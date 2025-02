Χρυσή διάκριση Zero Waste για τα Elounda SA Hotels and Resorts

Tη χρυσή διάκριση Zero Waste θα παραλάβουν αύριο τα Elounda SA Hotels and Resorts, στο πλαίσιο της διοργάνωσης της Horeca. Oπως τονίζει ο Φώτης Κοκοτός, τα Elounda SA Hotels and Resorts μείωσαν κατά 95% τα προς ταφή στερεά απόβλητα (80% είναι το όριο της χρυσής διάκρισης). Μάλιστα προανήγγειλε ένα εγχείρημα με πολλά άλλα ξενοδοχεία για να διαδοθούν πανελλαδικά αυτές οι καλές πρακτικές.

Το "Zero Waste HORECA" εμπνέει τους ιδιοκτήτες και τους επαγγελματίες των HORECA: α) να υιοθετήσουν Zero Waste πρακτικές, όπως η Πρόληψη, η ανακύκλωση και η κομποστοποίηση, β) να εφαρμόσουν μεθόδους και να προμηθευτούν συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας και Νερού και γ) να υιοθετήσουν Πράσινες και Βιώσιμες Προμήθειες.

Με τις πράκτικτικές Zero Waste εξοικονομούνται πρώτες ύλες, νερό, ενέργεια και βελτιώνεται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των επιχειρήσεων, με ταυτόχρονη μείωση του λειτουργικού τους κόστους. Η Κυκλική Οικονομία γίνεται καθημερινή πράξη, συμβάλλοντας σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον.