφατη είδηση που επιβεβαιώνει τη δυναμική και τις φιλοδοξίες του ομίλου είναι η έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το νέο πολυτελές ξενοδοχείο The Noverian Elounda Retreat, που θα φέρει το σήμα Canopy by Hilton. Το πεντάστερο resort θα ανεγερθεί στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση του πρώην Kalithea Apartments, και αποτελεί μια στρατηγικής σημασίας επένδυση ύψους 15,7 εκατ. ευρώ, που εντάχθηκε ήδη στον Αναπτυξιακό Νόμο με επιχορήγηση 3 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για ένα φιλόδοξο έργο ριζικής αναβάθμισης και επαναλανσαρίσματος της μονάδας, με αύξηση της δυναμικότητας από 72 σε 120 κλίνες, δημιουργία νέων υπόσκαφων μπλοκ δωματίων, ανεξάρτητων βιλών, πολυεπίπεδης κεντρικής πισίνας και πράσινων χώρων έκτασης άνω των 6.000 τ.μ. Η μονάδα θα λάβει ενεργειακή πιστοποίηση Α+, σύμφωνα με το πρότυπο BREEAM, ενώ ο σχεδιασμός της εστιάζει στην τοπική αρχιτεκτονική, τη γαστρονομία, την ευεξία και τη βιωσιμότητα. Το ξενοδοχείο αναμένεται να ανοίξει τις πύλες του το 2027, ενισχύοντας τον χαρακτήρα της Ελούντας ως μέρους της "Νέας Κρητικής Ριβιέρας", όπως οραματίζεται ο όμιλος.

Το The Noverian Elounda Retreat αποτελεί τη ναυαρχίδα της νέας ξενοδοχειακής αλυσίδας Noverian, η οποία έχει εμπνευστεί ονομαστικά από τη φράση nova era και φιλοδοξεί να προσφέρει εμπειρίες βιώσιμης πολυτελούς φιλοξενίας, με έντονο τοπικό αποτύπωμα και σύγχρονη αισθητική.

Δύο νέα ξενοδοχεία Noverian στην Κρήτη

Η στρατηγική ανάπτυξης της Noverian δεν περιορίζεται στην Ελούντα. Το 2025, ο όμιλος Χνάρη φέρνει στο προσκήνιο δύο ακόμη ξενοδοχεία στην Κρήτη:

Το Noverian Antama, Organic Beach Resort Chania, στην Αγία Μαρίνα, είναι ένα adults-only smart οικολογικό θέρετρο με τη μεγαλύτερη εξωτερική θερμαινόμενη πισίνα στην Κρήτη. Το ξενοδοχείο ενσωματώνει καινοτόμες τεχνολογίες με σεβασμό στην κρητική παράδοση και θα αποτελεί έναν χώρο αναζωογόνησης και σύνδεσης με τη φύση.

Το Noverian Scenic Malia, 5 Hilltop Villa Resort, έρχεται να επαναπροσδιορίσει την έννοια της ιδιωτικής πολυτέλειας, με 30 ανεξάρτητες βίλες που διαθέτουν ιδιωτική πισίνα 40-45 τ.μ. η καθεμία. Το ξενοδοχείο, πρώην Royal Heights, βρίσκεται σε λόφο 60 στρεμμάτων στα Μάλια, προσφέροντας ανεμπόδιστη θέα στο Αιγαίο. Το καλοκαίρι του 2024 παρέμεινε κλειστό για πλήρη ανακαίνιση και το 2025 θα ξεκινήσει δυναμικά τη νέα του πορεία.

Η Κάρπαθος στο διεθνές προσκήνιο με Hilton και CHC

Η επέκταση του CHC Group εκτός Κρήτης σηματοδοτείται από μια ακόμη κορυφαία συνεργασία με τη Hilton, αυτή τη φορά στην Κάρπαθο. Το CHC Sound of the Sea, Tapestry Collection by Hilton, θα είναι το πρώτο Tapestry Resort στην Ευρώπη, και αναμένεται να ανοίξει το 2026 στα Πηγάδια. Με 43 σουίτες, από τις οποίες οι 14 θα διαθέτουν ιδιωτική πισίνα και οι 4 υδρομασάζ, το ξενοδοχείο θα συνδυάζει παραδοσιακά στοιχεία και φυσικά υλικά της Καρπάθου με υψηλή αισθητική, βιώσιμες πρακτικές και γαστρονομικές εμπειρίες με τοπικά βιολογικά προϊόντα.

Η CHC GROUP έχει υπογράψει 20ετή συμφωνία εκμίσθωσης για το ακίνητο και έχει θέσει ως στόχο να αναδείξει την Κάρπαθο σε παγκόσμιο επίπεδο, αξιοποιώντας και το δίκτυο των 180 εκατομμυρίων ενεργών μελών της Hilton.