Η Grecotel ανακηρύσσεται ‘Luxury Hotel Company of the Year’ στα TTG Luxury Awards 2025 στον κορυφαίο θεσμό βραβείων του βρετανικού travel industry

Η Grecotel κέρδισε το βραβείο ‘Luxury Hotel Company of the Year’ και ‘Luxury Trade Support Team of the Year’ στα TTG Luxury Awards 2025, τη σημαντικότερη διοργάνωση του τουριστικού κλάδου στο Λονδίνο που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 1η Μαρτίου, στο ξενοδοχείο Raffles OWO στο Λονδίνο. Στην κατηγορία ‘Luxury Hotel Company of the Year’ συνυποψήφιες ήταν οι εταιρίες Four Seasons, Mandarin Oriental Hotel Group, Rosewood Hotels & Resorts και Banyan Tree ανάμεσα σε άλλες – η κατάκτηση του βραβείου σημαίνει και μια μεγάλη νίκη για την Ελλάδα, υπογραμμίζει την ξεχωριστή θέση της Grecotel στο διεθνές στερέωμα του luxury hospitality και αναδεικνύει την επιτυχημένη εξέλιξη του Ομίλου, που φέτος γιορτάζει 50 χρόνια πρωτοπορίας, προάγοντας την ελληνική φιλοξενία σε όλο τον κόσμο.

Τα δύο TTG Luxury Awards προστίθενται στην εντυπωσιακή συλλογή της Grecotel που κέρδισε το βραβείο ‘Luxury Brand of the Year’ στα Aspire Awards τον Νοέμβριο, ενώ το ξενοδοχείο THE DOLLI ψηφίστηκε ως το καλύτερο ξενοδοχείο στην Ελλάδα για το 2024 από τους αναγνώστες του περιοδικού Condé Nast Traveler. Τα παραπάνω αποτελούν επιστέγασμα της μακρόχρονιας στρατηγικής και διαρκούς ανάπτυξης του Ομίλου, καθώς και μια έμπρακτη επιβράβευση του γνήσιου πνεύματος φιλοξενίας της εξαιρετικής ομάδας της Grecotel. Μιας "οικογένειας" 7.000 ανθρώπων που εργάζονται με πάθος διαχρονικά για να προσφέρουν το καλύτερο στους επισκέπτες τους.

Το 2025 είναι μια χρονιά ορόσημο για την Grecotel, καθώς η επέτειος των 50 χρόνων σηματοδοτεί νέες επενδύσεις, εμπλουτισμό του χαρτοφυλακίου της κι ενίσχυση της θέσης της στις παγκόσμιες αγορές, παραμένοντας πάντα προσηλωμένη στις αρχές του οραματιστή ιδρυτή της, Νίκου Δασκαλαντωνάκη. Το μοναδικό της portfoliο, με 40 properties σε 15 από τους ομορφότερους ελληνικούς προορισμούς, σε συνδυασμό με την απαράμιλλη ποιότητα υπηρεσιών και εμπειριών που προσφέρει, προωθεί την ταυτότητα της Ελλάδας και συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της εγχώριας οικονομίας.

H Grecotel συγκαταλέγεται στα πλέον επιδραστικά luxury brands στον χώρο του τουρισμού, ενισχύοντας διαρκώς το αποτύπωμά της με εμβληματικά ξενοδοχεία και καινοτόμα προϊόντα. Στον πυρήνα της βρίσκεται το motto ‘Hotels and Resorts to Live’, δημιουργώντας αξέχαστα βιώματα για εκατομμύρια επισκέπτες που την επιλέγουν, πρεσβεύοντας την αυθεντική Ελλάδα που περήφανα εμπεριέχει σε κάθε έκφανση της φιλοξενίας της.