Η Marriott διπλασιάζει τα ξενοδοχεία της Four Points Flex by Sheraton στην Ευρώπη

Η Marriott International, Inc. ανακοίνωσε τη στρατηγική της να διπλασιάσει το χαρτοφυλάκιο της προσιτής, μεσαίας κατηγορίας της, Four Points Flex by Sheraton, στην Ευρώπη έως το τέλος του 2026. Με προγραμματισμό να ξεπεράσει τα 50 λειτουργικά ξενοδοχεία στην περιοχή μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, η Four Points Flex by Sheraton αποτελεί τη ταχύτερα αναπτυσσόμενη μάρκα της εταιρείας στην Ευρώπη.

Η Marriott λάνσαρε τη Four Points Flex by Sheraton στην περιοχή της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής (EMEA) τον Σεπτέμβριο του 2023, ανταποκρινόμενη στη ζήτηση των ταξιδιωτών για οικονομικά αποδοτικά καταλύματα που δεν θυσιάζουν την ποιότητα και την εξυπηρέτηση. Από τότε, η μάρκα έχει επεκτείνει το χαρτοφυλάκιό της σε 25 λειτουργικά ξενοδοχεία και πάνω από 2.700 δωμάτια σε Δανία, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία και Γερμανία, με νέα ξενοδοχεία να προστίθενται σε διεθνείς αγορές.

Η Four Points Flex by Sheraton απευθύνεται στους ταξιδιώτες της μεσαίας κατηγορίας, προσφέροντας μια άνετη και πρακτική εμπειρία διαμονής σε στρατηγικές τοποθεσίες. Η φιλοσοφία της βασίζεται στην αξιοπιστία, την απλότητα και την προστιθέμενη αξία, τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην εμπειρία του επισκέπτη. Τα ξενοδοχεία της μάρκας προσφέρουν καθαρά και άνετα δωμάτια, πρωινό και δωρεάν Wi-Fi, ενώ διατηρούν έναν ξεχωριστό σχεδιασμό που αντικατοπτρίζει τοπικά στοιχεία.

Με τη δυναμική αυτή επέκταση, η Marriott International ενισχύει περαιτέρω τη θέση της στην ευρωπαϊκή αγορά τουριστικών καταλυμάτων, προσφέροντας ευέλικτες και προσιτές επιλογές για ταξιδιώτες που αναζητούν ποιότητα και άνεση χωρίς συμβιβασμούς.