Γερμανία | Η Lindner Hotels υπέβαλε αίτηση πτώχευσης

Η γερμανική αλυσίδα ξενοδοχείων Lindner Hotel AG υπέβαλε αίτηση αφερεγγυότητας στο περιφερειακό δικαστήριο του Ντίσελντορφ.

Ο ξενοδοχειακός όμιλος λειτουργεί 41 ξενοδοχεία σε δέκα ευρωπαϊκές χώρες και τις ΗΠΑ. Στα σχέδιά του ήταν το άνοιγμα ακόμη έξι ξενοδοχείων.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, οι εργαζόμενοι έχουν ήδη ενημερωθεί για την πτώχευση. Τα μέτρα αναδιάρθρωσης των τελευταίων μηνών και ετών δεν μπόρεσαν να αντισταθμίσουν τις επιπτώσεις της ύφεσης και της αύξησης του κόστους σε τομείς όπως ενοίκια, ενεργειακά κόστη, κόστος υλικών και άλλα, τονίζεται σε ανακοίνωση.

Οι μάρκες Me and All και 7Pines/L Collection δεν επηρεάζονται από την πτώχευση

Η αίτηση αφερεγγυότητας έγινε μόνο για την εταιρεία-ομπρέλα. Τα ξενοδοχεία της Lifestyle Hotels GmbH (Me and all) και η συλλογή 7Pines/L στη Γερμανία δεν επηρεάζονται από την αφερεγγυότητα.

Οι οικονομικές δυσκολίες φάνηκαν στα μέσα της χρονιάς. Στις αρχές Ιουλίου, η Lindner πούλησε το lifestyle brand Me and All Hotels στη Hyatt. Ωστόσο, η Lindner συνεχίζει να είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία των υπαρχόντων Me and All Hotels μέχρι σήμερα. Ήταν επίσης αξιοσημείωτο ότι υπήρξαν πολλές αλλαγές στο διοικητικό επίπεδο της Lindner το 2024.

Ο Dirk Andres από τη δικηγορική εταιρεία Andres Partner ορίστηκε ως προσωρινός διαχειριστής.